Dahua Technology odhaľuje na SCEWC 2025 riešenia pre inteligentné mestá novej generácie s podporou veľkých modelov AI od Xinghan
News provided byDahua Technology
Nov 12, 2025, 21:13 ET
BARCELONA, Španielsko, 13. novembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb AIoT zameraných na video, predstavila na svetovom kongrese Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2025 v Barcelone svoje inovatívne riešenia novej generácie v oblasti inteligentných miest. V rámci témy „Spoločne pre udržateľnú budúcnosť" spoločnosť Dahua predviedla, ako jej možnosti AIoT a rozsiahle modely AI od Xinghan umožňujú budovať bezpečnejšie, efektívnejšie a udržateľnejšie mestá po celom svete.
Na výstave spoločnosti Dahua boli tento rok uvedené komplexné riešenia v oblasti mestskej bezpečnosti, mobility, mestskej správy a ochrany životného prostredia, ktoré demonštrovali, ako sa v prevádzke moderného mesta môžu spoločne rozvíjať inteligencia a udržateľnosť.
Posilnenie inteligentných miest prostredníctvom veľkých modelov AI od Xinghan
Výraznou inováciou boli veľké modely AI Xinghan, ktoré integrujú vizuálnu, multimodálnu a jazykovú inteligenciu. Prostredníctvom hĺbkového vizuálneho porozumenia a kontextového uvažovania umožňuje Xinghan mestským systémom autonómne vnímať, analyzovať a reagovať na zložité mestské scenáre. Podporuje inteligentnejšie rozhodovanie v oblasti verejnej bezpečnosti, riadenia dopravy a monitorovania životného prostredia, čím transformuje prevádzku mesta z pasívneho dohľadu na proaktívne a adaptívne riadenie.
Riešenie mestskej bezpečnosti spoločnosti Dahua integruje kamery, radary a senzory IoT do jednotného mestského operačného centra, ktoré umožňuje monitorovanie v reálnom čase a rýchlu reakciu na núdzové situácie. Orgánom pomáha získavať komplexný prehľad o fungovaní mesta, od verejnej bezpečnosti až po environmentálne ukazovatele, s podporou prehľadov na základe dát pre lepšiu správu vecí verejných a koordináciu.
S cieľom riešiť dopravné zápchy a zlepšiť efektívnosť cestnej premávky predstavila spoločnosť Dahua svoje riešenie riadenia mestskej dopravy, ktoré zahŕňa dynamické riadenie signálov, detekciu nehôd s podporou AI a pokročilé technológie na kontrolu rýchlosti. Vlajkový produkt, zariadenie Spotter Ultra, dokáže monitorovať až osem jazdných pruhov bez dodatočných portálov, čím sa znižujú náklady na infraštruktúru a zároveň sa zlepšuje presnosť a pokrytie.
V rámci podpory zelenej mobility predstavila spoločnosť Dahua inteligentné systémy pre autobusy a vozové parky vybavené aktívnou bezpečnosťou, detekciou mŕtveho uhla a monitorovaním spotreby paliva. Tieto riešenia spĺňajú bezpečnostné normy EÚ a podporujú čistejšiu a inteligentnejšiu verejnú dopravu.
Spoločnosť tiež predstavila svoje riešenie City Governance Solution, ktoré integruje viacero modulov vrátane mestského manažmentu, reakcie na núdzové situácie a monitorovania životného prostredia do jednotnej siete. Vďaka vyhľadávaniu textu a obrázkov s podporou AI a interakcii s veľkými jazykovými modelmi môžu správcovia miest efektívnejšie vyhľadávať informácie a koordinovať akcie, čím sa zlepšuje reakcia a služby pre občanov.
Ďalším dôležitým bodom bolo riešenie na ochranu prírody od spoločnosti Dahua, ktoré uplatňuje AI, IoT a snímanie pomocou dronov na prevenciu lesných požiarov a ochranu biodiverzity. Kombináciou termovízie a inteligentnej analýzy umožňuje včasnú detekciu a presné postupy v núdzových situáciách, čím prispieva k udržateľnému ekologickému manažmentu.
Počas panelovej diskusie o vládnych technológiách a AI novej generácie John Li, zdôraznil generálny riaditeľ pre vládne podniky v spoločnosti Dahua Technology: „Keď sa mestá digitalizujú, malo by to byť kvôli poskytovaniu lepších služieb ľuďom. V spoločnosti Dahua navrhujeme každé riešenie s empatiou – zameriavame sa na skutočné potreby ľudí, nielen na technické detaily."
Max Huang, projektový riaditeľ pre vládne podniky, dodal: „Vďaka veľkým modelom AI od spoločnosti Xinghan môžu správcovia miest lepšie pochopiť svoje mestá a urobiť ich skutočne bezpečnejšími, plynulejšími a udržateľnejšími."
S výhľadom do budúcnosti bude Dahua naďalej spolupracovať s globálnymi partnermi na presadzovaní digitálnej transformácie a budovaní inteligentnejších, bezpečnejších a obývateľnejších miest budúcnosti.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2820952/image_997583_25991566.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg
Share this article