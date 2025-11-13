De la protección a la personalización: Olight lanza la serie ArkPro

SHENZHEN, China, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Al comenzar la temporada de regalos, Olight lanza "The Gift That Lights Up" (El regalo que ilumina), para el Black Friday. Arkfeld, la linterna de mano más vendida de Amazon por menos de 100 dólares durante dos años consecutivos, se ha ganado la confianza de millones de usuarios. Ahora, la próxima generación de Arkfeld, la serie ArkPro, debuta como un punto de referencia de diseño y utilidad para la iluminación portátil. Desde noches acogedoras en casa y cortes de energía inesperados hasta viajes por carretera y aventuras al aire libre, Olight proporciona luz confiable para cada necesidad.

ArkPro de Olight en Black Friday

Luz que protege, innovación que escucha

A veces se necesita un momento de oscuridad para comprender el verdadero valor de la luz. En una tranquila carretera de Texas, un padre y su hija quedaron varados después de un accidente nocturno: su automóvil se detuvo, sus teléfonos se apagaron y la carretera quedó en silencio. Sacaron de la guantera una Olight. Su haz constante rompía la noche con la promesa silenciosa de seguridad hasta que llegó la ayuda.

"No era solo una linterna", compartió más tarde el padre. "La luz nos recordó que estábamos protegidos".

Escuchar las voces de los usuarios siempre ha sido lo más importante de nuestro diseño. La serie ArkPro nació de este compromiso: combinar ideas sinceras con ingeniería de vanguardia. Con cuatro fuentes de luz distintas: Pure Flood, Spotlight, UV y Green Laser, redefine la versatilidad, lista para los momentos más impredecibles de la vida.

Luz que refleja, estilo que habla

La luz, en el mejor de los casos, revela más de lo que vemos: ilumina quiénes somos. La serie ArkPro fue diseñada para reflejar a las personas que la llevan: audaces, reflexivas y refinadas. Su diseño de carcasa de aluminio se siente tan impecable como parece, con un reborde central limpio que equilibra elegancia y control. Disponible en negro mate, verde oliva y grafito plateado, todas se han elaborado para quienes se atreven a destacar. Impulsada por el LED EIP-1 desarrollado por Olight, ArkPro Ultra irradia fuerza y pureza, y cobra vida gracias al resplandor ArkBeat rítmico, una luz que realmente respira con estilo. El servicio de grabado láser complementario de Olight hace de cada ArkPro un recuerdo personal: un mensaje para un ser querido, una palabra de aliento o simplemente un nombre que brilla en la oscuridad.

Este Black Friday, Olight ilumina la temporada con el lanzamiento oficial de la serie ArkPro, junto con el nuevo Marauder Mini 2, que le brinda poder profesional para cualquier aventura. Del 14 de noviembre al 1 de diciembre, disfrute de hasta un 50 % de descuento, el momento perfecto para regalar luz. Visite: Compre una linterna EDC plana de la serie ArkPro | Linterna Pure Flood - Olight

Acerca de Olight

Olight, fundada en 2007, es un innovador mundial en iluminación portátil que ofrece productos pioneros para uso diario, al aire libre, táctico y profesional. Con más de 1.200 patentes y múltiples premios Red Dot e iF Design, los productos de Olight ahora están disponibles en más de 100 países con su misión de iluminar el mundo, no solo con brillo, sino con un propósito.

Contacto para los medios:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817022/Olight_Black_Friday_ArkPro.jpg

FUENTE Olight Group Co.,Ltd