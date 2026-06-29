De la visión a la acción: GECC lanza dos iniciativas

-De la visión a la acción: GECC lanza la Coalición Global para la Economía Circular de la Energía y las Directrices para el Diseño de Baterías Circulares

LONDRES, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 22 de junio, CATL y la Fundación Ellen MacArthur anunciaron dos nuevas iniciativas junto con BMW, Renault, Volvo, Google, Xiaomi y otros líderes y partes interesadas de la industria, en el Climate Innovation Forum, el evento principal de la Semana de Acción Climática de Londres 2026, a través del Compromiso Global de Circularidad Energética (GECC) de CATL, desarrollado en asociación estratégica con la Fundación Ellen MacArthur. Las iniciativas incluyen directrices de diseño de baterías circulares para integrar la circularidad en todo el ciclo de vida de la batería, y una coalición empresarial para acelerar las políticas, la inversión y las condiciones comerciales necesarias para que los modelos de negocio circulares se conviertan en la norma de la industria.

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Se prevé que para 2040, el mercado mundial de reciclaje de baterías supere los 1,2 billones de RMB, generando más de 10 millones de empleos. La Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda de minerales esenciales para las baterías se quintuplicará durante el mismo período. Satisfacer esta demanda de forma sostenible requerirá no solo una mayor capacidad de reciclaje, sino también estándares de diseño comunes y modelos de negocio que permitan mantener los materiales en uso productivo durante más tiempo.

CATL se convirtió en el primer fabricante de baterías en lograr la neutralidad de carbono en todas sus operaciones principales en 2025, con certificación ISO 14068-1, y con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en toda la cadena de valor para 2035. Gran parte del desafío restante reside en la minería y el procesamiento de materias primas, más que en la fabricación. La circularidad desempeñará un papel fundamental para satisfacer la demanda futura sin aumentar proporcionalmente la extracción de materia prima virgen. Las iniciativas anunciadas buscan contribuir a la creación de los marcos comunes necesarios para acelerar esta transición.

Ese mismo día, durante la Cumbre de Tecnología Energética de Octopus Energy, CATL y Octopus Energy anunciaron la primera empresa conjunta de intercambio de baterías de Europa, con el objetivo de alcanzar 300.000 camiones eléctricos y 30 centros en toda Europa para 2035. Los primeros centros en el Reino Unido tienen previsto abrir sus puertas en 2027. Esta colaboración demuestra el tipo de modelo de negocio circular comercialmente viable que la coalición pretende impulsar.

Miranda Schnitger, responsable de cambio climático en la Fundación Ellen MacArthur: "Los enfoques de economía circular fueron clave para abordar el 45% de las emisiones que provienen de cómo producimos y consumimos".

Jiang Li, vicepresidente y secretario del consejo de administración de CATL: "El año pasado definimos la dirección: desvincular el crecimiento de la industria de las baterías de la extracción de materias primas vírgenes. Hoy, el sector está empezando a establecer las normas comunes que contribuirán a lograrlo. Esto representa no solo una oportunidad climática, sino también industrial".

Greg Jackson, fundador y consejero delegado de Octopus Energy Group: "Al diseñar baterías para que se intercambien, optimicen, compartan y reutilicen miles de veces, podemos aprovechar al máximo los materiales que ya tenemos, en lugar de extraer más. Por eso es importante nuestra iniciativa conjunta de intercambio de baterías con CATL: estamos utilizando el mejor hardware del mundo, combinándolo con tecnología energética inteligente para hacerlo más económico y flexible, y construyendo una red de transporte completamente autosostenible".

Iniciativa I: Directrices para el diseño de baterías circulares

Las directrices de diseño de baterías circulares establecen una metodología común para el diseño de baterías circulares en diversas aplicaciones de movilidad. Como socio fundador, CATL aporta su experiencia práctica en la fabricación, el reciclaje y el mantenimiento de baterías para respaldar su desarrollo. Esta metodología tiene como objetivo servir de base para los estándares de contratación, los marcos de inversión y los futuros debates regulatorios, incluida la evolución de la política europea sobre baterías.

Desarrolladas para abordar la fragmentación en los enfoques de reparación, reutilización y reciclaje, estas directrices proporcionan una base común para comparar el desempeño circular en todo el mercado. Su objetivo es ayudar a los compradores a evaluar los productos, a los inversores a determinar su valor a largo plazo y a los responsables políticos a utilizar un marco de referencia coherente.

La Fundación Ellen MacArthur ofrece una plataforma neutral a través de la cual las empresas de toda la cadena de valor de las baterías pueden desarrollar principios comunes que ninguna organización podría establecer por sí sola. El grupo de trabajo ya está en marcha y se prevé la publicación de sus conclusiones en 2027.

Iniciativa II: Coalición empresarial para modelos de negocio circulares

La coalición para los modelos de negocio circulares es una plataforma política e industrial creada para acelerar la adopción de modelos de negocio circulares en los sectores de movilidad y energía. Con el intercambio de baterías ya en funcionamiento en más de 1.650 estaciones de 127 ciudades chinas, el enfoque está pasando de demostrar la viabilidad técnica a crear las condiciones comerciales, regulatorias y financieras necesarias para su expansión internacional.

CATL aporta experiencia práctica a través de sus negocios de baterías como servicio e intercambio de baterías, incluidas las redes en expansión Choco-Swap y QIJI, proporcionando información operativa que puede respaldar una mayor implementación a nivel mundial.

La coalición también busca establecer enfoques comunes para evaluar los activos de baterías circulares, incluyendo el historial de servicio, los datos de degradación y el valor de una segunda vida útil, brindando a los inversores, operadores de flotas y responsables políticos mayor confianza y reduciendo la incertidumbre del mercado.

CATL impulsa los sistemas de baterías circulares

CATL continúa ampliando la circularidad en todas sus operaciones. En 2025, Brunp Recycling procesó 210.000 toneladas de baterías al final de su vida útil, recuperando el 99,6 % del níquel, cobalto y manganeso, y el 80 % de los materiales recuperados regresaron directamente a la producción de baterías de CATL.

En lugar de tratar el reciclaje como el final de la vida útil de un producto, CATL integra la circularidad en el diseño, la fabricación, el uso y la recuperación de las baterías como un sistema conectado.

Además, CATL está acelerando la comercialización de baterías de iones de sodio y planea entregar sus primeros sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a los clientes a partir de septiembre. Esta iniciativa amplía la hoja de ruta de la tecnología de almacenamiento de energía más allá del litio, el cobalto y el níquel, mejorando la resiliencia del suministro de materiales y la estabilidad de costes.

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