Dahua Technology تكشف عن حلول المدن الذكية من الجيل القادم المدعومة بنماذج Xinghan واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر ومعرض المدن الذكية العالمي (SCEWC) لعام 2025

برشلونة، إسبانيا، 13 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- استعرضت Dahua Technology، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المرتكزة على الفيديو، أحدث ابتكاراتها في مجال المدن الذكية من الجيل الجديد خلال فعاليات مؤتمر ومعرض المدن الذكية العالمي (SCEWC) لعام 2025 في برشلونة. تحت شعار "معًا من أجل مستقبل مستدام"، أبرزت شركة Dahua كيف تُساهم قدرات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) ونماذج Xinghan واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي في تمكين المدن حول العالم من أن تكون أكثر أمانًا، وأكثر كفاءة، وأكثر استدامة.

شهد معرض هذا العام لشركة Dahua عرض حلول متكاملة تغطي مجالات السلامة الحضرية، والتنقل الذكي، وإدارة المدن، وحماية البيئة، مبرزًا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والاستدامة أن يسيرا جنبًا إلى جنب لتعزيز كفاءة وفعالية العمليات في المدن الحديثة.

تمكين المدن الذكية باستخدام نماذج Xinghan واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي

كان الابتكار المميز هو نماذج Xinghan واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي ، التي تدمج بين الرؤية، والوسائط المتعددة، والذكاء اللغوي. من خلال الفهم البصري العميق والتفكير السياقي، تمكِّن نماذج Xinghan أنظمة المدن من الإدراك، والتحليل، والاستجابة للسيناريوهات الحضرية المعقدة بشكلٍ مستقل. كما تدعم هذه النماذج اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في مجالات السلامة العامة، وإدارة حركة المرور، والمراقبة البيئية، محوّلةً إدارة المدينة من مجرد مراقبة سلبية إلى حوكمة استباقية وتكيفية.

ويجمع حل السلامة الحضرية من Dahua بين الكاميرات، والرادارات، و أجهزة الاستشعار العاملة بإنترنت الأشياء (IoT) ضمن مركز عمليات موحد للمدينة، ما يُتيح مراقبة لحظية واستجابة سريعة للطوارئ بكفاءة عالية. تُتيح هذه الحلول للسلطات الحصول على صورة متكاملة لعمليات المدينة، من السلامة العامة إلى المؤشرات البيئية، مع الاستفادة من رؤىً مدعومة بالبيانات لتعزيز الحوكمة والتنسيق الفعّال.

وللتصدي للازدحام وتحسين كفاءة الطرق، عرضت Dahua حل إدارة المرور الحضري الذي يضم التحكم الديناميكي بالإشارات، واكتشاف الحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات متقدمة لمراقبة السرعة. كما يُتيح جهازها الرائد Spotter Ultra مراقبة ما يصل إلى ثمانية مسارات دون الحاجة إلى هياكل إضافية، مما يقلل من تكاليف البنية التحتية مع تعزيز الدقة والتغطية.

وفي إطار تعزيز التنقل الأخضر والمستدام، قدَّمت Dahua أنظمة ذكية للحافلات والأساطيل مزودة بميزات السلامة النشطة، وكشف النقاط العمياء، ومراقبة استهلاك الوقود. وتلتزم هذه الحلول بالمعايير الأوروبية للسلامة، وتدعم تطوير وسائل نقل عامة أكثر نظافة وكفاءة وذكاءً.

قدمت الشركة أيضًا حل حوكمة المدن، الذي يربط بين عدة وحدات، بما في ذلك إدارة المدينة، والاستجابة للطوارئ، والمراقبة البيئية، في شبكة موحَّدة. وبفضل البحث النصي والصوري المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتفاعل مع نماذج اللغة الكبيرة، يتمكن مشغَّلو المدينة من الوصول إلى المعلومات وتنسيق الإجراءات بسرعة وكفاءة أكبر، مما يُعزز سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن الابتكارات الأخرى البارزة، قدَّمت Dahua حل حماية الطبيعة الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT)، والاستشعار بالطائرات بدون طيار لمنع حرائق الغابات وحماية التنوع البيولوجي. وباستخدام التصوير الحراري والتحليل الذكي، يُتيح الحل الكشف المبكر واتخاذ القرارات الدقيقة في حالات الطوارئ، مسهمًا في إدارة بيئية مستدامة.

أثناء جلسة نقاش حول GovTech والذكاء الاصطناعي المتقدم للجيل القادم، أكد John Li، المدير العام لأعمال الحكومة في Dahua Technology: " عندما تتبع المدن النظام الرقمي ، يجب أن يكون الهدف الأساسي هو توفير خدمات محسّنة. في Dahua، نصمِّم كل حل بنهج إنساني وتعاطفي، يركز على الاحتياجات الحقيقية للناس وليس مجرد التفاصيل التقنية".

أضاف Max Huang، مدير مشاريع أعمال الحكومة: "بفضل نماذج Xinghan واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي، يتمكن مشغِّلو المدن من فهم مدنهم بشكلٍ أعمق وتحويلها لتصبح أكثر أمانًا، وأكثر سلاسة، وأكثر استدامة".

ومستقبلاً، ستستمر Dahua في التعاون مع شركائها العالميين لدفع عجلة التحول الرقمي، وبناء مدن أذكى وأكثر أمانًا وصالحة للعيش تُلبي احتياجات المستقبل.

