DAR GLOBAL 秉持 230 億美元發展藍圖，懷抱宏大未來願景，迎來全球拓展五週年

此里程碑緊接公司經歷蛻變之年。 2025 財年，Dar Global 的總發展價值從 2024 財年的 75 億美元增至三倍，達到 230 億美元，盡顯其環球市場項目儲備的龐大規模及卓越品質，當中涵蓋五個大型綜合規劃社區，以及一系列持續擴大的國際品牌住宅。 收益增加 124%，達 5.39 億美元；EBITDA 亦攀至 1.26 億美元的歷史高位，顯示其國際物業組合營運表現理想，且需求持續強勁。 目前，公司正於 16 個項目中興建約 6,100 個單位，財務根基深厚，截至 2025 年 12 月坐擁 7.02 億美元現金及等價物，加上近期成功獲得 2.5 億美元融資，為未來擴展注入強大動力。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 說：「過去五年，我們創立了一間專為全球公民服務的公司，迎合那些日趨頻繁地穿梭於多國生活、工作和投資的投資者。 公司由昔日單純的豪華住宅發展商，如今已昇華為多元業務平台，橫跨房地產、酒店、高爾夫、私人會所、資產管理及新興房地產科技，並與全球最享負盛名的品牌並肩前行。 我們的宏願，不止是建立安樂窩，更是締造定義未來奢華生活的勝地、體驗及生態系統。」

為迎接下一階段的發展，Dar Global 已進軍酒店及娛樂行業，現正於杜拜、利雅德、馬斯喀特及馬爾代夫開發豪華酒店。 此外，公司亦在主要國際市場積極建立高爾夫球度假地及私人會所項目組合。 同時，Dar Global 已推出其資產管理平台 Dar Global Capital Partners，並積極推進房地產代幣化相關計劃，作為其參與全球房地產投資未來發展的重要策略之一。

SOURCE Dar Global