CTA, 관세•경제 역풍에도 2026년 미국 소비자 기술 시장 5650억 달러로 성장 전망

라스베이거스, 2026년 1월 5일 /PRNewswire/ -- 관세 압박과 경제적 불확실성이 기업 업황에 부담을 주고 있는 가운데 2026년 소비자 기술 산업 매출이 전년 대비 3.7% 성장한 5650억 달러에 달할 것으로 전망됐다. 미국 소비자 기술협회(Consumer Technology Association)®는 4일 CES® 2026 미디어 데이 기간 중 열린 주목할 기술 트렌드(Tech Trends to Watch) 행사에서 이 같은 내용이 담긴 미국 소비자 기술 산업 전망(U.S. Consumer Technology Industry Forecast)을 발표했다. 이날 행사에는 업계 리더들이 모여 최신 기술 혁신을 논의하고, 2026년의 산업 흐름을 전망했다.

이번 CTA 전망은 경제적 불확실성과 공급망 재편, 소비 지출 압박이 겹친 상황에서도 소비자 기술 산업이 회복력을 유지하고 있음을 확인해준다.

게리 샤피로(Gary Shapiro) CTA 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "관세와 광범위한 경제적 압박이 심화하는 상황에서도 미국인들은 생산성, 연결성, 삶의 질을 향상시키는 기술에 대한 투자를 놓지 않고 있다"면서 "하지만 기업들이 관세 부과 전 쌓아놓은 재고를 소진하고, 2026년을 앞두고 비용 결정을 둘러싼 더 어려운 선택에 직면하면서 경제적 불확실성의 영향이 한층 가시화되고 있다"고 말했다.

CTA 전망에 따르면 전반적으로 견조한 성장세를 유지하더라도 비용 증가가 업계 전반에 부담을 주는 상황에서 특히 소규모 기업이 마진 압박이나 공급에 차질을 겪을 가능성이 클 것으로 나타났다.

하지만 CTA는 이러한 어려움에도 불구하고 주요 부문은 성장세를 이어가며 하드웨어 매출은 3.4% 증가하고, 소프트웨어 및 서비스에 대한 소비자 지출은 4.2% 증가해 약 1940억 달러에 달할 것으로 예상했다. 다만 2026년 제품 출하량 증가율은 0.7%에 그칠 것으로 내다봤다.

소프트웨어가 창출하는 가치를 우선시하고, 구독형 서비스에 기반한 유연한 금융 옵션을 활용하는 소비자들이 점점 더 증가하고 있다. 이는 프리미엄 기능과 AI 기반 경험이 주도하는 시장으로 빠르게 전환하고 있음을 시사한다.

이러한 혁신은 CES 2026 현장에서 확인할 수 있으며, CTA의 주목할 기술 트렌드는 소비자 기술 산업의 다음 단계를 형성할 다음 세 가지 주요 동력을 조명한다.

지능형 전환 — AI가 기기, 플랫폼, 서비스 전반의 기반이 되어 더 스마트한 시스템과 개인화된 소비자 경험을 지원한다.

— AI가 기기, 플랫폼, 서비스 전반의 기반이 되어 더 스마트한 시스템과 개인화된 소비자 경험을 지원한다. 장수 기술 — 소비자들이 더 오랫동안 건강하게 사는 삶을 지원하는 기술을 추구하면서 디지털 헬스, 원격 의료, 웰니스 도구 분야의 발전이 가속화되고 있다.

— 소비자들이 더 오랫동안 건강하게 사는 삶을 지원하는 기술을 추구하면서 디지털 헬스, 원격 의료, 웰니스 도구 분야의 발전이 가속화되고 있다. 미래 설계 — 전기화, 모빌리티, 에너지 관리, 인프라 현대화에 대한 지속적인 투자가 미래 혁신의 토대를 마련하고 있다.

이러한 동향은 지난해와 비교해 경제적 압박이 더 커진 가운데서도 나타나고 있다. 그럼에도 불구하고 CTA는 2026년 주요 성장 동력이 소프트웨어, 서비스, 프리미엄 혁신으로 전환하면서 소비자 기술 산업이 변화에 빠르게 적응할 것이라고 전망한다.

1월 4일 놓친 발표는 1월 6일(화) 오전 3시(한국 시간) CTA가 주최하는 리서치 서밋(Research Summit)에서 진행되는 CES 2026 주목할 트렌드(CES 2026 Trends to Watch) 라이브 스트리밍을 시청하거나, CES.tech에서 주문형 재방송으로 다시 볼 수 있다.

조사 방법론

CTA의 2026년 1월호 미국 소비자 기술 산업 전망 및 1년 산업 전망(One-Year Industry Forecast)은 CTA 회원사 및 업계 관계자들의 정성적•정량적 의견과 CTA 연구팀의 분석을 종합해 작성됐다.

CTA 리서치 인사이트(CTA Research Insights) 가입

소비자기술협회(CTA)® 소개

CTA는 북미 최대 기술 무역 협회로, 기술 산업을 대표한다. CTA 회원사들은 스타트업부터 글로벌 브랜드까지 세계를 선도하는 혁신 기업으로, 미국 내 1800만 개 이상의 일자리 창출을 뒷받침한다. CTA는 세계에서 가장 영향력 있는 기술 행사인 CES®를 소유•주최한다. CES.tech를 방문하거나 @CTAtech를 팔로우하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

CES® 소개

CES는 세계에서 가장 영향력 있는 기술 행사로, 혁신적인 기술과 글로벌 혁신가들의 역량을 입증하는 무대다. 세계 최대 브랜드들이 비즈니스를 전개하고 새로운 파트너를 만나는 곳이자 가장 날카로운 혁신가들이 무대에 오르는 자리다. CES는 미국 소비자기술협회(CTA)®가 소유•주최하며, 기술 산업의 전 분야를 다룬다. CES 2026은 2026년 1월 6일부터 9일까지 나흘간 라스베이거스에서 열린다. CES.tech를 방문하거나 소셜 미디어를 통해 CES를 팔로우하면 자세한 내용을 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

SOURCE Consumer Technology Association