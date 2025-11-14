Du mobilier à l'éclairage : Tribesigns lance une gamme complète d'éclairage domestique

NEW YORK, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, un fabricant et détaillant de meubles de renommée mondiale, est ravi d'annoncer le lancement d'une nouvelle ligne de produits - des séries d'éclairage pour répondre aux besoins fonctionnels et de style de vie à plusieurs niveaux des utilisateurs.

Tribesigns Launched Lighting Series

Le lancement de la série de produits d'éclairage de Tribesigns marque l'aboutissement d'années de recherche et de développement. Guidée par une philosophie centrée sur l'utilisateur et des normes de qualité rigoureuses, Tribesigns a créé une collection complète et diversifiée de produits d'éclairage qui harmonisent la fonctionnalité avec l'esthétique du design. Première gamme de luminaires de la marque, ces pièces sont conçues avec soin pour enrichir la vie quotidienne tout en répondant à des besoins pratiques et émotionnels.

La nouvelle collection de luminaires de Tribesigns présente un assortiment riche et varié, comprenant des luminaires encastrés, des lustres, des pendentifs, des lampes, des lampes de chevet, des appliques, des ventilateurs de plafond et des appliques murales d'extérieur. Ensemble, ces motifs illuminent chaque coin de la maison, projetant une lueur chaude et douce rappelant la lumière du soleil au printemps.

"Nos nouveaux produits d'éclairage conviennent à tous les espaces de la maison, tels que le salon, la chambre à coucher, la cuisine, la salle à manger, la salle de bains et le bureau", a déclaré Peter Wang, PDG de Tribesigns. "Ils combinent parfaitement l'aspect pratique et l'esthétique du design, répondant non seulement aux exigences de base en matière d'éclairage, mais aussi aux exigences émotionnelles internes des utilisateurs - y compris le remodelage visuel de l'espace, l'ajustement de l'humeur et de l'état, et l'expression d'un style personnel. Tout comme les séries de meubles de Tribesigns, la plupart de nos produits d'éclairage sont conçus de manière unique et ne peuvent être trouvés ailleurs sur le marché".

Avec "Lighting Designed for Life" comme slogan pour la nouvelle série, Tribesigns réaffirme son engagement à fournir un éclairage de haute qualité qui allie praticité et esthétique - tout en améliorant la qualité globale de la vie quotidienne.

Les séries d'éclairage de Tribesigns représentent un complément stratégique à ses produits existants de mobilier de maison et de bureau. Son engagement initial à fournir des expériences domestiques chaleureuses et confortables à une large base d'utilisateurs reste inébranlable, et cet engagement continue à servir de principe directeur pour ses efforts continus.

Pour plus d'informations sur la série d'éclairages Tribesigns, veuillez consulter le site :

Site web officiel :

https://tribesigns.com/pages/lighting

Boutique Amazon :

https://www.amazon.com/stores/page/89863E9F-B80B-4A3A-9B90-E7AB9DEE24F5

À propos de Tribesigns

Tribesigns est un leader mondial dans la conception et la fabrication de meubles. Avec le slogan "Designed For Life", sa philosophie s'articule autour de la diversité des modes de vie personnels et de l'importance d'adopter des choix respectueux de l'environnement.

Tribesigns est largement reconnu pour ses designs de meubles distinctifs et élégants. Nombre de ses derniers modèles sont exclusifs à la marque, offrant des pièces uniques qui allient individualité, savoir-faire et style intemporel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816743/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/Logo.jpg