從守護到個性彰顯，傲雷推出ArkPro系列

有時，唯有身處黑暗，方能領悟光的真正價值。在得克薩斯州一條寂靜的高速公路上，一對父女在深夜遭遇事故後被困，汽車拋錨，手機電量耗盡，周圍一片死寂。這時，他們從儲物箱中取出一支傲雷手電筒。其穩定的光束穿透黑夜，在救援到來前，默默傳遞著安全的承諾。

「它不僅僅是一支手電筒，」這位父親後來分享道。「它是那束提醒我們被守護的光。」

傾聽用戶的聲音，始終是我們設計的核心。ArkPro系列正是源於這一承諾：將真摯洞察與前沿技術融為一體。它配備四種獨特光源：純泛光、聚光、紫外光和綠光激光，重新定義了多功能性，隨時應對生活中最不可預測的時刻。

光影相映，風格自顯

光之妙處，不僅在於照亮視野，更在於映照出我們的本真。ArkPro系列專為契合使用者的特質而打造：大膽、體貼且精致。一體成型鋁制機身，觸感與觀感同樣流暢順滑，中央簡潔的稜線完美平衡優雅與掌控手感。該系列提供啞光黑、橄欖綠、銀石墨三種配色，專為敢於彰顯個性者匠心打造。搭載傲雷自研EIP-1 LED的ArkPro Ultra，煥發強勁而純淨的光效，配合富有節奏感的ArkBeat光效，賦予光影生命氣息，成就真正會「呼吸」的風格之作。傲雷的免費激光鐫刻服務更讓每一支ArkPro化為專屬信物，雕刻內容可以是致摯愛的寄語，或是鼓舞人心的箴言，亦或是於黑暗中閃耀的姓名。

今年「黑色星期五」，傲雷正式推出ArkPro系列以及全新的Marauder Mini 2，將專業級性能帶到您的手中，助力任何冒險旅程。11月14日至12月1日期間，享受高達五折優惠，這是饋贈光明的絕佳時機。訪問：購買ArkPro系列扁平EDC手電筒|純泛光手電筒 - 傲雷

關於傲雷

自2007年創立以來，傲雷始終是便攜照明領域的全球創新者，為日常攜帶、戶外探險、戰術應用及專業用途等場景提供多樣化的前沿高科技產品。公司已獲得1200多項專利及紅點獎、iF設計獎等國際榮譽，產品覆蓋全球100多個國家和地區，其使命是以光明照亮世界，不僅帶來亮度，更傳遞意義。

媒體聯系方式：

[email protected]

SOURCE Olight Group Co.,Ltd