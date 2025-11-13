De la protección a la personalización: Olight lanza la serie ArkPro

SHENZHEN, China, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la llegada de la temporada de regalos, Olight presenta "El Regalo que Ilumina" para el Black Friday. La Arkfeld, la linterna portátil más vendida de Amazon por menos de 100 dólares durante dos años consecutivos, se ha ganado la confianza de millones de usuarios. Ahora, la nueva generación de Arkfeld, la serie ArkPro, debuta como referente en diseño y funcionalidad para iluminación portátil. Desde noches tranquilas en casa y cortes de luz inesperados hasta viajes por carretera y aventuras al aire libre, Olight ofrece luz confiable para cada necesidad.

Olight Black Friday ArkPro

Luz que protege, innovación que escucha

A veces, un momento de oscuridad nos permite comprender el verdadero valor de la luz. En una tranquila carretera de Texas, un padre y su hija quedaron tirados tras un accidente nocturno: su coche se averió, sus teléfonos se quedaron sin batería y la carretera estaba en silencio. De la guantera sacaron una linterna Olight. Su haz de luz constante atravesó la noche, una silenciosa promesa de seguridad hasta que la ayuda llegó.

"No era solo una linterna", compartió el padre más tarde. "Era la luz que nos recordaba que estábamos protegidos".

Escuchar a los usuarios siempre ha sido fundamental en nuestro diseño. La serie ArkPro nació de este compromiso, combinando una profunda comprensión con ingeniería de vanguardia. Con cuatro fuentes de luz distintas —luz de inundación pura, luz puntual, luz ultravioleta y láser verde— redefine la versatilidad, lista para los momentos más impredecibles de la vida.

Luz que refleja, estilo que habla

La luz, en su máxima expresión, revela más de lo que vemos: ilumina nuestra esencia. La serie ArkPro fue diseñada para reflejar a quienes la portan: audaces, reflexivos y refinados. Su diseño monocasco de aluminio se siente tan impecable como luce, con una nervadura central limpia que equilibra elegancia y control. Disponible en negro mate, verde oliva y grafito plateado, todas diseñadas para quienes se atreven a destacar. Equipada con EIP-1 LED de desarrollo propio de Olight, la ArkPro Ultra irradia fuerza y pureza, con la luz rítmica ArkBeat que le da vida, una luz que respira con estilo. El servicio gratuito de grabado láser de Olight convierte cada ArkPro en un recuerdo personal: un mensaje para un ser querido, una palabra de aliento o simplemente un nombre que brilla en la oscuridad.

Este Black Friday, Olight ilumina la temporada con el lanzamiento oficial de la serie ArkPro, junto con la nueva Marauder Mini 2, poniendo la potencia profesional en tus manos para cualquier aventura. Del 14 de noviembre al 1 de diciembre, disfrute de hasta un 50 % de descuento: el momento perfecto para regalar luz. Visite: Buy ArkPro Series Flat EDC Flashlight | Pure Flood Flashlight - Olight

Acerca de Olight

Fundada en 2007, Olight es una empresa innovadora a nivel mundial en iluminación portátil, que ofrece productos pioneros para uso diario, actividades al aire libre, uso táctico y profesional. Con más de 1.200 patentes y múltiples premios Red Dot e iF Design, los productos de Olight están disponibles en más de 100 países con la misión de iluminar el mundo, no solo con brillo, sino con propósito.

Contacto para medias:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816790/Olight_Black_Friday_ArkPro.jpg