De la protection à la personnalisation -- Olight lance la série ArkPro

SHENZHEN, Chine, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'approche de la saison des cadeaux, Olight lance « Le cadeau qui illumine » pour le Vendredi fou. L'Arkfeld, lampe torche portable la plus vendue sur Amazon depuis deux années consécutives dans la catégorie des produits à moins de 100 dollars, a gagné la confiance de millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, la nouvelle génération d'Arkfeld, la série ArkPro, fait son apparition en tant que référence en matière de design et d'utilité pour l'éclairage portable. Des nuits douillettes à la maison aux coupures de courant imprévues, en passant par les voyages en voiture et les aventures en plein air, Olight fournit un éclairage fiable pour tous les besoins.

Olight Black Friday ArkPro

Une lumière qui protège, une innovation à l'écoute

Il faut parfois se trouver dans l'obscurité pour comprendre la véritable importance de la lumière. Sur une autoroute tranquille du Texas, un père et sa fille se sont retrouvés bloqués après un accident tard dans la nuit : leur voiture était en panne, leurs téléphones à plat et la route déserte. Ils ont sorti une lampe Olight de la boîte à gants. Son faisceau lumineux a percé la nuit, leur promettant discrètement la sécurité jusqu'à l'arrivée des secours.

« Ce n'était pas seulement une lampe torche, a déclaré le père plus tard. Sa lumière nous rappelait que nous étions protégés. »

Écouter les utilisateurs a toujours été au cœur de notre conception. La série ArkPro est née de cet engagement, alliant des idées sincères à une ingénierie de pointe. Dotée de quatre sources lumineuses distinctes (Pure Flood, Spotlight, UV et Green Laser), elle redéfinit la polyvalence et est prête à affronter les moments les plus imprévisibles de la vie.

Une lumière qui reflète, un style qui s'exprime

La lumière dans toute sa force révèle plus que ce que nous voyons : elle éclaire qui nous sommes. La série ArkPro a été conçue pour refléter les personnes qui la portent : audacieuses, réfléchies et raffinées. Sa conception monocoque en aluminium est aussi fluide qu'elle en a l'air, avec une arête centrale épurée qui équilibre élégance et contrôle. Disponible en noir mat, OD vert et graphite argenté, elle est conçue pour ceux qui osent se démarquer. Alimentée par la LED EIP-1 développée par Olight, l'ArkPro Ultra rayonne de force et de pureté, animée par la lueur rythmique ArkBeat, une lumière qui a du style. Le service de gravure laser gratuit d'Olight fait de chaque ArkPro un souvenir personnel : un message à un être cher, un mot d'encouragement ou simplement un nom qui brille dans l'obscurité.

À l'occasion du Vendredi fou, Olight illumine la saison avec le lancement officiel de la série ArkPro, ainsi que la nouvelle Marauder Mini 2, qui met entre vos mains une puissance de qualité professionnelle pour toutes vos aventures. Du 14 novembre au 1er décembre, profitez de réductions allant jusqu'à 50 % : c'est le moment idéal pour offrir une lampe en cadeau. Consultez le site : Buy ArkPro Series Flat EDC Flashlight | Pure Flood Flashlight - Olight

À propos d'Olight

Fondée en 2007, Olight est un innovateur mondial dans le domaine de l'éclairage portable, proposant des produits pionniers pour un usage quotidien, en extérieur, tactique et professionnel. Avec plus de 1 200 brevets et plusieurs prix Red Dot et iF Design Awards, les produits Olight sont désormais disponibles dans plus de 100 pays avec pour mission d'éclairer le monde, non seulement avec de la luminosité, mais aussi avec un objectif.

Personne-ressource pour les médias :

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816790/Olight_Black_Friday_ArkPro.jpg