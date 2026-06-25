CATL apresenta o primeiro BESS de íon sódio validado em campo no mundo, tornando o armazenamento de sódio uma realidade comercial

"A CATL está comprometida em promover a independência energética ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que entrega valor a longo prazo para nossos clientes. Para alcançar esse objetivo, assumimos como nossa missão desenvolver uma nova composição química para baterias baseada em abundantes recursos disponíveis em todos os continentes, capaz de atender às necessidades energéticas de todos os oito bilhões de pessoas, oferecendo ciclos mais longos e maior segurança", declarou William Wu, diretor do Centro de Tecnologia de Armazenamento de Energia da CATL, no evento de lançamento. "Acreditamos que o sódio e o lítio, juntos, formarão os dois pilares do futuro sistema de armazenamento de energia."

TENER Sodium: Certeza para um Futuro Incerto

À medida que a participação das energias renováveis continua a aumentar e a demanda por energia impulsionada pela IA aumenta, o armazenamento de energia está deixando de ser um elemento secundário para se tornar uma infraestrutura essencial para o sistema energético global. No entanto, o armazenamento convencional de energia tem dependido fortemente de sistemas baseados em lítio, cujo fornecimento concentrado e preços voláteis representam riscos crescentes para a cadeia de suprimentos. O sódio — mais de 1.000 vezes mais abundante que o lítio e amplamente distribuído — oferece melhor desempenho, segurança e potencial de custo em temperaturas extremas, tornando inevitável a transição tecnológica no armazenamento de energia.

"O setor de armazenamento de energia já ultrapassou a corrida por escala. Hoje, o sucesso é cada vez mais definido pela capacidade de criar valor a longo prazo", disse Amanda Xu, diretora de tecnologia da divisão da ESS e Presidente da ESS Europe CATL, em seu discurso principal. "O princípio no qual mais acreditamos é que a preparação gera certeza."

E essa é exatamente a missão do TENER Sodium.

Impulsionado pela mais recente tecnologia de íons de sódio da CATL, o sistema TENER Sodium entrega mais de 30 MWh de capacidade nominal em uma arquitetura totalmente modular. Essa arquitetura oferece três benefícios diretos para os clientes:

Implantação de projeto mais simples, com cada módulo pesando cerca de 42 toneladas e apenas 34 unidades necessárias para um local de 1 GWh.

Maior flexibilidade de configuração, com blocos de energia e potência separados para oferecer durações flexíveis de armazenamento de 1, 2, 4, 6 e 8 horas, adaptadas às necessidades específicas de cada projeto.

Menor custo de manutenção, pois módulos defeituosos podem ser rapidamente isolados e substituídos independentemente, melhorando simultaneamente a disponibilidade do sistema em nível de estação enquanto reduz o OPEX do cliente e maximiza a utilização dos ativos.

Além da conveniência modular, a CATL construiu especificamente uma plataforma em nível de estação para sistemas de íons de sódio.

1.Regulação de tensão: Para abordar a ampla faixa de tensão das baterias de íon de sódio, a CATL desenvolveu um sistema dedicado de regulação de tensão bidirecional (Bi-DC) para sua solução de sódio. O sistema permite aumento automático de tensão na faixa de baixa tensão, permitindo que o PCS entregue consistentemente a saída ideal em toda a faixa. Isso melhora a eficiência geral do sistema de ida e volta (RTE) em quase 2%. Para uma estação de armazenamento de energia de 1 GWh, isso significa milhões de quilowatts-hora adicionais de geração de energia a cada ano. O sistema é compatível com todos os principais produtos PCS do mundo e oferece uma capacidade de suporte de rede mais forte.

2. Sistema BMS: A CATL projetou um sistema BMS para sistemas de armazenamento de energia íon-sódio para aproveitar a curva de tensão continuamente inclinada da química do sódio, permitindo estimativas SOC mais precisas. Além disso, a tolerância ao SOC sobrecarregado das baterias de íon-sódio aumentou em 20% em comparação com as baterias de íon-lítio. Isso concede ao BMS uma margem de segurança adicional de 20% para operação, permitindo maior flexibilidade.

3. Consumo auxiliar de energia ultrabaixo: O design único de fluxo de ar de descarga superior elimina os efeitos de ilha térmica na fonte, reduzindo a geração de calor do sistema em quase 30% em comparação com soluções convencionais. Combinado com um sistema de resfriamento líquido altamente eficiente, o consumo auxiliar de energia foi reduzido da média da indústria de 2% para 1%. Para projetos de armazenamento de energia de grande escala e longa duração, essa melhoria pode economizar milhões de euros em custos operacionais.

4. Design de baixo ruído: O sistema TENER Sodium opera a apenas 65 decibéis — 10 decibéis abaixo dos sistemas convencionais. Isso ajuda a atender às preocupações comuns da comunidade local, frequentemente encontradas no setor, permitindo a construção de estações de armazenamento de energia mais próximas dos centros de carga, economizando custos substanciais de transmissão e distribuição.

Além disso, o sistema TENER Sodium é compatível com sistemas LFP e compartilha a mesma área física. A mesma plataforma pode acomodar baterias de íons de sódio ou íon-lítio sem trocar carcaças, redesenhar projetos ou repetir processos de certificação. Essa flexibilidade para alternar facilmente entre tecnologias de íons de sódio e íon-lítio oferece aos clientes uma solução prática para gerenciar a volatilidade dos preços do lítio. Olhando para o futuro, o sistema TENER Sodium também reserva um caminho de atualização para arquiteturas de alta tensão de 2000V, permitindo que se adapte às rotas tecnológicas em evolução.

Uma Década em Construção: Cadeia de Suprimentos e Manufatura Agora Totalmente Comercial

As vantagens abrangentes do sistema TENER Sodium em segurança, retorno e confiabilidade não surgiram da noite para o dia. A CATL está envolvida em P&D de baterias de íons de sódio desde 2016, investindo quase €1,2 bilhão na última década. Com mais de 300 profissionais de P&D envolvidos, acumulou mais de 1.600 famílias de patentes e mais de 200 patentes concedidas globalmente, superou mais de 100 desafios técnicos e estabeleceu plenamente o processo de fabricação de ponta a ponta, dos materiais às células.

A tecnologia de íons de sódio evoluiu de um projeto de laboratório para um sistema de material de armazenamento de energia com capacidade escalável. Atualmente, a CATL desenvolveu sua capacidade de fabricação para entregar dezenas de milhares de toneladas de materiais de ânodo e cátodo. Espera-se que os custos de produção do NFPP diminuam ainda mais à medida que a tecnologia amadurece.

A CATL está trabalhando com integradores de sistemas para construir um ecossistema completo em circuito fechado para armazenamento de energia íon-sódio, abrangendo P&D de células, entrega de sistemas, testes de produtos e implantação comercial. Em termos de capacidade de produção, a CATL investiu RMB 5 bilhões para expandir as linhas de produção de íons de sódio em sua base de Fuding, adicionando 40 GWh de capacidade anual. A base de Jining em Shandong planejou uma capacidade de produção de íons de sódio de 160 GWh. As linhas de produção em massa da CATL estão totalmente comissionadas e operacionais, prontas para suportar implantações em larga escala.

A maturidade abrangente da tecnologia, produtos, cadeia de suprimentos e capacidade de fabricação acelerou significativamente a comercialização do armazenamento de energia de íons de sódio. Na China, a CATL começará oficialmente a entregar seus primeiros sistemas de armazenamento de energia de íons de sódio para clientes em setembro, com embarques acumulados esperados para atingir 1 GWh até o final de 2026. As entregas internacionais estão programadas para começar em junho de 2027.

Em abril de 2026, a CATL e a HyperStrong assinaram o maior contrato comercial de íons de sódio do mundo — um pedido de armazenamento de energia de três anos e 60 GWh — marcando a entrada oficial do armazenamento de energia de íons de sódio na era da implantação em escala de GWh.

Armazenamento de Energia de Próxima Geração: Construindo Certeza para a Rede do Futuro

Desde a pioneira LFP como a química principal para armazenamento de energia, até definir as células dedicadas de armazenamento de energia de primeira geração de 280Ah e 314Ah e a célula de segunda geração de 587Ah, e agora lançar seu primeiro sistema real de armazenamento de energia validada de íons de sódio, cada transição padrão da CATL impulsionou a indústria um passo à frente.

O lançamento do Sistema de Armazenamento de Energia de Sódio CATL TENER marca uma nova etapa em que lítio e sódio juntos formam a base gêmea da infraestrutura de armazenamento de energia de próxima geração, apoiando a transição energética pelas próximas décadas. À medida que o sistema TENER Sodium faz sua estreia global e avança de forma constante rumo à entrega em massa, a CATL e seus parceiros globais trabalham juntos para transformar a visão estratégica em realidade concreta — uma base mais estável, econômica e sustentável para o futuro energético mundial.

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FONTE CATL