CTA: los ingresos por tecnología de consumo en EE. UU. alcanzarán los 565.000 millones de dólares en 2026

-CTA: A pesar de los aranceles y los obstáculos económicos, los ingresos por tecnología de consumo en EE. UU. alcanzarán los 565.000 millones de dólares en 2026

LAS VEGAS, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Ante el impacto de las presiones arancelarias y la incertidumbre económica en el panorama empresarial, la Consumer Technology Association (CTA)® publica hoy su Pronóstico de la Industria de Tecnología de Consumo en EE. UU., que proyecta que la industria alcance los 565.000 millones de dólares en ingresos en 2026, con un crecimiento interanual del 3,7 %. El pronóstico se presenta durante el evento Tendencias Tecnológicas a Seguir de la CTA, durante los Días de Prensa de CES® 2026, donde los líderes de la industria se reúnen para debatir las últimas innovaciones y evaluar el próximo año.

Las perspectivas subrayan la resiliencia de la industria en un momento crucial, mientras las empresas afrontan desafíos económicos, cadenas de suministro cambiantes y una creciente presión sobre el gasto del consumidor.

"Aunque los aranceles y las presiones económicas más amplias se intensifican, los americanos continúan invirtiendo en tecnología que mejora la productividad, la conectividad y la calidad de vida", afirmó Gary Shapiro, presidente ejecutivo y consejero delegado. "Sin embargo, el impacto de la incertidumbre económica se hace más visible a medida que las empresas procesan sus inventarios previos a los aranceles y se enfrentan a decisiones de costes más difíciles de cara a 2026".

El pronóstico muestra que, si bien el crecimiento general se mantiene estable, la carga del aumento de costes se está distribuyendo de manera desigual en toda la industria, siendo las empresas más pequeñas las más propensas a enfrentarse a presiones sobre los márgenes o interrupciones en la cadena de suministro.

A pesar de los desafíos, los segmentos clave continúan expandiéndose. Se espera que los ingresos por hardware crezcan un 3,4 %, mientras que el gasto de los consumidores en software y servicios se proyecta que aumente un 4,2 %, alcanzando casi los 194.000 millones de dólares. Sin embargo, se prevé que los envíos de unidades crezcan solo un 0,7 % en 2026.

Los consumidores priorizan cada vez más el valor basado en el software, recurren a servicios de suscripción y aprovechan opciones de financiación flexibles, lo que indica un mercado cada vez más impulsado por funciones premium y experiencias basadas en IA.

Estas innovaciones se exhibirán en CES 2026, donde las Tendencias Tecnológicas a Seguir de CTA destacan tres fuerzas principales que configuran la próxima fase de la industria de la tecnología de consumo:

Transformación inteligente: la inteligencia artificial se está convirtiendo en un elemento fundamental en dispositivos, plataformas y servicios, lo que permite sistemas más inteligentes y experiencias de consumidor más personalizadas.

la inteligencia artificial se está convirtiendo en un elemento fundamental en dispositivos, plataformas y servicios, lo que permite sistemas más inteligentes y experiencias de consumidor más personalizadas. Tecnologías para la longevidad: los avances en salud digital, atención remota y herramientas de bienestar se están acelerando a medida que los consumidores buscan tecnologías que promuevan vidas más largas y saludables.

los avances en salud digital, atención remota y herramientas de bienestar se están acelerando a medida que los consumidores buscan tecnologías que promuevan vidas más largas y saludables. Ingeniería del futuro: la inversión continua en electrificación, movilidad, gestión energética y modernización de infraestructuras está sentando las bases para la innovación futura.

En comparación con el año pasado, estas tendencias surgen en un contexto de mayor presión económica. Aun así, el pronóstico de CTA apunta a un sector que se adapta rápidamente, priorizando el software, los servicios y la innovación premium como los principales impulsores del crecimiento en 2026.

Si se perdió la presentación de hoy, sintonice la transmisión en vivo de CES 2026 Trends to Watch en la Cumbre de Investigación, presentada por CTA, a las 10:00 a.m. PT del lunes 5 de enero o acceda a la repetición en CES.tech.

Metodología

January 2026 U.S. Consumer Technology Industry Forecast de CTA y One-Year Industry Forecast se basan en información cualitativa y cuantitativa de las empresas miembro de la CTA y de los participantes del sector, junto con el análisis del equipo de investigación de CTA.

Regístrese para CTA Research Insights.

Acerca de Consumer Technology Association (CTA)®:

Como la mayor asociación comercial de tecnología de Norteamérica, CTA es el sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde empresas emergentes hasta marcas globales, y contribuyen a generar más de 18 millones de empleos en Estados Unidos. CTA es propietaria y productora de CES®, el evento tecnológico más importante del mundo. Visítenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

Acerca de CES®:

CES es el evento tecnológico más importante del mundo: el escaparate de las tecnologías revolucionarias y los innovadores globales. Aquí es donde las marcas más grandes del mundo hacen negocios y encuentran nuevos socios, y donde los innovadores más brillantes suben al escenario. Organizado y producido por la Consumer Technology Association (CTA)®, CES abarca todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2026 se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Para más información, visite CES.tech y siga a CES en redes sociales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg