จากวิสัยทัศน์สู่การลงมือปฏิบัติ: GECC เปิดตัวพันธมิตรเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านพลังงานระดับโลกและแนวทางการออกแบบแบตเตอรี่เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

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CATL

30 Jun, 2026, 02:21 CST

ลอนดอน, 30 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน CATL และ Ellen MacArthur Foundation ได้ประกาศเปิดตัวสองโครงการใหม่ร่วมกับ BMW, Renault, Volvo, Google, Xiaomi ตลอดจนผู้นำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำคัญจากภาคอุตสาหกรรม ภายในงาน Climate Innovation Forum ซึ่งเป็นงานหลักของ London Climate Action Week 2026 ภายใต้กรอบ Global Energy Circularity Commitment (GECC) ของ CATL ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ Ellen MacArthur Foundation โครงการทั้งสองประกอบด้วยแนวทางการออกแบบแบตเตอรี่เพื่อบูรณาการหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดทั้งวงจรชีวิตของแบตเตอรี่ และพันธมิตรธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีเป้าหมายเร่งสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบาย การลงทุน และเชิงพาณิชย์ เพื่อผลักดันให้รูปแบบธุรกิจแบบหมุนเวียนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม

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(PRNewsfoto/CATL)
(PRNewsfoto/CATL)
(PRNewsfoto/CATL)
(PRNewsfoto/CATL)
(PRNewsfoto/CATL)
(PRNewsfoto/CATL)

ภายในปี 2583 ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ทั่วโลกเพียงอย่างเดียวคาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า 1.2 ล้านล้านหยวน และสร้างงานมากกว่า 10 ล้านตำแหน่ง ขณะที่สำนักงานพลังงานสากล (International Energy Agency) คาดการณ์ว่าความต้องการแร่ธาตุสำคัญสำหรับการผลิตแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน การตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวอย่างยั่งยืนจึงจำเป็นต้องอาศัยไม่เพียงการขยายกำลังการรีไซเคิลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมาตรฐานการออกแบบและรูปแบบธุรกิจร่วมกันที่ช่วยให้วัสดุสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

CATL กลายเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายแรกที่บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ในการดำเนินงานหลักทั้งหมดเมื่อปี 2568 โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14068-1 และตั้งเป้าบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2578 ความท้าทายที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิต แต่เป็นการทำเหมืองและการแปรรูปวัตถุดิบ ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงจะมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มการสกัดทรัพยากรใหม่ในสัดส่วนเดียวกัน โครงการที่ประกาศในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างกรอบการดำเนินงานร่วมที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ภายในงาน Energy Tech Summit ของ Octopus Energy บริษัท CATL และ Octopus Energy ยังได้ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนด้านการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่แห่งแรกของยุโรป โดยตั้งเป้ารองรับรถบรรทุกไฟฟ้า 300,000 คัน และจัดตั้งสถานีสลับแบตเตอรี่ 30 แห่งทั่วยุโรปภายในปี 2578 พร้อมเปิดให้บริการสถานีแรกในสหราชอาณาจักรในปี 2570 ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนตัวอย่างของรูปแบบธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สามารถดำเนินการได้จริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งพันธมิตรใหม่นี้มุ่งผลักดันให้เกิดขึ้นในวงกว้าง

Miranda Schnitger ผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศของ Ellen MacArthur Foundation กล่าวว่า "แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 45% ที่เกิดจากวิธีการผลิตและการบริโภคของเรา"

Jiang Li รองประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท CATL กล่าวว่า "เมื่อปีที่แล้ว เราได้กำหนดทิศทางไว้แล้วว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จะต้องไม่ผูกติดกับการสกัดวัตถุดิบใหม่ วันนี้ อุตสาหกรรมกำลังเริ่มสร้างกฎเกณฑ์ร่วมที่จะทำให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งไม่เพียงเป็นโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ แต่ยังเป็นโอกาสทางอุตสาหกรรมด้วย"

Greg Jackson ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Octopus Energy Group กล่าวว่า "การออกแบบแบตเตอรี่ให้สามารถสลับเปลี่ยน ปรับประสิทธิภาพ ใช้งานร่วมกัน และนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายพันครั้ง จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด แทนที่จะต้องขุดหาวัตถุดิบเพิ่ม นั่นคือเหตุผลที่บริษัทร่วมทุนด้านการสลับแบตเตอรี่กับ CATL มีความสำคัญ เพราะเรากำลังผสานฮาร์ดแวร์ชั้นนำของโลกเข้ากับเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อทำให้ระบบขนส่งมีต้นทุนต่ำลง ยืดหยุ่นมากขึ้น และสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง"

โครงการที่ 1: แนวทางการออกแบบแบตเตอรี่เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

แนวทางการออกแบบแบตเตอรี่เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนกำหนดวิธีการมาตรฐานร่วมสำหรับการออกแบบแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ครอบคลุมการใช้งานด้านการคมนาคมหลากหลายรูปแบบ ในฐานะพันธมิตรก่อตั้ง CATL ได้นำประสบการณ์จากการผลิต การรีไซเคิล และการให้บริการแบตเตอรี่มาสนับสนุนการพัฒนาแนวทางดังกล่าว แนวทางนี้มีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับมาตรฐานการจัดซื้อ กรอบการประเมินของนักลงทุน และการกำหนดนโยบายในอนาคต รวมถึงการพัฒนากฎระเบียบด้านแบตเตอรี่ของยุโรป

เพื่อแก้ไขความแตกต่างของแนวทางด้านการซ่อมแซม การนำกลับมาใช้เป็นครั้งที่สอง และการรีไซเคิล แนวทางดังกล่าวจึงจัดทำกรอบอ้างอิงร่วมสำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของแบตเตอรี่ในตลาด ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถประเมินผลิตภัณฑ์ นักลงทุนประเมินมูลค่าในระยะยาว และผู้กำหนดนโยบายสามารถอ้างอิงกรอบการดำเนินงานเดียวกันได้

Ellen MacArthur Foundation ทำหน้าที่เป็นเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่ร่วมกันกำหนดหลักการที่ไม่มีองค์กรใดสามารถจัดทำได้เพียงลำพัง ปัจจุบันคณะทำงานได้เริ่มดำเนินงานแล้ว และมีกำหนดเผยแพร่แนวทางดังกล่าวในปี 2570

โครงการที่ 2: พันธมิตรธุรกิจเพื่อรูปแบบธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน

พันธมิตรดังกล่าวเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเร่งการนำรูปแบบธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในภาคการคมนาคมและพลังงาน ปัจจุบัน ระบบสลับแบตเตอรี่ของ CATL เปิดให้บริการแล้วกว่า 1,650 สถานีใน 127 เมืองของประเทศจีน โดยจุดเน้นได้เปลี่ยนจากการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ไปสู่การสร้างเงื่อนไขด้านธุรกิจ กฎระเบียบ และการเงินที่เอื้อต่อการขยายผลในระดับนานาชาติ

CATL นำประสบการณ์จากธุรกิจ battery-as-a-service และบริการสลับแบตเตอรี่ รวมถึงเครือข่าย Choco-Swap และ QIJI ที่กำลังขยายตัว มาแบ่งปันข้อมูลเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการนำโมเดลดังกล่าวไปใช้ในระดับโลก

นอกจากนี้ พันธมิตรยังมุ่งพัฒนาแนวทางร่วมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทแบตเตอรี่หมุนเวียน โดยครอบคลุมข้อมูลประวัติการใช้งาน ระดับการเสื่อมสภาพ และมูลค่าจากการนำกลับมาใช้เป็นครั้งที่สอง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้กำหนดนโยบาย พร้อมลดความไม่แน่นอนของตลาด

CATL เดินหน้าพัฒนาระบบแบตเตอรี่หมุนเวียน

CATL ยังคงขยายการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทั่วทั้งการดำเนินงาน โดยในปี 2568 บริษัท Brunp Recycling ได้รีไซเคิลแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานจำนวน 210,000 ตัน สามารถกู้คืนนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีสได้ถึง 99.6% และมีวัสดุที่กู้คืนได้ 80% ถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ของ CATL โดยตรง

แทนที่จะมองว่าการรีไซเคิลเป็นจุดสิ้นสุดของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ CATL เลือกบูรณาการหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไว้ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการกู้คืนวัสดุ ให้เป็นระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร

นอกจากนี้ CATL ยังเร่งการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน โดยมีแผนส่งมอบระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่โซเดียมไอออนชุดแรกให้แก่ลูกค้าตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวช่วยขยายทางเลือกด้านเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานให้ก้าวข้ามการพึ่งพาลิเทียม โคบอลต์ และนิกเกิล พร้อมเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและเสถียรภาพด้านต้นทุนในระยะยาว

SOURCE CATL

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