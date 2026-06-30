Da visão à ação: a GECC lança a coalizão global para a economia circular da energia e as diretrizes para o design de baterias circulares

LONDRES, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 22 de junho, a CATL e a Fundação Ellen MacArthur anunciaram duas novas iniciativas em conjunto com a BMW, Renault, Volvo, Google, Xiaomi e outros líderes e partes interessadas do setor, no Fórum de Inovação Climática, o evento principal da Semana de Ação Climática de Londres 2026, por meio do Compromisso Global de Circularidade Energética (GECC) da CATL, desenvolvido em parceria estratégica com a Fundação Ellen MacArthur. As iniciativas incluem diretrizes de design de baterias circulares para incorporar a circularidade em todo o ciclo de vida da bateria e uma coalizão empresarial para acelerar as políticas, os investimentos e as condições comerciais necessárias para tornar os modelos de negócios circulares a norma do setor.

Image1_EN 01d70d768beba41b4ed6dc7f66dc6d4b fe2078d80158f7904e4f6ed1b4c34ce1

Até 2040, o mercado global de reciclagem de baterias sozinho deve ultrapassar RMB 1,2 trilhão, criando mais de 10 milhões de empregos, enquanto a Agência Internacional de Energia projeta que a demanda por minerais críticos para baterias aumentará cinco vezes no mesmo período. Atender a essa demanda de forma sustentável exigirá não apenas maior capacidade de reciclagem, mas também padrões de projeto comuns e modelos de negócios que mantenham os materiais em uso produtivo por mais tempo.

A CATL tornou-se a primeira fabricante de baterias a alcançar a neutralidade de carbono em todas as suas operações principais em 2025, certificada pela ISO 14068-1, com a meta de neutralidade de carbono em toda a cadeia de valor até 2035. Grande parte do desafio restante reside na mineração e no processamento de matérias-primas, e não na fabricação. A circularidade desempenhará um papel central no atendimento à demanda futura sem aumentos proporcionais na extração de matéria-prima virgem. As iniciativas anunciadas visam ajudar a construir as estruturas comuns necessárias para acelerar essa transição.

No mesmo dia, durante o Energy Tech Summit da Octopus Energy, a CATL e a Octopus Energy anunciaram a primeira joint venture europeia de troca de baterias, com o objetivo de alcançar 300.000 caminhões elétricos e 30 centros de distribuição em toda a Europa até 2035, com os primeiros centros no Reino Unido previstos para serem inaugurados em 2027. A parceria demonstra o tipo de modelo de negócio circular comercialmente viável que a coalizão pretende acelerar.

Miranda Schnitger, Líder de Clima da Fundação Ellen MacArthur: "As abordagens da economia circular foram essenciais para lidar com os 45% das emissões provenientes da forma como produzimos e consumimos."

Jiang Li, Vice-Presidente e Secretário do Conselho da CATL: "No ano passado, definimos a direção: desvincular o crescimento da produção de baterias da extração de matéria-prima virgem. Hoje, o setor está começando a construir as regras comuns que ajudarão a concretizar essa meta. Isso representa não apenas uma oportunidade climática, mas também industrial."

Greg Jackson, fundador e CEO do Octopus Energy Group: "Ao projetar baterias para serem trocadas, otimizadas, compartilhadas e reutilizadas milhares de vezes, podemos extrair o máximo valor dos materiais que já temos, em vez de extrair mais. É por isso que nossa joint venture de troca de baterias com a CATL é importante; estamos utilizando o melhor hardware do mundo, combinando-o com tecnologia de energia inteligente para torná-lo mais barato e flexível, e construindo uma rede de transporte completamente autossustentável."

Iniciativa I: diretrizes para o design circular de baterias

As diretrizes de design de baterias circulares estabelecem uma metodologia comum para o design de baterias circulares em uma variedade de aplicações de mobilidade. Como parceiro fundador, a CATL contribui com sua experiência prática em fabricação, reciclagem e serviços de baterias para apoiar o desenvolvimento dessas diretrizes. A metodologia tem como objetivo informar padrões de aquisição, estruturas para investidores e futuras discussões regulatórias, incluindo a evolução da política europeia de baterias.

Desenvolvidas para enfrentar a fragmentação entre abordagens de reparo, segunda vida e reciclagem, as diretrizes fornecem uma base compartilhada para comparar o desempenho circular em todo o mercado. Elas visam ajudar os compradores a avaliar produtos, os investidores a avaliar o valor a longo prazo e os formuladores de políticas a consultar uma estrutura consistente.

A Fundação Ellen MacArthur oferece uma plataforma neutra por meio da qual empresas de toda a cadeia de valor das baterias podem desenvolver princípios compartilhados que nenhuma organização conseguiria estabelecer sozinha. O grupo de trabalho já está em andamento, com publicação prevista para 2027.

Iniciativa II: coligação empresarial para modelos de negócio circulares

A Coalizão para modelos de negócios circulares é uma plataforma política e industrial criada para acelerar a adoção de modelos de negócios circulares nos setores de mobilidade e energia. Com a troca de baterias já em operação em mais de 1.650 estações em 127 cidades chinesas, o foco está mudando da demonstração da viabilidade técnica para a criação das condições comerciais, regulatórias e de financiamento necessárias para a expansão em escala internacional.

A CATL contribui com experiência prática por meio de seus negócios de baterias como serviço e troca de baterias, incluindo as redes em expansão Choco-Swap e QIJI, fornecendo informações operacionais que podem apoiar uma implantação mais ampla em todo o mundo.

A coalizão também busca estabelecer abordagens comuns para avaliar ativos circulares de baterias, incluindo histórico de serviço, dados de degradação e valor de segunda vida, proporcionando maior confiança a investidores, operadores de frotas e formuladores de políticas e reduzindo a incerteza do mercado.

A CATL promove sistemas de baterias circulares

A CATL continua a expandir a circularidade em todas as suas operações. Em 2025, a Brunp Recycling processou 210.000 toneladas de baterias em fim de vida útil, recuperando 99,6% do níquel, cobalto e manganês, com 80% dos materiais recuperados retornando diretamente à produção de baterias da CATL.

Em vez de tratar a reciclagem como o fim da vida útil de um produto, a CATL integra a circularidade ao projeto, fabricação, uso e recuperação de baterias como um sistema conectado.

Além disso, a CATL está acelerando a comercialização de baterias de íon-sódio, com planos de entregar seus primeiros sistemas de armazenamento de energia de íon-sódio aos clientes a partir de setembro deste ano. Essa iniciativa expande o roteiro tecnológico de armazenamento de energia para além do lítio, cobalto e níquel, aprimorando a resiliência do fornecimento de materiais e a estabilidade de custos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001789/Image1_EN.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001913/01d70d768beba41b4ed6dc7f66dc6d4b.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001914/fe2078d80158f7904e4f6ed1b4c34ce1.jpg

FONTE CATL