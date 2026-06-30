De la vision à l'action : l'engagement mondial pour la circularité de l'énergie (GECC) lance la coalition mondiale pour l'économie circulaire dans le secteur de l'énergie et publie des lignes directrices pour la conception circulaire des batteries

LONDRES, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 22 juin, CATL et la Fondation Ellen MacArthur ont annoncé deux nouvelles initiatives en collaboration avec BMW, Renault, Volvo, Google, Xiaomi ainsi que d'autres leaders de l'industrie et parties prenantes lors du Forum de l'innovation pour le climat, l'événement phare de la Semaine d'action climatique de Londres 2026, dans le cadre de l'engagement mondial pour la circularité de l'énergie lancé par CATL en partenariat stratégique avec la Fondation Ellen MacArthur. Parmi ces initiatives figurent des lignes directrices relatives à la conception circulaire des batteries, qui visent à intégrer la circularité tout au long de leur cycle de vie, ainsi qu'une coalition d'entreprises destinée à accélérer la mise en place des mesures politiques, des investissements et des conditions commerciales nécessaires pour que les modèles économiques circulaires deviennent la norme dans l'industrie.

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D'ici à 2040, le marché mondial du recyclage des batteries devrait à lui seul dépasser 1 200 milliards de RMB et créer plus de 10 millions d'emplois, tandis que l'Agence internationale de l'énergie prévoit une multiplication par cinq de la demande en minerais essentiels à la fabrication des batteries au cours de la même période. Pour répondre à cette demande de manière durable, il faudra non seulement augmenter les capacités de recyclage, mais aussi définir des normes de conception et des modèles économiques communs qui permettent de prolonger la durée de vie utile des matériaux.

Comme l'atteste sa certification selon la norme ISO 14068-1, CATL est devenu le premier fabricant de batteries à atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de ses activités principales en 2025, et s'est fixé pour objectif de parvenir à la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici à 2035. Une grande partie des défis qui restent à relever concerne davantage l'exploitation minière et la transformation des matières premières que l'industrie manufacturière. L'économie circulaire jouera un rôle central pour répondre à la demande future sans augmenter proportionnellement l'extraction de matières premières vierges. L'objectif des initiatives annoncées est de contribuer à l'élaboration des cadres communs nécessaires pour accélérer cette transition.

Plus tôt dans la journée, lors du Sommet des technologies de l'énergie organisé par Octopus Energy, CATL et Octopus Energy ont annoncé la création de la première coentreprise européenne spécialisée dans l'échange de batteries, qui entend équiper 300 000 camions électriques et mettre en place 30 centres de service à travers l'Europe d'ici à 2035, les premiers centres devant ouvrir leurs portes au Royaume-Uni en 2027. Ce partenariat illustre le type de modèle économique circulaire et commercialement viable que la coalition souhaite promouvoir.

Miranda Schnitger, responsable des questions climatiques à la Fondation Ellen MacArthur : « Les approches fondées sur l'économie circulaire ont joué un rôle majeur pour réduire les 45 % d'émissions liés à nos modes de production et de consommation. »

Jiang Li, vice-président et secrétaire du conseil d'administration de CATL : « L'année dernière, nous avons défini notre orientation : dissocier la croissance du marché des batteries de l'extraction de matières premières vierges. Aujourd'hui, le secteur commence à se doter de règles communes pour y parvenir. C'est l'occasion de grandes avancées non seulement pour le climat, mais aussi pour l'industrie. »

Greg Jackson, fondateur et directeur général d'Octopus Energy Group : « En concevant des batteries qui peuvent être remplacées, optimisées, partagées et réutilisées des milliers de fois, nous pouvons tirer le maximum de valeur des matériaux dont nous disposons déjà, plutôt que d'en extraire davantage. C'est pourquoi notre coentreprise avec CATL dans le domaine de l'échange de batteries revêt une telle importance : nous combinons le meilleur matériel au monde avec des technologies énergétiques intelligentes pour rendre le système moins coûteux et plus souple, et nous construisons un réseau de transport entièrement autonome. »

Initiative I : lignes directrices pour la conception circulaire des batteries

Les lignes directrices relatives à la conception circulaire des batteries définissent une méthode commune de conception circulaire des batteries dans diverses applications de mobilité. Associé fondateur, CATL apporte son expérience concrète de la fabrication, du recyclage et de l'entretien des batteries afin de soutenir l'élaboration de ces lignes directrices. Cette méthode vise à structurer l'établissement de normes relatives aux marchés publics, la création de cadres de référence destinés aux investisseurs ainsi que les futurs débats réglementaires, notamment sur l'évolution de la politique européenne en matière de batteries.

Rédigées pour remédier à la fragmentation des approches de réparation, de réemploi et de recyclage, ces lignes directrices proposent une base commune pour comparer les performances en matière d'économie circulaire sur l'ensemble du marché. Elles ont pour finalité d'aider les acheteurs à évaluer les produits, les investisseurs à déterminer la valeur à long terme et les décideurs politiques à poser un cadre cohérent.

La Fondation Ellen MacArthur offre une plateforme neutre qui permet aux entreprises de l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries d'élaborer des principes communs qu'aucune organisation ne pourrait établir à elle seule. Le groupe de travail a désormais entamé ses travaux, et la publication des lignes directrices est prévue pour 2027.

Initiative II : coalition des entreprises pour des modèles économiques circulaires

La coalition pour des modèles économiques circulaires est une plateforme réunissant les acteurs politiques et industriels, créée dans le but d'accélérer l'adoption de modèles économiques circulaires dans les secteurs de la mobilité et de l'énergie. Comme le système d'échange de batteries est déjà opérationnel dans plus de 1 650 stations réparties dans 127 villes chinoises, l'accent n'est plus mis sur la démonstration de sa faisabilité technique, mais sur la mise en place des conditions commerciales, réglementaires et financières nécessaires à son déploiement à l'échelle internationale.

CATL, qui apporte son expérience pratique grâce à ses activités de batterie à la demande et d'échange de batteries, en particulier via les réseaux en pleine expansion Choco-Swap et QIJI, fournit ainsi des connaissances opérationnelles susceptibles de favoriser un déploiement général au niveau mondial.

La coalition cherche également à définir des approches communes pour l'évaluation des actifs liés à l'économie circulaire des batteries, tels que l'historique d'utilisation, les données sur la dégradation et la valeur de réemploi, afin de renforcer la confiance des investisseurs, des exploitants de parcs de véhicules et des décideurs politiques, ainsi que de réduire l'incertitude du marché.

CATL fait progresser les systèmes d'économie circulaire des batteries

CATL continue de développer l'économie circulaire dans l'ensemble de ses activités. En 2025, Brunp Recycling a traité 210 000 tonnes de batteries en fin de vie pour récupérer 99,6 % du nickel, du cobalt et du manganèse, 80 % des matériaux récupérés étant directement réutilisés dans la production de batteries de CATL.

Plutôt que de considérer le recyclage comme la fin de la vie d'un produit, CATL intègre la circularité dans la conception, la fabrication, l'utilisation et la valorisation des batteries au sein d'un système cohérent.

Par ailleurs, CATL accélère la commercialisation des batteries au sodium-ion, et prévoit de livrer à ses clients ses premiers systèmes de stockage d'énergie de ce type dès le mois de septembre. Cette initiative élargit la feuille de route des technologies de stockage d'énergie au-delà du lithium, du cobalt et du nickel pour consolider la résilience de l'approvisionnement en matériaux et favoriser la stabilité des coûts.

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