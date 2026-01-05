CTA：儘管關稅與經濟逆境，美國消費科技收入將於 2026 年達 5,650 億美元

拉斯維加斯2026年1月5日 /美通社/ -- Consumer Technology Association (CTA)® 今天公佈 U.S. Consumer Technology Industry Forecast，顯示因為關稅壓力與經濟不穩定影響營商環境，而該產業預計 2026 年收入達 5,650 億美元，較去年同期增長 3.7%。該預測將於 CTA 的 Tech Trends to Watch 活動期間，即 CES® 2026 傳媒日期間公佈。屆時業界領袖共聚一堂，討論最新創新成果和評估未來一年發展趨勢。

由於企業應付經濟挑戰、供應鏈轉變與消費者支出壓力日益增加，這展望強調該產業於關鍵時候的韌性。

執行主席兼行政總裁 Gary Shapiro 表示：「即使關稅與更廣泛經濟壓力增加，但美國人繼續投資於提升生產力、連結與生活質素的科技。但是，隨着企業逐步消化關稅實施前的存貨，並於 2026 年面對更困難的成本決定，而經濟不穩定的影響正在日益可見。」

該預測顯示，雖然整體增長保持穩定，但成本上漲帶來的負擔於整個產業分佈不均，較小型公司較有機會面對利潤率壓力或供應鏈中斷。

儘管面對挑戰，重要部份持續擴展。硬件收入預計增長 3.4%，而消費者軟件和服務支出預計增長 4.2%，達近 1,940 億美元。然而，單位出貨量預計於 2026 年僅增長 0.7%。

消費者越來越重視軟件驅動價值，偏向訂閱服務和利用靈活財務管理選擇，這表示市場越來越受頂尖功能與 AI 體驗所驅動。

這些創新將於 CES 2026 完整展示，同場 CTA 的 Tech Trends to Watch 強調塑造消費科技業下一階段的三大主要力量：

智能轉型 — 人工智能正在成為各種裝置、平台與服務的基礎，實現更智能系統與更個人化消費者體驗。

— 人工智能正在成為各種裝置、平台與服務的基礎，實現更智能系統與更個人化消費者體驗。 益壽科技 — 隨著消費者追求支援更長壽與更健康生活的科技，而正在加速數碼健康、遙距醫療與健康工具的進步。

— 隨著消費者追求支援更長壽與更健康生活的科技，而正在加速數碼健康、遙距醫療與健康工具的進步。 工程未來 — 持續投資於電氣化、交通、能源管理與基礎設施現代化，正在為未來創新奠定基礎。

較去年相比，這些趨勢正在於更大經濟壓力中冒起。不過，CTA 的預測指出業界正在迅速適應—— 軟件、服務與頂尖創新將轉為 2026 年增長的主要驅動力。

如果您錯過今天的演講，請於太平洋時間 1 月 5 日（星期一）早上 10 時，觀看 CTA 主辦的 CES 2026 Trends to Watch 研究高峰會直播或於 CES.tech 觀看自選重播。

方法

CTA 的 2026 年 1 月 U.S. Consumer Technology Industry Forecast 與 One-Year Industry Forecast 均基於 CTA 成員公司與業界參與者提供的定性與定量見解，並結合 CTA 的研究團隊分析。

