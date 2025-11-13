Sicherheit und Personalisierung - Olight bringt die ArkPro Serie raus

SHENZHEN, China, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Jetzt, wo die Zeit des Schenkens anfängt, bringt Olight zum Black Friday „Das Geschenk, das Licht bringt" auf den Markt. Die Arkfeld ist seit zwei Jahren in Folge die meistverkaufte Taschenlampe unter 100 Dollar bei Amazon und hat sich das Vertrauen von Millionen verdient. Die nächste Generation der Arkfeld, die ArkPro Serie, setzt neue Maßstäbe in Sachen Design und Funtkionalität für Taschenlampen. Von gemütlichen Nächten zu Hause über unerwartete Stromausfälle bis hin zu Reisen und Abenteuern im Freien – Olight bietet zuverlässiges Licht für jeden Bedarf.

Olight Black Friday ArkPro

Licht, das Sicherheit bietet – Innovation, die zuhört

Manchmal braucht es einen Moment der Dunkelheit, um den wahren Wert des Lichts zu erkennen. Auf einer ruhigen Autobahn in Texas waren ein Vater und seine Tochter nach einem nächtlichen Unfall gestrandet – ihr Auto hatte eine Panne, ihre Handys waren leer und auf der Straße herrschte Stille. Aber im Handschuhfach lag eine Olight. Ihr gleichmäßiger Lichtstrahl durchbrach die Nacht, ein stilles Versprechen der Sicherheit, bis Hilfe eintraf.

„In dem Moment war sie nicht nur eine Taschenlampe", erzählte der Vater später. „Sie war das Licht, das uns daran erinnerte, dass wir sicher waren."

Wir hören für die Entwicklung unserer Produkte seit jeher auf die Stimmen unserer Community. Die ArkPro Serie wurde aus dieser Verpflichtung heraus geboren: Sie verbindet tiefgreifende Erkenntnisse mit modernster Technik. Sie verfügt über vier verschiedene Lichtquellen – reines Flutlicht, fokussiertes Licht, UV Licht und einen grünen Laser – und setzt neue Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit, womit sie auch für die unvorhersehbaren Momente des Lebens bestens geeignet ist.

Licht, das reflektiert – Stil, der spricht

Licht zeigt uns im besten Fall mehr als das, was wir sehen – es zeigt uns, wer wir sind. Die ArkPro Serie spiegelt in ihrem Design die Menschen wider, die sie nutzen: mutig, vorausschauend und anspruchsvoll. Das Aluminiumgehäuse aus einem Stück fühlt sich genauso nahtlos an, wie es aussieht, mit einer klaren Linie in der Mitte, die Eleganz und Kontrolle vereint. Erhältlich in Mattschwarz, OD Green und Silver Graphite, ist sie perfekt für Leute, die hervorstechen wollen.

Mit der selbst entwickelten EIP 1 LED von Olight strahlt die ArkPro Ultra Stärke und Reinheit aus. Sie wird durch das rhythmische ArkBeat Leuchten zum Leben erweckt und ist eine Lampe, die durch und durch Stil hat. Mit dem kostenlosen Lasergravurservice von Olight kann jede ArkPro personalisiert werden – zum Beispiel mit einer Nachricht an einen geliebten Menschen, einem Mutmachspruch oder einfach nur einem Namen, der Licht in die Dunkelheit bringt.

An diesem Black Friday erhellt Olight die Saison mit der offiziellen Einführung der ArkPro Serie sowie der neuen Marauder Mini 2 und bietet professionelle Leistung für jedes Abenteuer. Vom 14. November bis zum 1. Dezember gibt es bis zu 50% Rabatt – das ist der perfekte Moment, um Licht zu schenken. Mehr Informationen: Buy ArkPro Series Flat EDC Flashlight | Pure Flood Flashlight - Olight

Informationen zu Olight

Olight wurde im Jahr 2007 gegründet und ist ein weltweit tätiger Innovator im Bereich tragbarer Beleuchtung, der wegweisende Produkte für den täglichen Gebrauch, für Outdooraktivitäten, taktische Einsätze und den professionellen Einsatz anbietet. Mit über 1200 Patenten und mehreren Red Dot und iF Design Awards sind die Produkte von Olight mittlerweile in mehr als 100 Ländern erhältlich. Das Unternehmen verfolgt die Mission, die Welt zu beleuchten – nicht nur mit Licht, sondern auch mit Sinn.

