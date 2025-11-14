Dall'arredamento all'illuminazione: Tribesigns lancia una linea completa di illuminazione per la casa

NEW YORK, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, produttore e rivenditore di mobili di fama mondiale, è lieto di annunciare il lancio di una nuova linea di prodotti: una serie di illuminazione pensata per soddisfare su più livelli le esigenze funzionali e di stile di vita degli utenti.

Tribesigns Launched Lighting Series

Il debutto della serie di illuminazione di Tribesigns rappresenta l'apice di anni di ricerca e sviluppo dedicati. Guidata da una filosofia incentrata sull'utente e da rigorosi standard qualitativi, Tribesigns ha creato una collezione completa e diversificata di prodotti di illuminazione che armonizzano funzionalità ed estetica. Trattandosi della prima linea di illuminazione del marchio, questi pezzi sono realizzati con cura per arricchire la vita di tutti i giorni, soddisfacendo al contempo esigenze sia pratiche che emotive.

La nuova collezione di illuminazione di Tribesigns presenta un assortimento ricco e diversificato, che comprende plafoniere, lampadari, lampade a sospensione, lampade da tavolo, luci da bagno, applique, ventilatori da soffitto e lampade da esterno. Insieme, questi modelli illuminano ogni angolo della casa, diffondendo una luce calda e delicata che ricorda la luce del sole primaverile.

"I nostri nuovi prodotti di illuminazione sono adatti a tutti gli spazi della casa, come il soggiorno, la camera da letto, la cucina, la sala da pranzo, il bagno e lo studio", ha dichiarato Peter Wang, CEO di Tribesigns. "Essi combinano alla perfezione praticità ed estetica del design, soddisfacendo non solo le esigenze di illuminazione di base, ma anche le esigenze emotive interiori degli utenti, tra cui la ridefinizione visiva dello spazio, l'adattamento umore e stato d'animo e l'espressione dello stile personale. Proprio come le serie di mobili di Tribesigns, la maggior parte dei nostri prodotti di illuminazione ha un design esclusivo che non ha paragoni sul mercato".

Con lo slogan "Lighting Designed for Life" per la nuova serie, Tribesigns ribadisce il suo impegno nel fornire un'illuminazione di alta qualità che unisca praticità ed estetica, migliorando al contempo la qualità complessiva della vita quotidiana.

La serie di illuminazione di Tribesigns rappresenta un'aggiunta strategica ai suoi attuali prodotti di arredamento per la casa e l'ufficio. Il suo impegno iniziale a fornire esperienze domestiche calde e confortevoli a un'ampia base di utenti rimane ben saldo, e continua a fungere da principio guida per i suoi sforzi continui.

Per informazioni dettagliate sulla serie di illuminazione di Tribesigns, visitare:

Sito web ufficiale:

https://tribesigns.com/pages/lighting

Negozio Amazon:

https://www.amazon.com/stores/page/89863E9F-B80B-4A3A-9B90-E7AB9DEE24F5

Informazioni su Tribesigns

Tribesigns è un'azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di mobili. All'insegna dello slogan "Designed For Life", la sua filosofia ruota attorno alla diversità degli stili di vita personali e all'importanza di fare scelte eco-compatibili.

Tribesigns gode di ampio apprezzamento per i suoi design di mobili distintivi ed eleganti. Molti dei suoi ultimi modelli sono un'esclusiva del marchio e offrono pezzi unici che uniscono individualità, artigianalità e stile senza tempo.

