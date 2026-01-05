CTA: Trotz Zöllen und konjunkturellem Gegenwind wird der US-Umsatz im Bereich Consumer Tech im Jahr 2026 565 Milliarden US-Dollar erreichen

LAS VEGAS, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Da sich Zolldruck und wirtschaftliche Unsicherheit auf die Geschäftslandschaft auswirken, veröffentlicht die Consumer Technology Association (CTA)® heute ihre U.S. Consumer Technology Industry Forecast (Prognose zur US-Verbrauchertechnologiebranche), aus der hervorgeht, dass die Branche im Jahr 2026 voraussichtlich einen Umsatz von 565 Milliarden US-Dollar erzielen wird, was einem Wachstum von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Prognose wird im Rahmen der CTA-Veranstaltung Tech Trends to Watch (Technologietrends zum Anschauen) während der Medientage auf der CES® 2026 vorgestellt, wo Branchenführer zusammenkommen, um die neuesten Innovationen zu besprechen und das kommende Jahr einzuschätzen.

Der Ausblick unterstreicht die Widerstandsfähigkeit der Branche in einer entscheidenden Phase, in der Unternehmen mit wirtschaftlichen Herausforderungen, sich verändernden Lieferketten sowie wachsendem Druck auf die Verbraucherausgaben zu kämpfen haben.

„Auch wenn die Zölle und der allgemeine wirtschaftliche Druck zunehmen, investieren die Amerikaner weiterhin in Technologien, die Produktivität, Konnektivität und Lebensqualität verbessern", sagte Gary Shapiro, Geschäftsführender Vorsitzender und Geschäftsführer. „Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Ungewissheit werden jedoch immer deutlicher sichtbar, da Unternehmen ihre Bestände aus der Zeit vor der Einführung der Zölle abbauen und im Hinblick auf das Jahr 2026 vor schwierigeren Kostenentscheidungen stehen."

Die Prognose zeigt, dass das Gesamtwachstum zwar stabil bleibt, die Last der steigenden Kosten jedoch ungleichmäßig über die Branche verteilt ist, wobei kleinere Unternehmen eher mit Margendruck oder Unterbrechungen der Lieferkette zu kämpfen haben.

Trotz der Herausforderungen wachsen die wichtigsten Segmente weiter. Es wird erwartet, dass die Hardwareumsätze um 3,4 % steigen werden, während die Verbraucherausgaben für Software und Dienstleistungen um 4,2 % auf fast 194 Mrd. US-Dollar ansteigen werden. Für 2026 wird jedoch nur ein Wachstum von 0,7 % bei den Stückzahlen prognostiziert.

Verbraucher legen immer mehr Wert auf softwaregesteuerten Mehrwert, setzen verstärkt auf Abonnementdienste und nutzen flexible Finanzierungsoptionen, was auf einen Markt hindeutet, der zunehmend von Premiumfunktionen sowie KI-gestützten Erlebnissen bestimmt wird.

Diese Innovationen sind auf der CES 2026 zu sehen, wo CTAs Tech Trends to Watch drei wichtige Kräfte hervorhebt, die eine nächste Phase der Verbrauchertechnologiebranche prägen werden:

Intelligente Transformation – Künstliche Intelligenz wird zur Grundlage von Geräten, Plattformen und Diensten und ermöglicht intelligentere Systeme sowie individuellere Kundenerlebnisse.

– Künstliche Intelligenz wird zur Grundlage von Geräten, Plattformen und Diensten und ermöglicht intelligentere Systeme sowie individuellere Kundenerlebnisse. Longevity Technologies – Die Fortschritte in den Bereichen digitale Gesundheit, Fernbetreuung und Wellness-Tools beschleunigen sich, da Verbraucher nach Technologien suchen, die ein längeres und gesünderes Leben ermöglichen.

– Die Fortschritte in den Bereichen digitale Gesundheit, Fernbetreuung und Wellness-Tools beschleunigen sich, da Verbraucher nach Technologien suchen, die ein längeres und gesünderes Leben ermöglichen. Engineering Tomorrow – Kontinuierliche Investitionen in die Elektrifizierung, die Mobilität, das Energiemanagement sowie die Modernisierung der Infrastruktur legen den Grundstein für zukünftige Innovationen.

Im Vergleich zum letzten Jahr zeichnen sich diese Trends unter einem stärkeren wirtschaftlichen Druck ab. Dennoch deutet die CTA-Prognose auf einen Sektor hin, der sich schnell anpasst und sich in Richtung Software, Dienstleistungen sowie Premiuminnovationen als Haupttreiber des Wachstums im Jahr 2026 bewegt.

Wenn Sie die heutige Präsentation verpasst haben, können Sie den Livestream von CES 2026 Trends to Watch auf dem Research Summit, präsentiert von CTA, am Montag, 5. Januar um 10 Uhr PT (19 Uhr MEZ) einschalten oder die Aufzeichnung auf CES.tech abrufen.

Methodik

CTAs Januar 2026 U.S. Consumer Technology Industry Forecast und One-Year Industry Forecast basieren auf qualitativen sowie quantitativen Angaben von CTA-Mitgliedsunternehmen und Branchenteilnehmern, kombiniert mit Analysen des CTA-Forschungsteams.

