Desde muebles hasta iluminación: Tribesigns lanza una línea completa de iluminación para el hogar

NUEVA YORK, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, fabricante y minorista de muebles de renombre mundial, se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva línea de productos: una serie de iluminación diseñada para satisfacer las necesidades funcionales y de estilo de vida de los usuarios en diferentes niveles.

El lanzamiento de la serie de iluminación de Tribesigns marca la culminación de años de investigación y desarrollo. Guiados por una filosofía centrada en el usuario y rigurosos estándares de calidad, Tribesigns ha creado una colección completa y diversa de productos de iluminación que armonizan funcionalidad y estética. Como la primera línea de iluminación de la marca, estas piezas están cuidadosamente diseñadas para enriquecer la vida cotidiana, satisfaciendo tanto necesidades prácticas como emocionales.

La nueva colección de iluminación de Tribesigns presenta una amplia y variada gama de productos, que incluye plafones, candelabros, lámparas colgantes, lámparas de mesa, luces para tocador, apliques, ventiladores de techo y apliques de pared para exteriores. En conjunto, estos diseños iluminan cada rincón del hogar, proyectando una luz cálida y suave que evoca la luz del sol primaveral.

"Nuestros nuevos productos de iluminación son ideales para cualquier espacio del hogar, como la sala de estar, el dormitorio, la cocina, el comedor, el baño y el estudio", afirmó Peter Wang, consejero delegado de Tribesigns. "Combinan a la perfección la practicidad con la estética del diseño, satisfaciendo no solo las necesidades básicas de iluminación, sino también las necesidades emocionales de los usuarios, como la reconfiguración visual del espacio, la creación de ambientes y la expresión del estilo personal. Al igual que la línea de muebles de Tribesigns, la mayoría de nuestros productos de iluminación tienen un diseño exclusivo y no se encuentran en ningún otro lugar del mercado".

Con el lema "Iluminación diseñada para la vida" para su nueva serie, Tribesigns reafirma su compromiso de ofrecer iluminación de alta calidad que aúna practicidad y estética, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida cotidiana.

La línea de iluminación de Tribesigns representa una incorporación estratégica a su gama de muebles para el hogar y la oficina. Su compromiso original de ofrecer ambientes cálidos y confortables para un amplio público se mantiene firme, y este compromiso sigue siendo el principio rector de sus proyectos.

Para obtener información detallada sobre la serie de iluminación Tribesigns, visite:

Sitio web oficial:

https://tribesigns.com/pages/lighting

Amazon Store:

https://www.amazon.com/stores/page/89863E9F-B80B-4A3A-9B90-E7AB9DEE24F5

Acerca de Tribesigns

Tribesigns es una empresa líder mundial en diseño y fabricación de muebles. Con el lema "Diseñado para la vida", su filosofía gira en torno a la diversidad de estilos de vida personales y la importancia de adoptar opciones ecológicas.

Tribesigns es ampliamente reconocida por sus diseños de muebles distintivos y elegantes. Muchos de sus últimos modelos son exclusivos de la marca y ofrecen piezas únicas que combinan individualidad, artesanía y un estilo atemporal.