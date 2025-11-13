Dahua Technology представляет на SCEWC 2025 решения нового поколения для умных городов на базе крупномасштабных моделей ИИ Xinghan

Dahua Technology

Nov 13, 2025, 06:52 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 13 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг ориентированного на видео искусственного интеллекта вещей (AIoT), представила свои инновации для умного города нового поколения на Всемирном конгрессе Smart City Expo 2025 (SCEWC) в Барселоне. В рамках темы «Вместе за устойчивое будущее» Dahua продемонстрировала, как ее возможности в области AIoT и крупномасштабные модели ИИ Xinghan позволяют создавать более безопасные, эффективные и экологичные города по всему миру.

На выставке этого года компания Dahua представила комплексные решения, охватывающие городскую безопасность, мобильность, городское управление и защиту окружающей среды, продемонстрировав возможности совместного развития интеллекта и экологичности в рамках функционирования современного города.

Новые возможности для умных городов благодаря крупномасштабным моделям ИИ Xinghan

Выдающейся инновацией стали крупномасштабные модели ИИ Xinghan, объединяющие средства анализа изображений, различных типов данных и речи. Благодаря глубокому визуальному пониманию и контекстуальной логической обработке модели Xinghan позволяют городским системам автономно собирать информацию, анализировать ее и реагировать на сложные сценарии города. Они поддерживают более рациональное принятие решений в сфере общественной безопасности, управления дорожным движением и мониторинга окружающей среды, превращая муниципальные службы из систем пассивного наблюдения в упреждающие и адаптивные системы управления.

Решение Dahua для обеспечения безопасности в городе объединяет камеры, радары и датчики Интернета вещей в единый городской операционный центр, который позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Это решение помогает властям получать всестороннее представление о функционировании города, от общественной безопасности до экологических показателей, подкрепленное результатами анализа данных для лучшего управления и координации.

Для решения проблемы пробок на дорогах и повышения эффективности дорожного движения компания Dahua представила свое решение для управления движением автотранспорта в городе с динамическим управлением светофорами, обнаружением происшествий средствами искусственного интеллекта и передовыми технологиями обеспечения соблюдения скоростных режимов. Флагманское устройство Spotter Ultra компании может контролировать до восьми полос движения без дополнительных портальных конструкций, что позволяет снизить расходы на инфраструктуру и одновременно повысить точность и охват.

Способствуя развитию экологичного транспорта компания, Dahua представила интеллектуальные системы для автобусов и автопарков, оснащенные активными средствами контроля безопасности, обнаружения слепых зон и мониторинга расхода топлива. Эти решения соответствуют стандартам безопасности ЕС и делают общественный транспорт более экологичным и разумным.

Компания также представила решение для управления городом, которое объединяет несколько модулей, в т. ч. модуль городского управления, модуль реагирования на чрезвычайные ситуации и модуль мониторинга окружающей среды, в единую сеть. Благодаря поиску с использованием ИИ по текстам и изображениям и взаимодействию с большей языковой моделью городские операторы могут получать информацию и более эффективно координировать действия, повышая оперативность реагирования и качество обслуживания жителей.

Еще одним важным моментом стало решение Dahua для охраны природы, которое использует ИИ, Интернет вещей и отслеживание различных показателей с помощью дронов для предотвращения лесных пожаров и защиты биоразнообразия. Объединив тепловизионную съемку с интеллектуальным анализом, это решение обеспечивает раннее обнаружение и точное управление в чрезвычайных ситуациях, способствуя устойчивому экологическому управлению.

В ходе панельной дискуссии о технологиях управления (GovTech) и ИИ следующего поколения Джон Ли (John Li), генеральный менеджер бизнес-подразделения средств хозяйственного управления компании Dahua Technology, подчеркнул: «Города должны становиться цифровыми для более качественного обслуживания людей. Компания Dahua разрабатывает каждое решение с эмпатией, ориентируясь на реальные потребности людей, а не только на технические детали».

Макс Хуанг (Max Huang), директор проекта бизнес-подразделения средств хозяйственного управления, добавил: «С помощью крупномасштабных моделей ИИ Xinghan городские службы управления могут лучше понять свои города и сделать их действительно более безопасными, комфортными и экологичными».

В будущем компания Dahua продолжит сотрудничество с глобальными партнерами для развития цифровой трансформации, создания более умных, безопасных и удобных для жизни городов в будущем.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2820952/image_997583_25991566.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

