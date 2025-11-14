從家具到燈具：Tribesigns推出全系列家居照明產品

Tribesigns新推出的照明系列產品種類豐富多樣，包括吸頂燈、枝形吊燈、吊燈、台燈、鏡前燈、壁燈、吊扇燈以及戶外壁燈等。這些設計共同點亮家的每一個角落，投射出如春日陽光般溫暖柔和的光暈。

Tribesigns首席執行官Peter Wang表示：「我們的新款照明產品適用於所有家居空間，如客廳、臥室、廚房、餐廳、浴室和書房。它們完美結合了實用性與設計美學，不僅滿足基礎照明需求，更滿足了用戶內心的情感訴求——包括空間視覺改造、情緒與狀態調節，以及個人風格的表達。與Tribesigns的家具系列一樣，我們的大部分照明產品設計獨特，在市場上別無二家。」

新系列以「Lighting Designed for Life」（光耀生活）為口號，Tribesigns重申了其品牌承諾，即提供兼具實用性與美學且能提升日常生活整體品質的優質照明產品。

Tribesigns的照明系列是其現有家居和辦公家具產品的一次戰略延伸。其為廣大用戶提供溫暖舒適家居體驗的初衷始終堅定不移，這一承諾將繼續作為其今後努力的行動指南。

有關Tribesigns照明系列的詳細信息，請訪問：

官方網站：

https://tribesigns.com/pages/lighting

亞馬遜店鋪：

https://www.amazon.com/stores/page/89863E9F-B80B-4A3A-9B90-E7AB9DEE24F5

關於Tribesigns

Tribesigns是全球領先的家具設計制造商，品牌口號是「為生活而設計」，專注於個人生活方式的多樣性和擁抱自然友好設計的重要性。

Tribesigns還以其典雅別致的家具設計聞名。多款最新作品均為品牌獨家設計，旨在打造兼具獨特個性、匠心工藝與永恆風范的家居臻品。

SOURCE Tribesigns