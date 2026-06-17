DAR GLOBAL CELEBRA CINCO AÑOS DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL CON UNA CARTERA DE DESARROLLO DE 23.000 MILLONES DE DÓLARES Y UNA AUDAZ VISIÓN PARA EL FUTURO

RIAD, Arabia Saudita, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global, la empresa de desarrollo inmobiliario que cotiza en la bolsa de Londres, celebra su quinto aniversario tras un período de rápida expansión internacional durante el cual la compañía se ha transformado en una plataforma inmobiliaria internacional de 23.000 millones de dólares que presta servicios a inversionistas de más de 125 nacionalidades.

Ziad El Chaar, Chief Executive Officer of Dar Global

Desde el lanzamiento de su primer proyecto en Dubái en 2021, Dar Global ha ampliado su presencia en Arabia Saudita, EAU, Omán, Catar, España, Grecia y el Reino Unido, y ha establecido una cartera diversificada de destinos residenciales de lujo, hoteleros y de estilo de vida.

Este hito se produce tras un año de transformaciones para la empresa. Durante el año fiscal 2025, Dar Global triplicó su valor de desarrollo bruto de 7.500 millones de dólares correspondiente al año fiscal 2024 hasta alcanzar 23.000 millones de dólares, lo que refleja la magnitud y calidad de la cartera que ha construido en mercados internacionales, que incluye cinco grandes comunidades planificadas y una cartera cada vez mayor de residencias de marcas reconocidas a nivel mundial. Los ingresos aumentaron un 124 % hasta alcanzar los 539 millones de dólares, mientras que el EBITDA llegó al máximo histórico de 126 millones de dólares, lo que refleja un sólido desempeño operativo, así como una demanda sostenida en toda su cartera internacional. En la actualidad, la empresa cuenta con aproximadamente 6.100 unidades en construcción en 16 proyectos y mantiene una sólida posición financiera, respaldada por 702 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo (datos hasta diciembre de 2025), junto con una línea de financiamiento de 250 millones de dólares, obtenida recientemente para promover el crecimiento futuro.

Ziad El Chaar, director ejecutivo de Dar Global, expresó: "Durante los últimos cinco años, hemos construido una empresa diseñada para los ciudadanos de todo el mundo, inversionistas que cada vez más residen, trabajan e invierten en distintos países. Lo que comenzó siendo una empresa de desarrollo inmobiliario de lujo se ha ido transformando en una plataforma diversificada que incluye bienes raíces, hotelería, golf, clubes privados, gestión de activos y nuevas tecnologías inmobiliarias, y desarrollada junto a algunas de las marcas más reconocidas del mundo. Nuestra aspiración no es simplemente construir viviendas, sino crear destinos, experiencias y ecosistemas que definan el futuro de la vida de lujo".

Como parte de su próxima etapa de crecimiento, Dar Global se ha expandido hacia los sectores de la hostelería y el entretenimiento, con hoteles de lujo en construcción en Dubái, Riad, Mascate y las Maldivas. La empresa también ha desarrollado una cartera de destinos de golf y clubes privados en los principales mercados internacionales. Al mismo tiempo, Dar Global ha lanzado Dar Global Capital Partners, su plataforma de gestión de activos, a la vez que impulsa iniciativas en el ámbito de la tokenización inmobiliaria como parte de su estrategia de participar en la evolución futura de las inversiones inmobiliarias a nivel mundial.

FUENTE Dar Global