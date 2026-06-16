DAR GLOBAL CÉLÈBRE CINQ ANS D'EXPANSION MONDIALE AVEC UN PORTEFEUILLE DE PROJETS IMMOBILIERS DE 23 MILLIARDS DE DOLLARS ET UNE VISION AUDACIEUSE POUR L'AVENIR

RIYAD, Arabie saoudite, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global, LE promoteur immobilier de luxe coté à la bourse de Londres, célèbre son cinquième anniversaire après une période d'expansion internationale rapide qui a transformé la société en une plateforme immobilière mondiale d'une valeur de 23 milliards de dollars, au service d'investisseurs de plus de 125 nationalités.

Ziad El Chaar, Chief Executive Officer of Dar Global

Depuis le lancement de son premier projet à Dubaï en 2021, Dar Global s'est développée en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, à Oman, au Qatar, en Espagne, en Grèce et au Royaume-Uni, constituant ainsi un portefeuille diversifié de destinations de luxe dans les domaines de l'immobilier résidentiel, de l'hôtellerie et de l'art de vivre.

Cette étape importante intervient au terme d'une année marquée par de profondes transformations pour l'entreprise. Au cours de l'exercice 2025, Dar Global a triplé la valeur brute de ses projets immobiliers, qui est passée de 7,5 milliards de dollars en 2024 à 23 milliards de dollars, ce qui témoigne de l'ampleur et de la qualité de son portefeuille de projets sur les marchés mondiaux, comprenant notamment cinq grands complexes urbains planifiés et un portefeuille en pleine expansion de résidences de marque reconnues à l'échelle mondiale. Le chiffre d'affaires a augmenté de 124 % pour atteindre 539 millions de dollars, tandis que l'EBITDA a atteint le niveau record de 126 millions de dollars, reflétant ainsi la solide performance opérationnelle et la demande soutenue sur l'ensemble de son portefeuille international. À l'heure actuelle, la société compte environ 6 100 logements en cours de construction répartis sur 16 projets et affiche une situation financière solide, soutenue par une trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevant à 702 millions de dollars en décembre 2025, ainsi que par une ligne de crédit de 250 millions de dollars récemment obtenue pour soutenir sa croissance future.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a déclaré : « Au cours des cinq dernières années, nous avons bâti une entreprise destinée aux citoyens du monde, à ces investisseurs qui vivent, travaillent et investissent de plus en plus dans plusieurs pays. Ce qui a commencé comme une société de promotion immobilière de luxe s'est transformé en une plateforme diversifiée couvrant l'immobilier, l'hôtellerie, le golf, les clubs privés, la gestion d'actifs et les technologies immobilières émergentes, développée en collaboration avec certaines des marques les plus reconnues au monde. Notre ambition ne se limite pas à construire des logements, mais consiste à créer des lieux, des expériences et des écosystèmes qui définissent l'avenir de l'art de vivre de luxe ».

Dans le cadre de sa prochaine phase de croissance, Dar Global s'est diversifiée dans les secteurs de l'hôtellerie et du divertissement, avec des hôtels de luxe en cours de développement à Dubaï, Riyad, Mascate et aux Maldives. La société est également en train de développer un portefeuille de destinations de golf et de clubs privés sur les principaux marchés internationaux. Parallèlement, Dar Global a lancé Dar Global Capital Partners, sa plateforme de gestion d'actifs, tout en poursuivant ses initiatives en matière de tokenisation immobilière dans le cadre de sa stratégie visant à participer à l'évolution future de l'investissement immobilier mondial.