­- Dar Global celebra cinco años de expansión global con una cartera de desarrollo de 23.000 millones de dólares y una visión ambiciosa para el futuro

RIAD, Arabia Saudí, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global, la promotora inmobiliaria de lujo que cotiza en la bolsa de Londres, celebra su quinto aniversario tras un período de rápida expansión internacional que ha transformado a la compañía en una plataforma inmobiliaria global de 23.000 millones de dólares que presta servicios a inversores de más de 125 nacionalidades.

Ziad El Chaar, Chief Executive Officer of Dar Global

Desde el lanzamiento de su primer proyecto en Dubái en 2021, Dar Global se ha expandido por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Catar, España, Grecia y Reino Unido, estableciendo una cartera diversificada de destinos residenciales de lujo, hoteleros y de estilo de vida.

Este hito se produce tras un año de transformación para la compañía. En el ejercicio fiscal 2025, Dar Global triplicó su valor bruto de desarrollo, pasando de 7.500 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024 a 23.000 millones de dólares, lo que refleja la magnitud y la calidad de su cartera de proyectos en los mercados globales, incluyendo cinco importantes comunidades planificadas y una creciente cartera de residencias de marcas reconocidas internacionalmente. Los ingresos aumentaron un 124 %, hasta alcanzar los 539 millones de dólares, mientras que el EBITDA llegó a la cifra récord de 126 millones de dólares, lo que refleja un sólido rendimiento operativo y una demanda sostenida en toda su cartera internacional. Actualmente, la compañía cuenta con aproximadamente 6.100 unidades en construcción en 16 proyectos y mantiene una sólida posición financiera, respaldada por 702 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo a diciembre de 2025, además de una línea de financiación de 250 millones de dólares recientemente asegurada para respaldar el crecimiento futuro.

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, declaró: "En los últimos cinco años, hemos construido una empresa diseñada para ciudadanos globales e inversores que cada vez más viven, trabajan e invierten en múltiples países. Lo que comenzó como una promotora inmobiliaria de lujo se ha convertido en una plataforma diversificada que abarca bienes inmuebles, hostelería, golf, clubes privados, gestión de activos y tecnologías inmobiliarias emergentes, desarrollada junto a algunas de las marcas más reconocidas del mundo. Nuestra ambición no es simplemente construir viviendas, sino crear destinos, experiencias y ecosistemas que definan el futuro del estilo de vida de lujo".

Como parte de su siguiente fase de crecimiento, Dar Global se ha expandido al sector de la hostelería y el entretenimiento, con hoteles de lujo en desarrollo en Dubái, Riad, Mascate y las Maldivas. La compañía también está creando una cartera de destinos de golf y clubes privados en mercados internacionales clave. Paralelamente, Dar Global ha lanzado Dar Global Capital Partners, su plataforma de gestión de activos, al tiempo que impulsa iniciativas de tokenización inmobiliaria como parte de su estrategia para participar en la futura evolución de la inversión inmobiliaria global.