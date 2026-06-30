Daripada Visi kepada Tindakan: GECC Lancarkan Gabungan Global Ekonomi Kitaran Tenaga dan Garis Panduan Reka Bentuk Bateri Kitaran

LONDON, 30 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada 22 Jun, CATL dan Ellen MacArthur Foundation mengumumkan dua inisiatif baharu bersama BMW, Renault, Volvo, Google, Xiaomi serta pemimpin dan pihak berkepentingan industri lain semasa Forum Inovasi Iklim, acara utama Minggu Tindakan Iklim London 2026, menerusi Global Energy Circularity Commitment (GECC) yang dibangunkan CATL melalui kerjasama strategik dengan Ellen MacArthur Foundation. Inisiatif tersebut merangkumi garis panduan reka bentuk bateri kitaran bagi menerapkan prinsip ekonomi kitaran sepanjang keseluruhan kitaran hayat bateri, dan penubuhan gabungan perniagaan untuk mempercepat pembentukan dasar, pelaburan dan syarat komersial yang diperlukan bagi menjadikan model perniagaan ekonomi kitaran sebagai amalan standard industri.

Menjelang 2040, pasaran global kitar semula bateri sahaja dijangka melebihi RMB1.2 trilion, sekali gus mewujudkan lebih 10 juta peluang pekerjaan. Pada masa yang sama, Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) mengunjurkan permintaan terhadap mineral kritikal untuk bateri akan meningkat lima kali ganda dalam tempoh yang sama. Bagi memenuhi permintaan tersebut secara mampan, industri bukan sahaja memerlukan kapasiti kitar semula yang lebih besar, malah juga piawaian reka bentuk bersama dan model perniagaan yang membolehkan bahan terus digunakan secara produktif untuk tempoh yang lebih lama.

CATL menjadi pengeluar bateri pertama yang mencapai keneutralan karbon bagi operasi terasnya pada tahun 2025, dengan pensijilan ISO 14068-1, dan menyasarkan keneutralan karbon di seluruh rantaian nilai menjelang 2035. Sebahagian besar cabaran yang masih berbaki terletak pada aktiviti perlombongan dan pemprosesan bahan mentah, bukannya proses pembuatan. Oleh itu, ekonomi kitaran akan memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan masa hadapan tanpa peningkatan berkadar penggunaan bahan mentah baharu. Kedua-dua inisiatif yang diumumkan ini bertujuan membangunkan rangka kerja bersama bagi mempercepat peralihan tersebut.

Pada hari yang sama, semasa Sidang Kemuncak Teknologi Tenaga anjuran Octopus Energy, CATL dan Octopus Energy turut mengumumkan penubuhan syarikat usaha sama pertama di Eropah bagi pertukaran bateri, yang menyasarkan 300,000 trak elektrik dan 30 hab pertukaran bateri di seluruh Eropah menjelang 2035, dengan hab pertama di United Kingdom dijadual dibuka pada 2027. Kerjasama ini menjadi contoh model perniagaan ekonomi kitaran yang berdaya maju secara komersial dan ingin dipercepatkan oleh gabungan tersebut.

Miranda Schnitger, Ketua Iklim Ellen MacArthur Foundation: "Pendekatan ekonomi kitaran merupakan kunci untuk menangani 45% pelepasan karbon yang berpunca daripada cara kita menghasilkan dan menggunakan sesuatu produk."

Jiang Li, Naib Presiden dan Setiausaha Lembaga Pengarah CATL: "Tahun lalu kami menetapkan hala tuju untuk memisahkan pertumbuhan industri bateri daripada pergantungan kepada bahan mentah baharu yang diperoleh melalui perlombongan. Hari ini, industri mula membina peraturan bersama yang akan membantu merealisasikan matlamat tersebut. Ini bukan sahaja membuka peluang dari segi iklim, malah juga peluang pembangunan industri."

Greg Jackson, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Octopus Energy Group:

"Dengan mereka bentuk bateri supaya boleh ditukar, dioptimumkan, dikongsi dan digunakan semula beribu-ribu kali, kita dapat memaksimumkan nilai setiap bahan yang telah kita miliki tanpa perlu terus melombong sumber baharu. Itulah sebabnya usaha sama pertukaran bateri kami bersama CATL amat penting. Kami menggabungkan perkakasan terbaik dunia dengan teknologi tenaga pintar bagi menjadikannya lebih murah, lebih fleksibel dan mampu membina rangkaian pengangkutan selenggara diri sepenuhnya."

Inisiatif 1: Garis Panduan Reka Bentuk Bateri Kitaran

Garis panduan reka bentuk bateri kitaran memperkenalkan metodologi bersama bagi reka bentuk bateri berasaskan ekonomi kitaran untuk pelbagai aplikasi mobiliti. Sebagai rakan pengasas, CATL menyumbangkan pengalaman praktikal dalam pembuatan bateri, kitar semula dan operasi perkhidmatan bagi menyokong pembangunan garis panduan tersebut. Metodologi ini dijangka menjadi rujukan kepada piawaian perolehan, rangka kerja pelaburan serta perbincangan dasar pada masa hadapan, termasuk evolusi dasar bateri di Eropah.

Dibangunkan bagi mengatasi ketidakselarasan dalam pendekatan pembaikan, penggunaan hayat kedua dan kitar semula bateri, garis panduan ini menyediakan asas yang seragam untuk membandingkan prestasi ekonomi kitaran di seluruh pasaran. Ia bertujuan membantu pembeli menilai produk, pelabur mengukur nilai jangka panjang, dan penggubal dasar merujuk kepada satu rangka kerja yang konsisten.

Ellen MacArthur Foundation menyediakan platform neutral yang membolehkan syarikat-syarikat di sepanjang rantaian nilai bateri membangunkan prinsip bersama yang tidak mampu diwujudkan oleh mana-mana organisasi secara bersendirian. Kumpulan kerja tersebut kini sedang beroperasi, dengan penerbitan garis panduan dijadualkan pada 2027.

Inisiatif 2: Gabungan Perniagaan bagi Model Perniagaan Ekonomi Kitaran

Gabungan ini merupakan platform dasar dan industri yang diwujudkan untuk mempercepat penggunaan model perniagaan ekonomi kitaran dalam sektor mobiliti dan tenaga. Dengan rangkaian pertukaran bateri yang kini beroperasi di lebih 1,650 stesen di 127 bandar di China, tumpuan kini beralih daripada membuktikan kebolehlaksanaan teknologi kepada pembentukan syarat komersial, kawal selia dan pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan di peringkat antarabangsa.

CATL menyumbang pengalaman praktikal melalui model Bateri-sebagai-Perkhidmatan (BaaS) dan perniagaan pertukaran baterinya, termasuk rangkaian Choco-Swap dan QIJI yang semakin berkembang, sekali gus menyediakan pandangan operasi yang boleh menyokong pelaksanaan lebih meluas di seluruh dunia.

Gabungan ini juga berusaha membangunkan pendekatan bersama untuk menilai aset bateri ekonomi kitaran, termasuk sejarah penggunaan, data degradasi dan nilai hayat kedua, sekali gus meningkatkan keyakinan pelabur, pengendali armada dan penggubal dasar serta mengurangkan ketidaktentuan pasaran.

CATL Terus Memperkukuh Sistem Bateri Kitaran

CATL terus memperluaskan amalan kitaran dalam operasinya. Pada tahun 2025, Brunp Recycling memproses 210,000 tan bateri yang telah mencapai penghujung hayatnya, dengan kadar perolehan semula 99.6% nikel, kobalt dan mangan, manakala 80% daripada bahan yang diperoleh semula digunakan semula secara langsung dalam pengeluaran bateri CATL.

Daripada melihat kitar semula sebagai penghujung hayat sesuatu produk, CATL mengintegrasikan prinsip ekonomi kitaran ke dalam reka bentuk, pembuatan, penggunaan dan pemulihan bateri sebagai satu sistem yang saling berkaitan.

Selain itu, CATL turut mempercepat pengkomersialan bateri natrium-ion, dengan penghantaran pertama sistem penyimpanan tenaga natrium-ion kepada pelanggan dijadual bermula pada September tahun ini. Inisiatif ini memperluaskan hala tuju teknologi penyimpanan tenaga melangkaui litium, kobalt dan nikel, sekali gus meningkatkan daya tahan rantaian bekalan bahan dan kestabilan kos.

SOURCE CATL