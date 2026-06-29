DAR GLOBAL E FENDI CASA ANUNCIAM VILAS À BEIRA-MAR AZURE EM OMÃ PARA UMA VIDA COSTEIRA INCOMPARÁVEL DEFINIDA PELA SOFISTICAÇÃO ITALIANA

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Dar Global

29 jun, 2026, 21:52 GMT

MUSCAT, Omã, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global  e a FENDI Casa anunciam o lançamento do Azure Oceanfront Villas, uma coleção de mansões ultraluxuosas com interiores da FENDI Casa, situadas na prestigiada comunidade de penhascos da Aida em Muscat, Omã. Concebido pela Dar Global, a empresa imobiliária de luxo listada em Londres, o Aida é um dos empreendimentos imobiliários de uso misto mais expansivos e exclusivos do mundo.

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DAR GLOBAL AND FENDI CASA ANNOUNCE AZURE OCEANFRONT VILLAS IN OMAN FOR UNPARALLELED COASTAL LIVING DEFINED BY ITALIAN SOPHISTICATION
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O lançamento revela 19 mansões cuidadosamente projetadas e requintadamente decoradas com acesso direto à praia, com o artesanato italiano exclusivo da FENDI Casa e um design refinado de alta qualidade para AIDA, um magnífico condomínio fechado construído em um penhasco de 130 metros de altura, cercado por cânions rochosos, praias imaculadas e a pitoresca costa de Omã.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "O lançamento do Azure Oceanfront Villas, Interiors by FENDI Casa, na Aida reflete o compromisso da Dar Global em identificar e desbloquear oportunidades imobiliárias de alto valor em mercados em crescimento. O setor de propriedades de luxo de Omã está em um momento decisivo, alimentado pelo apetite dos investidores por residências de marca e iniciativas governamentais que impulsionam o investimento interno. Nossa parceria com a FENDI Casa traz o design italiano de renome mundial para essa visão, elevando o padrão de vida de luxo em Mascate. Juntos, estamos elevando ainda mais a posição da  Aida como uma porta de entrada estratégica para investidores globais que buscam valor de longo prazo, retornos de estilo de vida e distinção liderada pelo design na região."

Posicionadas em um local amplo com vista desobstruída para o mar, as Azure Oceanfront Villas, com interiores DA FENDI Casa, oferecem privacidade e isolamento excepcionais para um grupo seleto de residentes exigentes. As mansões distintamente modernas incorporam a essência da vida à beira-mar, evocando um santuário tranquilo e luxuoso. Com plantas espaçosas, cada villa inclui comodidades privadas, como uma piscina exterior e um ginásio de última geração.

Este novo marco elegante dentro da Aida marca a primeira colaboração entre a Dar Global e a FENDI Casa em um projeto residencial de alta qualidade. A inauguração também representa um marco significativo para Omã, já que o Azure Oceanfront Villas, Interiors by FENDI Casa, se torna o primeiro empreendimento no Sultanato a apresentar interiores da marca de design de uma Maison de moda de luxo.

Com mais de 4,3 milhões de metros quadrados e visando investidores e compradores internacionais, a Aida combina natureza, luxo e estilo de vida, ostentando hotéis de classe mundial, um campo de golfe de 18 buracos, um clube exclusivo para membros e um buquê de ofertas residenciais, incluindo moradias e apartamentos de luxo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001860/AZURE_OCEANFRONT_VILLAS.jpg

FONTE Dar Global

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