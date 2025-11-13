プロテクションからパーソナライゼーションへ：ブラックフライデーで輝きを解き放つOlight

深圳（中国）、2025年11月13日 /PRNewswire/ -- 贈り物の季節の到来に合わせ、Olightはブラックフライデー向けに「The Gift That Lights Up」を発表しました。Arkfeldは、Amazonで2年連続100ドル以下のハンドヘルド懐中電灯のベストセラー1位を獲得し、何百万人ものユーザーの信頼を獲得しています。現在、Arkfeldの次世代であるArkPro シリーズが、ポータブル照明のデザインと実用性のベンチマークを打ち立てる製品としてデビューしています。自宅での心地よい夜や予期せぬ停電から、ロード・トリップやアウトドア・アドベンチャーまで、Olightはあらゆるニーズに応え、信頼性の高い光を届けます。

人を守る光、人の声に耳を傾ける革新

Olight Black Friday ArkPro

闇を経験して初めて、光の真の価値に気づくことがあります。ある父と娘が、人気のない深夜のテキサスの高速道路で事故に遭い、立ち往生する羽目になりました。エンストした車、電池切れの携帯、静まり返った道…。そのとき、グローブ・ボックスにあったのがOlightです。その安定した光束は夜を切り裂き、助けが到着するまで静かに安全を約束しました。

「それはただの懐中電灯ではありませんでした」と父親は後に語っています。「私たちが守られていることを思い出させてくれる光でした。」

ユーザーの声に耳を傾けることは、常に私たちのデザインの中核にあります。ArkPro シリーズは、真摯な洞察と最先端のエンジニアリングを融合させた製品です。ピュア・フラッドライト（Pure Flood）、スポットライト（Spotlight）、UV、グリーン・レーザー（Green Laser）の4つの異なる光源を備え、汎用性を再定義し、人生で最も予測できない瞬間に対応します。

反射する光、語るスタイル

最良の光は、私たちが見ているものを照らすだけではありません。私たちが何者であるかを浮かび上がらせます。ArkPro シリーズは、それを持ち歩く人々の大胆さ、思慮深さ、洗練さを体現するように作られています。一体型のアルミニウム デザインは見た目と同じくらいシームレスで、中央のすっきりとしたリッジがエレガントさと操作性を両立させています。マットブラック、アーミーグリーン、シルバーグラファイトの3色をラインナップ。自分らしさを表現する人のために作られています。Olightが独自に開発したEIP-1 LEDを搭載したArkPro Ultraは、力強さと純粋さを放ち、リズミカルなArkBeatの輝きによって生き生きとしており、まさにスタイリッシュに息づくライトです。Olightの無料レーザー彫刻サービスにより、すべてのArkProが個人的な記念品になります。愛する人へのメッセージ、勇気の言葉、または暗闇で光る名前などを入れることができます。

今回のブラックフライデーで、OlightはArkPro シリーズと新しいMarauder Mini 2を公式に発売し、あらゆる冒険にプロ仕様のパワーをお届けします。11月17日から12月4日まで、最大50%オフでご購入いただけます。照明を贈るのに最適な時期です。以下をご覧ください：ArkProシリーズ マルチ光源薄型フラッシュライトを購入 - Olight

Olight について

2007年に設立されたOlightは、ポータブル照明の分野における世界的なイノベーターであり、日常携行用、アウトドア、タクティカル、プロフェッショナル用途まで、さまざまなエリアをカバーする先駆的な製品を提供しています。1,200件を超える特許と、複数のレッド・ドット（Red Dot）およびiFデザイン・アワーズ（iF Design Awards）を受賞しているOlightの製品は、明るさだけでなく目的を持って世界を照らすという使命を掲げ、現在100か国以上で販売されています。

メディア関連問い合わせ先：

[email protected]

SOURCE Olight Group Co.,Ltd