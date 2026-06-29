GECC從願景到行動：「全球能源循環經濟聯盟」及《電池可循環設計指南》正式啟動

艾倫•麥克阿瑟基金會氣候項目負責人米蘭達•施尼特格認為，循環經濟是應對全球生產與消費環節45%的碳排放的關鍵路徑，也是氣候行動的重要槓桿。

「循環經濟不是電池產業增長的約束，而是形成更可持續、更可複製的經營模式。」寧德時代副總經理、董事會秘書蔣理表示，電池產業未來可以通過延長電池壽命、推動材料回收，全生命週期減碳，提升供應鏈韌性。

此次發起的「全球能源循環經濟聯盟」聚焦循環商業模式的規模化推廣，圍繞電池使用歷史、健康狀態、衰減數據、回收責任等關鍵維度建立統一評價依據，以幫助車企、物流企業、投資機構和政策制定者更準確評估電池資產價值和運營風險。艾倫•麥克阿瑟基金會將作為合作平台，推動產業鏈協作。

同時啟動的《電池可循環設計指南》將圍繞電池全生命週期，從易拆解、可診斷、可維修、可再製造和材料回收等環節建立設計原則與評價依據，覆蓋乘用車、商用車等不同交通應用場景，為整車企業、採購方、投資機構和監管部門提供行業參考。目前，相關工作已啟動，完整指南計劃於2027年發佈。

當前，產業亟需從單純擴大產能，轉向深耕全生命週期價值。2025年，寧德時代成為全球首家實現核心運營碳中和的新能源科技公司，旗下所有電池工廠成為「零碳工廠」，碳排放強度較2022年下降77%。自2023年以來，寧德時代已實施超過1000個節能項目，通過提升能效、推動工藝電氣化和擴大低碳電力使用，持續降低運營碳足跡。

製造端減碳只是第一步，電池價值鏈更大的減碳挑戰來自價值鏈。包括礦產開採與原材料加工在內的價值鏈碳排放是核心運營排放的五倍。目前，再生材料已帶動材料碳排放強度同比下降32%。控股子公司邦普2025年回收處理廢舊電池及材料21萬噸，鎳、鈷、錳回收率達99.6%，約80%的再生材料直接回用於寧德時代電池生產。

倫敦氣候週期間，寧德時代還與英國最大能源公司章魚能源宣佈將成立合資公司，共同建設歐洲重卡換電網絡。章魚能源創始人、首席執行官格雷格•傑克遜表示，換電、共享和智能調度等模式有助於提高電池利用效率，減少對新礦開採的依賴。

「全球能源循環計劃」是首個由中國企業發起的循環經濟公益項目，也是首個覆蓋新能源產業全產業鏈、政府與學術機構等多方力量的協作網絡，致力於推動電池循環經濟全面落地，助力新電池生產徹底擺脫對原生礦產資源的依賴。未來，各方將持續推動循環經濟路線圖在不同國家和地區開展試點，探索可複製、可推廣的循環解決方案。

SOURCE CATL