De los muebles a la iluminación: Tribesigns lanza una línea completa de iluminación para el hogar

NUEVA YORK, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, fabricante y minorista de muebles de renombre mundial, se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva línea de productos: la serie de iluminación para satisfacer las necesidades funcionales y de estilo de vida de múltiples niveles de los usuarios.

Serie de iluminación lanzada por Tribesigns

El debut de la serie de iluminación de Tribesigns marca la culminación de años dedicados a la I + D. Guiada por una filosofía centradaen el usuario y rigurosos estándares de calidad, Tribesigns ha creado una colección completa y diversa de productos de iluminación que armonizan la funcionalidad con la estética del diseño. Como la primera línea de iluminación de la marca, estas piezas están cuidadosamente diseñadas para enriquecer la vida cotidiana al tiempo que satisfacen las necesidades prácticas y emocionales.

La colección de iluminación recién lanzada de Tribesigns presenta una variedad rica y diversa, que incluye luces empotradas, candelabros, colgantes, lámparas, lámparas de tocador, apliques, ventiladores de techo y apliques de pared para exteriores. Juntos, estos diseños iluminan todos los rincones de la casa, proyectando un brillo cálido y suave que recuerda a la luz solar de primavera.

"Nuestros nuevos productos de iluminación son adecuados para todos los espacios del hogar, como la sala de estar, el dormitorio, la cocina, el comedor, el baño y el estudio", dijo Peter Wang, director general de Tribesigns. "Combinan perfectamente la practicidad con la estética del diseño, no solo satisfacen las demandas básicas de iluminación, sino que también satisfacen las demandas emocionales internas de los usuarios, incluida la remodelación visual espacial, el ajuste del estado de ánimo y el estado, y la expresión del estilo personal. Al igual que la serie de muebles de Tribesigns, la mayoría de nuestros productos de iluminación tienen un diseño único y no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mercado ".

Con "Iluminación diseñada para la vida" como eslogan de la nueva serie, Tribesigns reafirma su compromiso de ofrecer una iluminación de altacalidad que combine la practicidad con la estética, al tiempo que mejora la calidad general de la vida cotidiana.

La serie de iluminación de Tribesigns representa una adición estratégica a sus productos existentes de muebles para el hogar y la oficina. Su compromiso original de ofrecer experiencias hogareñas cálidas y cómodas para una amplia base de usuarios se mantiene firme, y este compromiso sigue siendo un principio rector para sus esfuerzos continuos.

Acerca de Tribesigns

Tribesigns es un diseñador y fabricante de muebles líder a nivel mundial. Con el eslogan "Diseñado para la vida", su filosofía gira en torno a la diversidad de estilos de vida personales y la importancia de adoptar opciones ecológicas.

Tribesigns es ampliamente reconocida por sus diseños de muebles distintivos y elegantes. Muchos de sus últimos modelos son exclusivos de la marca y ofrecen piezas únicas que combinan individualidad, artesanía y estilo atemporal.

