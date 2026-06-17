Dar Global、世界展開5周年を迎え、230億米ドルの開発ポートフォリオと未来に向けた大胆なビジョンを掲げる

サウジアラビア・リヤド, 2026年6月17日 /PRNewswire/ -- ロンドン市場に上場する高級不動産開発会社であるDar Globalは、急速な国際展開を遂げ、125を超える国籍の投資家にサービスを提供する230億米ドル規模のグローバル不動産プラットフォームへと成長し、5周年を迎えました。

2021年にドバイで最初のプロジェクトを開始して以来、Dar Globalはサウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、スペイン、ギリシャ、英国へと事業を拡大し、高級住宅、ホスピタリティ、ライフスタイル関連のデスティネーションからなる多様なポートフォリオを確立してきました。

Ziad El Chaar, Chief Executive Officer of Dar Global

この節目は、同社が大きな変革を遂げた1年を経て迎えたものです。2025年度、Dar Globalは総開発価値を2024年度の75億米ドルから230億米ドルへと3倍に拡大しました。これは、マスタープランに基づく5つの主要コミュニティや、世界的に認知されたブランド・レジデンスのポートフォリオ拡大など、同社が世界市場で構築してきた開発パイプラインの規模と質を反映したものです。売上高は124%増の5億3,900万米ドルとなり、EBITDAは過去最高の1億2,600万米ドルに達しました。これは、同社の国際ポートフォリオ全体における堅調な事業実績と持続的な需要を反映したものです。現在、同社は16件のプロジェクトで計約6,100戸を建設中であり、2025年12月時点で7億200万米ドルの現金および現金同等物を保有しているほか、今後の成長を支えるため、2億5,000万米ドルの融資枠をこのほど確保するなど、強固な財務基盤を維持しています。

Dar GlobalのCEOを務めるZiad El Chaar氏は、次のように述べています。「過去5年間、当社は、複数の国で生活し、働き、投資することが増えている投資家、すなわち世界を舞台に活動する人々のための企業を築いてきました。当初は高級不動産開発会社として始まった当社は、世界で最も認知度の高いブランドのいくつかと連携しながら、不動産、ホスピタリティ、ゴルフ、プライベートクラブ、資産運用、新たな不動産テクノロジーにまたがる多角的なプラットフォームへと発展しました。当社が目指しているのは、単に住宅を建てることではなく、ラグジュアリーな暮らしの未来を形作るデスティネーション、体験、エコシステムを創造することです。」

Dar Globalは次の成長段階の一環として、ホスピタリティおよびエンターテインメント分野へと事業を拡大しており、ドバイ、リヤド、マスカット、モルディブで高級ホテルを開発しています。同社はまた、主要な国際市場で、ゴルフ・デスティネーションと会員制プライベートクラブのポートフォリオを構築しています。これと並行して、Dar Globalは資産運用プラットフォームであるDar Global Capital Partnersを立ち上げるとともに、世界の不動産投資の今後の進化に関わる戦略の一環として、不動産トークン化の取り組みを推進しています。

SOURCE Dar Global