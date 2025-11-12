À l'occasion de SCEWC 2025, Dahua Technology présente des solutions de ville intelligente de nouvelle génération basées sur les modèles d'IA à grande échelle de Xinghan

BARCELONE, Espagne, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fournisseur mondial de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a présenté ses innovations de nouvelle génération pour les villes intelligentes lors du congrès mondial 2025 Smart City Expo (SCEWC) qui s'est déroulé à Barcelone. Sous le thème « Ensemble pour un avenir durable », Dahua a démontré comment ses capacités AIoT et les modèles d'IA à grande échelle de Xinghan permettent de créer des villes plus sûres, plus efficaces et plus durables dans le monde entier.

Cette année, Dahua présentait des solutions complètes dans les domaines de la sécurité urbaine, de la mobilité, de la gouvernance des villes et de la protection de l'environnement, démontrant comment l'intelligence et la durabilité peuvent progresser ensemble dans les opérations des villes modernes.

Renforcer les villes intelligentes avec les modèles d'IA à grande échelle de Xinghan

L'une des innovations les plus remarquables sont les modèles d'IA à grande échelle de Xinghan, qui intègrent la vision, la multimodalité et l'intelligence du langage. Grâce à une compréhension visuelle approfondie et à un raisonnement contextuel, Xinghan permet aux systèmes urbains d'identifier et d'analyser des scénarios urbains complexes et d'y répondre de manière autonome. Xinghan permet une prise de décision plus intelligente en matière de sécurité publique, de gestion de la circulation et de surveillance de l'environnement, transformant les opérations urbaines d'une surveillance passive en une gouvernance proactive et adaptative.

La solution de sécurité urbaine de Dahua intègre des caméras, des radars et des capteurs IoT dans un centre d'exploitation urbain unifié pour une surveillance en temps réel et une réponse rapide aux situations d'urgence. Elle aide les autorités à obtenir une vue d'ensemble des activités urbaines, de la sécurité publique aux indicateurs environnementaux, en s'appuyant sur des données qui permettent d'améliorer la gouvernance et la coordination.

Pour lutter contre les embouteillages et améliorer l'efficacité des routes, Dahua a présenté sa solution de gestion de la circulation urbaine, qui comprend un contrôle dynamique de la signalisation, une détection des incidents basée sur l'IA et des technologies avancées de contrôle de la vitesse. Son dispositif phare Spotter Ultra est capable de contrôler jusqu'à huit voies sans portiques supplémentaires, ce qui réduit les coûts d'infrastructure tout en améliorant la précision et la couverture.

Pour encourager la mobilité verte, Dahua a introduit des systèmes de bus et de flotte intelligents équipés de fonctionnalités telles que la sécurité active, la détection des angles morts et la surveillance de la consommation de carburant. Ces solutions sont conformes aux normes de sécurité de l'UE et favorisent des transports publics plus propres et plus intelligents.

L'entreprise a également présenté sa solution de gouvernance urbaine, qui associe plusieurs modules, dont la gestion urbaine, les interventions d'urgence et la surveillance de l'environnement, au sein d'un réseau unifié. Grâce à la recherche texte-image basée sur l'IA et à l'interaction avec un modèle de langage étendu, les opérateurs urbains peuvent récupérer des informations et coordonner des actions plus efficacement, améliorant ainsi la réactivité et les services aux citoyens.

Un autre point fort a été la solution de protection de la nature de Dahua, qui utilise l'IA, l'IoT et la détection par drone pour prévenir les incendies de forêt et protéger la biodiversité. En combinant l'imagerie thermique et l'analyse intelligente, cette solution permet une détection précoce et un contrôle précis dans les scénarios d'urgence, contribuant ainsi à une gestion écologique durable.

Lors d'une table ronde sur les technologies numériques de gouvernement et l'IA de nouvelle génération, John Li, directeur général de l'activité gouvernementale chez Dahua Technology, a insisté sur ce point : « Lorsque les villes passent au numérique, il s'agit d'offrir de meilleurs services à la population. Chez Dahua, nous concevons chaque solution avec empathie - en nous concentrant sur les besoins réels des gens, et non pas seulement sur les détails techniques. »

Max Huang, directeur de projet de l'activité gouvernementale, a ajouté : « Grâce aux modèles d'IA à grande échelle de Xinghan, les opérateurs urbains peuvent mieux comprendre leurs villes et les rendre vraiment plus sûres, plus fluides et plus durables. »

À l'avenir, Dahua continuera de collaborer avec des partenaires mondiaux pour faire progresser la transformation numérique, en construisant des villes plus intelligentes, plus sûres et plus agréables à vivre pour l'avenir.

