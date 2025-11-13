Dahua Technology przedstawia rozwiązania nowej generacji dla inteligentnych miast oparte na wielkoskalowych modelach AI Xinghan podczas światowego kongresu SCEWC 2025

BARCELONA, Hiszpania, 13 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Dahua Technology, wiodący światowy dostawca rozwiązań i usług AIoT opartych na technologii wideo, zaprezentował swoje innowacje nowej generacji dla inteligentnych miast podczas światowego kongresu Smart City Expo (SCEWC) 2025 w Barcelonie. Pod hasłem „Razem dla zrównoważonej przyszłości" firma Dahua pokazała, w jaki sposób jej możliwości AIoT i wielkoskalowe modele AI Xinghan umożliwiają tworzenie bezpieczniejszych, bardziej wydajnych i zrównoważonych miast na całym świecie.

W tym roku na wystawie Dahua zaprezentowano kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa miejskiego, mobilności, zarządzania miastem i ochrony środowiska, pokazując, w jaki sposób inteligencja i zrównoważony rozwój mogą wspólnie przyczyniać się do postępu w funkcjonowaniu nowoczesnych miast.

Zwiększanie możliwości inteligentnych miast dzięki wielkoskalowym modelom AI Xinghan

Wyjątkową innowacją były wielkoskalowe modele AI Xinghan, które integrują inteligencję wizualną, multimodalną i językową. Dzięki głębokiemu zrozumieniu obrazu i rozumowaniu kontekstowemu Xinghan umożliwia systemom miejskim samodzielne postrzeganie, analizowanie i reagowanie na złożone scenariusze miejskie. Wspiera on inteligentniejsze podejmowanie decyzji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania ruchem i monitorowania środowiska, przekształcając funkcjonowanie miasta z pasywnego nadzoru w proaktywne, adaptacyjne zarządzanie.

Rozwiązanie Dahua w zakresie bezpieczeństwa miejskiego pozwala na integrację kamer, radarów i czujników IoT w jednym centrum operacyjnym miasta, które umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym i szybką reakcję w sytuacjach awaryjnych. Pomaga to władzom uzyskać kompleksowy obraz funkcjonowania miasta, od bezpieczeństwa publicznego po wskaźniki środowiskowe, z wykorzystaniem analiz opartych na danych, co pozwala na lepsze zarządzanie i koordynację.

Aby rozwiązać problem zatorów komunikacyjnych i poprawić wydajność dróg, firma Dahua zaprezentowała swoje rozwiązanie do zarządzania ruchem miejskim, oferujące dynamiczną kontrolę sygnalizacji, wykrywanie zdarzeń drogowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz zaawansowane technologie kontroli prędkości. Jej flagowe urządzenie Spotter Ultra może monitorować do ośmiu pasów ruchu bez dodatkowych bramownic, co pozwala obniżyć koszty infrastruktury, jednocześnie poprawiając dokładność i zasięg.

W ramach promowania ekologicznej mobilności firma Dahua zaprezentowała inteligentne systemy autobusowe i flotowe wyposażone w aktywne systemy bezpieczeństwa, wykrywanie martwego pola i monitorowanie zużycia paliwa. Rozwiązania te spełniają normy bezpieczeństwa UE i wspierają czystszy, inteligentniejszy transport publiczny.

Firma zaprezentowała również swoje rozwiązanie do zarządzania miastem (City Governance Solution), które łączy wiele modułów, w tym zarządzanie miejskie, reagowanie kryzysowe i monitorowanie środowiska, w jedną zintegrowaną sieć. Dzięki wyszukiwaniu tekstowo-graficznemu wspomaganemu sztuczną inteligencją oraz interakcji z dużym modelem językowym operatorzy miejscy mogą efektywniej wyszukiwać informacje i koordynować działania, poprawiając szybkość reakcji i jakość usług dla mieszkańców.

Kolejną ciekawostką było rozwiązanie Dahua służące do ochrony przyrody (Nature Protection Solution), które wykorzystuje sztuczną inteligencję, Internet rzeczy (IoT) i czujniki dronowe do zapobiegania pożarom lasów i ochrony bioróżnorodności. Dzięki połączeniu obrazowania termicznego i inteligentnej analizy umożliwia ono wczesne wykrywanie zagrożeń i precyzyjne wydawanie poleceń w sytuacjach awaryjnych, przyczyniając się do zrównoważonego zarządzania ekologicznego.

Podczas panelu poświęconego technologii dla sektora publicznego (GovTech) i sztucznej inteligencji nowej generacji John Li, dyrektor generalny ds. współpracy z sektorem publicznym w Dahua Technology, podkreślił: „Cyfryzacja miast powinna służyć zapewnieniu mieszkańcom lepszych usług. W Dahua projektujemy każde rozwiązanie z empatią – skupiając się na rzeczywistych potrzebach ludzi, a nie tylko na szczegółach technicznych".

Max Huang, dyrektor odpowiedzialny za nadzorowanie i koordynowanie projektów realizowanych we współpracy z sektorem publicznym lub instytucjami rządowymi, dodał: „Dzięki wykorzystaniu wielkoskalowych modeli AI Xinghan operatorzy miejscy mogą lepiej zrozumieć swoje miasta i sprawić, że będą one naprawdę bezpieczniejsze, sprawniej funkcjonujące i bardziej zrównoważone".

Firma Dahua zamierza kontynuować współpracę z globalnymi partnerami w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej oraz budowania inteligentniejszych, bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych mieszkańcom miast przyszłości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2820952/image_997583_25991566.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg