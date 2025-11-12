Dahua Technology představuje na veletrhu SCEWC 2025 řešení nové generace pro chytrá města založená na rozsáhlých modelech umělé inteligence Xinghan

News provided by

Dahua Technology

Nov 12, 2025, 15:36 ET

BARCELONA, Španělsko, 12. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb AIoT zaměřených na video, představila na světovém kongresu Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2025 v Barceloně své inovace nové generace pro chytrá města . Pod heslem „Společně za udržitelnou budoucnost" společnost Dahua ukázala, jak její  technologie v oblasti AIoT a rozsáhlé modely umělé inteligence Xinghan (Xinghan Large-Scale AI Models) pomáhají vytvářet bezpečnější, efektivnější a udržitelnější města po celém světě.

Continue Reading
image_997583_25991566
image_997583_25991566

Společnost Dahua letos na své výstavě představila komplexní řešení v oblasti městské bezpečnosti, mobility, správy měst a ochrany životního prostředí, která ukazují, jak mohou inteligence a udržitelnost společně posunout moderní fungování měst.

Posílení inteligentních měst pomocí rozsáhlých modelů umělé inteligence Xinghan

Výraznou inovaci představují rozsáhlé modely umělé inteligence Xinghan, které integrují vizuální, multimodální a jazykovou inteligenci. Díky hlubokému vizuálnímu porozumění a kontextovému uvažování umožňuje Xinghan městským systémům autonomně vnímat a analyzovat složité městské situace a reagovat na ně. Podporuje chytřejší rozhodování v oblasti veřejné bezpečnosti, řízení dopravy a monitorování životního prostředí a transformuje chod měst z pasivního dohledu na proaktivní a adaptivní správu.

Řešení městské bezpečnosti (Urban Safety Solution) společnosti Dahua propojuje kamery, radary a IoT senzory  do jednotného městského operačního centra, které umožňuje sledování v reálném čase a rychlou reakci na mimořádné události. Pomáhá orgánům získat ucelený přehled o provozu ve městě, od veřejné bezpečnosti po ekologické ukazatele, a díky analýze dat podporuje efektivnější správu a koordinaci.

Pro řešení dopravních zácp a zlepšení plynulosti silničního provozu představila společnost Dahua své řešení pro řízení městského provozu (Urban Traffic Management Solution), které zahrnuje dynamické řízení semaforů, detekci dopravních událostí pomocí umělé inteligence a pokročilé technologie pro kontrolu rychlosti. Jeho vlajkové zařízení Spotter Ultra dokáže sledovat až osm jízdních pruhů bez nutnosti instalace dalších nosných konstrukcí, což snižuje náklady na infrastrukturu a zároveň zlepšuje přesnost a rozsah pokrytí.

V rámci podpory ekologické mobility představila společnost Dahua inteligentní systémy pro autobusové a vozové parky vybavené funkcemi aktivní bezpečnosti, detekcí mrtvého úhlu a monitorováním spotřeby paliva. Tato řešení splňují bezpečnostní normy EU a přispívají k čistší a chytřejší veřejné dopravě.

Společnost také představila své řešení pro správu měst (City Governance Solution), které propojuje různé moduly, jako například městskou správu, krizové řízení při mimořádné události a monitorování životního prostředí, do jednotné sítě. Díky vyhledávání podle textu i obrazu pomocí umělé inteligence a interakci s velkým jazykovým modelem mohou správci města efektivněji získávat potřebné informace a lépe koordinovat postupy, čímž se zvyšuje rychlost reakce a kvalita služeb pro občany.

Dalším z hlavních bodů prezentace bylo řešení Dahua pro ochranu přírody (Nature Protection Solution), které využívá umělou inteligenci, IoT a dronové senzory k prevenci lesních požárů a ochraně biologické rozmanitosti. Díky kombinaci termovizního snímání a inteligentní analýzy umožňuje včasnou detekci a přesné řízení zásahu v mimořádných situacích, čímž přispívá k udržitelnému ekologickému řízení.

Během panelové diskuze o vládních technologiích (GovTech) a umělé inteligenci nové generace zdůraznil John Li, generální ředitel divize pro veřejný sektor společnosti Dahua Technology: „Když se města digitalizují, mělo by to být za účelem poskytování lepších služeb obyvatelům. Ve společnosti Dahua navrhujeme každé řešení s ohledem na člověka. Zaměřujeme se na skutečné potřeby lidí, nejen na technické detaily."

Max Huang, projektový ředitel divize pro veřejný sektor, dodal: „Díky rozsáhlým modelům umělé inteligence Xinghan mohou správci měst lépe porozumět svým městům a učinit je skutečně bezpečnějšími, plynulejšími a udržitelnějšími."

Společnost Dahua hodlá i nadále pokračovat ve spolupráci s globálními partnery na pokroku v digitální transformaci a budování chytřejších, bezpečnějších a obyvatelnějších měst budoucnosti.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2820952/image_997583_25991566.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Dahua Technology presenta soluciones de ciudad inteligente en SCEWC 2025

Dahua Technology presenta soluciones de ciudad inteligente en SCEWC 2025

Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en vídeo, presentó sus innovaciones de próxima generación para...
Dahua Technology Unveils Next-gen Smart City Solutions powered by Xinghan Large-scale AI Models at SCEWC 2025

Dahua Technology Unveils Next-gen Smart City Solutions powered by Xinghan Large-scale AI Models at SCEWC 2025

Dahua Technology, a world-leading video-centric AIoT solution and service provider, showcased its next-generation smart city innovations at the 2025...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

High Tech Security

High Tech Security

Peripherals

Peripherals

News Releases in Similar Topics