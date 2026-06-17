다르 글로벌, 창립 5주년 기념… 미화 230억 달러 개발 포트폴리오와 미래를 향한 담대한 비전

리야드, 사우디아라비아, 2026년 6월 17일 /PRNewswire/ -- 런던 상장 럭셔리 부동산 개발사 다르 글로벌(Dar Global)이 125개국 이상의 투자자들에게 서비스를 제공하는 미화 230억 달러 규모의 글로벌 부동산 플랫폼으로 회사를 탈바꿈시킨 급속한 국제적 확장을 거쳐 창립 5주년을 맞이했다.

2021년 두바이에서 첫 프로젝트를 시작한 이후 다르 글로벌은 사우디아라비아, 아랍에미리트, 오만, 카타르, 스페인, 그리스 및 영국으로 사업을 확장하며 럭셔리 주거, 호스피탈리티, 라이프스타일 목적지로 구성된 다각화된 포트폴리오를 구축했다.

Ziad El Chaar, Chief Executive Officer of Dar Global

이번 이정표는 회사의 변혁적인 한 해에 이어 달성된 것이다. 2025 회계연도에 다르 글로벌은 총개발 가치(Gross Development Value)를 2024 회계연도의 미화 75억 달러에서 미화 230억 달러로 세 배 늘렸으며, 이는 5개의 대형 마스터 플랜 커뮤니티와 성장하는 글로벌 브랜드 레지던스 포트폴리오를 포함해 글로벌 시장 전반에 걸쳐 구축한 파이프라인의 규모와 품질을 반영한다. 매출은 124% 증가한 미화 5억 3900만 달러를 기록했으며, EBITDA는 미화 1억 2600만 달러로 사상 최고치를 달성해 강력한 운영 성과와 국제 포트폴리오 전반에 걸친 지속적인 수요를 반영했다. 현재 회사는 16개 프로젝트에 걸쳐 약 6100개 유닛을 건설 중이며, 2025년 12월 기준 미화 7억 200만 달러의 현금 및 현금성 자산과 함께 미래 성장을 지원하기 위해 최근 확보한 미화 2억 5000만 달러의 금융 시설을 기반으로 견고한 재무 상태를 유지하고 있다.

다르 글로벌의 지아드 엘 차르(Ziad El Chaar) 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "지난 5년간 우리는 점점 더 여러 국가에 걸쳐 생활하고, 일하고, 투자하는 글로벌 시민들을 위한 회사를 구축했다. 럭셔리 부동산 개발사로 시작한 회사가 부동산, 호스피탈리티, 골프, 프라이빗 클럽, 자산 관리, 신흥 부동산 기술을 아우르는 다각화된 플랫폼으로 진화했으며, 세계에서 가장 인정받는 브랜드들과 함께 진화했다. 우리의 야망은 단순히 집을 짓는 것이 아니라 럭셔리 생활의 미래를 정의하는 목적지, 경험, 생태계를 창출하는 것이다."

다음 성장 단계의 일환으로 다르 글로벌은 두바이, 리야드, 무스카트 및 몰디브에서 개발 중인 럭셔리 호텔과 함께 호스피탈리티 및 엔터테인먼트 분야로 사업을 확장했다. 회사는 또한 주요 국제 시장 전반에 걸쳐 골프 목적지와 프라이빗 멤버십 클럽 포트폴리오를 구축하고 있다. 이와 동시에 다르 글로벌은 자산 관리 플랫폼인 다르 글로벌 캐피탈 파트너스(Dar Global Capital Partners)를 출범시키는 한편, 글로벌 부동산 투자의 미래 발전에 참여하기 위한 전략의 일환으로 부동산 토큰화 이니셔티브를 추진하고 있다.

SOURCE Dar Global