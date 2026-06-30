De la visión a la acción: GECC inaugura la Coalición Global de Economía Circular Energética y publica las Pautas de diseño circular de baterías

LONDRES, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 22 de junio, CATL y la Ellen MacArthur Foundation anunciaron dos nuevas iniciativas en conjunto con BMW, Renault, Volvo, Google, Xiaomi y otros líderes y partes interesadas del sector, en el Foro de Innovación Climática, el evento distintivo de la Semana de la Acción Climática de Londres 2026, a través del Compromiso Global de Circularidad Energética (GECC, por sus siglas en inglés) de CATL, desarrollado en el marco de una asociación estratégica con la Ellen MacArthur Foundation. Las iniciativas incluyen pautas de diseño circular de baterías que incorporarán la circularidad en el ciclo de vida completo de las baterías, así como una coalición empresarial cuyo propósito es agilizar la política, promover la inversión y establecer las condiciones comerciales necesarias para convertir los modelos de negocios circulares en la norma del sector.

Image1_EN 01d70d768beba41b4ed6dc7f66dc6d4b fe2078d80158f7904e4f6ed1b4c34ce1

Para el año 2040, se proyecta que el mercado mundial de reciclaje de baterías solamente supere los 1.200 millones de renminbis, lo que se traduce en más de 10 millones de nuevos empleos, en tanto que la demanda de los proyectos de la Agencia Internacional de la Energía de materiales fundamentales para la fabricación de baterías se quintuplicará durante el mismo período. Satisfacer tal demanda de manera sostenible exigirá no solo una mayor capacidad de reciclaje, sino que estándares de diseño y modelos de negocios comunes que permitan mantener los materiales en uso productivo por más tiempo.

CATL se convirtió en el primer fabricante de baterías en lograr la neutralidad de carbono en todas sus operaciones principales en 2025. Asimismo, obtuvo la certificación ISO 14068-1 y tiene previsto alcanzar la neutralidad de carbono en la cadena de valor completa para el año 2035. El desafío pendiente radica, en gran medida, en la explotación y el procesamiento de materias primas, más que en la fabricación. La circularidad desempeñará una función central en la satisfacción de la demanda futura sin aumentos proporcionales en la extracción de material virgen. Las iniciativas anunciadas tienen como objetivo establecer los marcos comunes necesarios para acelerar dicha transición.

Antes en esa misma jornada, durante la Energy Tech Summit de Octopus Energy, CATL y Octopus Energy anunciaron la primera empresa conjunta de intercambio de baterías de Europa que contempla 300.000 camiones eléctricos y 30 centros en toda Europa para el año 2035. La inauguración de los primeros centros en el Reino Unido está programada para el año 2027. La asociación demuestra el tipo de modelo de negocios circular y factible en términos comerciales que la coalición desea promover.

Miranda Schnitger, directora de Clima en la Ellen MacArthur Foundation: "Los enfoques de economía circular fueron clave para abordar el 45 % de las emisiones que provienen de nuestro modo de producir y consumir".

Jiang Li, vicepresidente y secretario del Consejo en CATL: "El año pasado, definimos el camino a seguir: desvincular el desarrollo de la producción de baterías de la extracción de material virgen. Ahora, el sector está comenzando a formular las normas comunes que ayudarán a concretar esta medida. Esta no es solo una oportunidad desde el punto de vista climático, sino también desde el punto de vista industrial".

Greg Jackson, fundador y director ejecutivo de Octopus Energy Group: "Al diseñar baterías para intercambiarlas, optimizarlas, compartirlas y reutilizarlas miles de veces, podemos aprovechar al máximo el valor de los materiales que ya tenemos, en lugar de extraer más. Por eso nuestra empresa conjunta de intercambio de baterías con CATL es tan importante; estamos utilizando los mejores equipos del mundo en combinación con tecnología energética inteligente para ofrecer productos más económicos y flexibles, a la vez que creamos una red de transporte completamente autosuficiente".

Iniciativa I: Pautas de diseño circular de baterías

Las pautas de diseño circular de baterías establecen una metodología común para el diseño circular de baterías en una amplia variedad de aplicaciones de movilidad. Como socio fundador, CATL aporta experiencia práctica en fabricación de baterías, reciclaje y operaciones de servicio para respaldar su desarrollo. La metodología tiene el propósito de servir como referencia para las normas de adquisiciones, los marcos para inversionistas y los debates normativos futuros, incluida la evolución de la política sobre baterías en Europa.

Estas pautas, desarrolladas para eliminar la fragmentación entre los enfoques de reparación, segunda vida y reciclaje, ofrecen una base compartida para comparar el rendimiento circular en todo el mercado. Su objetivo es ayudar a los compradores a evaluar los productos, a los inversionistas a determinar el valor de largo plazo y a los formuladores de políticas a contar con un marco coherente como referencia.

La Ellen MacArthur Foundation proporciona una plataforma neutral a través de la cual empresas de toda la cadena de valor de las baterías pueden desarrollar principios compartidos que ninguna organización podría establecer por sí sola. El grupo de trabajo ya se encuentra manos a la obra y tiene planes de publicar un informe en 2027.

Iniciativa II: Coalición empresarial para modelos negocios circulares

La coalición para modelos de negocios circulares es una plataforma de políticas e industria establecida para acelerar la adopción de modelos de negocios circulares en los ámbitos de movilidad y energía. Gracias a que el intercambio de baterías ya está activo en más de 1.650 estaciones en 127 ciudades chinas, el enfoque radica en avanzar desde la demostración de la factibilidad técnica al establecimiento de las condiciones comerciales, normativas y financieras necesarias para la expansión internacional.

CATL contribuye con experiencia práctica a través de sus negocios de "batería como un servicio" y de intercambio de baterías, incluida la expansión de las redes Choco-Swap y QIJI, y proporciona conocimientos operativos que pueden respaldar una implementación más amplia en todo el mundo.

Además, la coalición desea establecer enfoques comunes para la evaluación de los activos circulares de baterías, incluido el historial de servicio, los datos sobre degradación y el valor de segunda vida, lo que brinda mayor confianza a los inversionistas, operadores de flotas y formuladores de políticas, y reduce la incertidumbre del mercado.

CATL promueve los sistemas de baterías circulares

CATL sigue ampliando la circularidad a todas sus operaciones. En 2025, Brunp Recycling procesó 210.000 toneladas de baterías caducadas, lo que le permitió recuperar 99,6 % de níquel, cobalto y manganeso; 80 % de los materiales recuperados se devolvieron directamente a las plantas de producción de baterías de CATL.

En vez de considerar el reciclaje como el término de la vida útil de un producto, CATL integra la circularidad en el diseño, la fabricación, el uso y la recuperación de baterías como un sistema conectado.

Por otra parte, CATL está acelerando la comercialización de baterías de ion sodio, con planes de ofrecer a sus clientes los primeros sistemas de almacenamiento de energía de ion sodio a partir de septiembre de este año. La iniciativa extiende la hoja de ruta de tecnología de almacenamiento de energía más allá del litio, el cobalto y el níquel con el fin de optimizar la resiliencia y la estabilidad de los costos de suministro de materiales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001789/Image1_EN.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001913/01d70d768beba41b4ed6dc7f66dc6d4b.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001914/fe2078d80158f7904e4f6ed1b4c34ce1.jpg

FUENTE CATL