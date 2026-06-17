DAR GLOBAL MARCA CINCO ANOS DE EXPANSÃO GLOBAL COM UM PORTFÓLIO DE EMPREENDIMENTOS DE US$ 23 BILHÕES E UMA VISÃO OUSADA PARA O FUTURO

RIADE, Arábia Saudita, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Dar Global, incorporadora imobiliária de luxo listada em Londres, celebra seu quinto aniversário após um período de rápida expansão internacional que transformou a empresa em uma plataforma imobiliária global de US$ 23 bilhões, atendendo investidores de mais de 125 nacionalidades.

Ziad El Chaar, Chief Executive Officer of Dar Global

Desde o lançamento de seu primeiro empreendimento em Dubai, em 2021, a Dar Global expandiu suas operações para a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Omã, Catar, Espanha, Grécia e Reino Unido, estabelecendo um portfólio diversificado de empreendimentos residenciais de luxo, hospitalidade e destinos de estilo de vida.

Esse marco ocorre após um ano transformador para a empresa. No exercício fiscal de 2025, a Dar Global triplicou seu Valor Bruto de Desenvolvimento (GDV), passando de US$ 7,5 bilhões em 2024 para US$ 23 bilhões, refletindo a escala e a qualidade do portfólio de projetos que construiu em mercados globais, incluindo cinco grandes comunidades planejadas e um crescente portfólio de residências de marca reconhecidas internacionalmente. A receita aumentou 124%, alcançando US$ 539 milhões, enquanto o EBITDA atingiu o recorde de US$ 126 milhões, refletindo o sólido desempenho operacional e a demanda sustentada em seu portfólio internacional. Atualmente, a empresa possui aproximadamente 6.100 unidades em construção distribuídas por 16 projetos e mantém uma sólida posição financeira, apoiada por US$ 702 milhões em caixa e equivalentes de caixa em dezembro de 2025, além de uma linha de financiamento de US$ 250 milhões recentemente obtida para apoiar seu crescimento futuro.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, afirmou: "Nos últimos cinco anos, construímos uma empresa projetada para cidadãos globais — investidores que cada vez mais vivem, trabalham e investem em vários países. O que começou como uma incorporadora imobiliária de luxo evoluiu para uma plataforma diversificada que abrange imóveis, hospitalidade, golfe, clubes privados, gestão de ativos e tecnologias imobiliárias emergentes, desenvolvida em parceria com algumas das marcas mais reconhecidas do mundo. Nossa ambição não é simplesmente construir residências, mas criar destinos, experiências e ecossistemas que definam o futuro do estilo de vida de luxo."

Como parte de sua próxima fase de crescimento, a Dar Global expandiu sua atuação para os setores de hospitalidade e entretenimento, com hotéis de luxo em desenvolvimento em Dubai, Riade, Mascate e nas Maldivas. A empresa também está construindo um portfólio de destinos de golfe e clubes privados para associados em importantes mercados internacionais. Paralelamente, a Dar Global lançou a Dar Global Capital Partners, sua plataforma de gestão de ativos, ao mesmo tempo em que avança em iniciativas de tokenização imobiliária como parte de sua estratégia para participar da evolução futura dos investimentos imobiliários globais.

FONTE Dar Global