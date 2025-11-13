Dahua Technology Luncurkan Berbagai Solusi "Smart City" yang Didukung Model AI Besar Xinghan di SCEWC 2025

Tahun ini, Dahua menampilkan rangkaian solusi lengkap untuk keamanan kota, mobilitas, tata kelola pemerintahan, serta perlindungan ekologi—mencerminkan harmonisasi kecerdasan buatan dan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan kota modern.

Memberdayakan Kota Pintar dengan Model AI Besar Xinghan

Salah satu inovasi utama yang dilansir Dahua adalah Model AI Besar Xinghan yang memadukan kecerdasan visual, multimodal, dan bahasa. Mampu memahami visual secara mendalam dan menganalisis konteks, Xinghan mendukung sistem pengelolaan perkotaan untuk mengenali, mengkaji, dan merespons berbagai situasi kompleks secara otonom. Teknologi ini mempermudah proses pengambilan keputusan sehingga menjadi lebih cerdas untuk keamanan publik, manajemen lalu lintas, dan pemantauan lingkungan—mengubah pengelolaan kota dari sistem pasif menjadi tata kelola yang proaktif dan adaptif.

Solusi Keamanan Kota dari Dahua mengintegrasikan kamera, radar, dan sensor IoT dengan pusat operasi kota terpadu untuk pemantauan langsung dan respons cepat terhadap kondisi darurat. Teknologi ini membantu pihak berwenang mengamati seluruh kondisi kota, mulai dari keamanan publik hingga indikator lingkungan, didukung analisis berbasiskan data agar pengambilan keputusan dan koordinasi menjadi lebih baik.

Demi mengatasi kemacetan dan meningkatkan efisiensi lalu lintas, Dahua memperkenalkan Solusi Manajemen Lalu Lintas Perkotaan dengan pengendalian sinyal dinamis, deteksi insiden berbasiskan AI, dan teknologi canggih yang mengatur batas kecepatan kendaraan. Perangkat unggulan Dahua, Spotter Ultra, mampu memantau hingga delapan lajur jalan tanpa memerlukan tiang tambahan sehingga menghemat biaya infrastruktur sekaligus meningkatkan akurasi dan jangkauan pengawasan.

Mendukung mobilitas yang ramah lingkungan, Dahua turut menghadirkan sistem cerdas untuk bus dan armada kendaraan dengan fitur keselamatan aktif, deteksi titik buta, serta pemantauan konsumsi bahan bakar. Solusi tersebut telah memenuhi standar keselamatan berkendara Uni Eropa dan mendukung transportasi publik yang lebih bersih dan efisien.

Selain itu, Dahua memperkenalkan Solusi Tata Kelola Perkotaan yang menghubungkan berbagai modul—termasuk manajemen perkotaan, tanggap darurat, dan pemantauan lingkungan—dalam satu jaringan terpadu. Berkat fitur pencarian teks-gambar berbasiskan AI dan interaksi dengan model bahasa besar, pengelola kota dapat mencari informasi dan mengoordinasikan tindakan secara lebih cepat dan efisien, meningkatkan layanan publik.

Sorotan lainnya adalah Solusi Perlindungan Alam, memanfaatkan teknologi AI, IoT, dan drone untuk mencegah kebakaran hutan serta melindungi keanekaragaman hayati. Dengan menggabungkan citra termal dan analisis cerdas, solusi ini mampu melakukan deteksi dini dan memberikan perintah secara tepat waktu saat terjadi keadaan darurat—berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi bertema GovTech and AI Generasi Baru, John Li, General Manager, Government Business, Dahua Technology, menegaskan, "Ketika beralih ke teknologi digital, sebuah kota harus memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Setiap solusi Dahua dirancang dengan empati—memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar aspek teknis."

Max Huang, Project Director, Government Business, menambahkan: "Dengan dukungan Model AI Besar Xinghan, pihak pengelola perkotaan lebih memahami wilayahnya dan mewujudkan kota yang lebih aman, lancar, serta berkelanjutan."

Ke depan, Dahua akan terus berkolaborasi dengan mitra global guna mendorong transformasi digital, membangun kota yang lebih cerdas, aman, dan layak huni untuk masa depan.

