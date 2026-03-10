PEQUIM, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Quase trinta dos principais veículos globais de mídia de energia e solar visitaram recentemente as instalações de fabricação e testes da JA Solar em Yangzhou para uma análise exclusiva e aprofundada do DeepBlue 5.0, o módulo fotovoltaico de última geração da empresa. A visita marcou a primeira apresentação pública em nível de sistema da JA Solar da lógica de P&D do produto, as inovações de fabricação e a validação de desempenho em condições reais.

Destaque global da mídia: DeepBlue 5.0 da JA Solar, redefinindo o futuro da energia solar de alto valor (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

Discursando no evento, Sure Liu, presidente de Marca e Marketing da JA Solar, observou que o setor FV está mudando de "expansão em escala" para "criação de valor". Ele enfatizou que os novos produtos de linha principal devem oferecer maior valor ao cliente, não apenas parâmetros de desempenho superiores, mas também ganhos abrangentes em eficiência do uso da terra e nos retornos dos projetos. Liu observou: "Os novos produtos FVs de linha principal devem partir do valor. Não apenas maior eficiência, mas uma atualização completa na capacidade do cliente."

Uma inovação em nível de sistema em quatro dimensões

O DeepBlue 5.0 oferece uma potência máxima de 670 W e uma eficiência de conversão de 24,8%, possibilitadas por um conjunto integrado de inovações em lâminas, células, módulos, materiais e processos. O DeepBlue 5.0 alcança quatro grandes inovações:

Área: Um design de tela cheia sem moldura aumenta a área ativa de geração, oferecendo uma aparência unificada e estética.

Qualidade: Um layout de dispersão triangular combinado com o aprimoramento estrutural CSE melhora a resistência à carga, a confiabilidade em condições de calor úmido e o desempenho contra pontos quentes.

Desempenho: A resposta aprimorada em condições de baixa luminosidade, a reflexão traseira e a utilização da luz em múltiplos ângulos garantem maior geração de energia em diversas condições.

Cenários: Uma estrutura com mitigação de poeira e soluções de sistema para todos os cenários apoiam a criação estável de valor em aplicações comerciais, industriais e residenciais.

Da tecnologia central à industrialização

Durante o diálogo com a imprensa, Ouyang Zi, presidente do Centro de P&D de Produtos e Soluções da JA Solar, detalhou a pilha tecnológica subjacente que possibilita os ganhos de desempenho do DeepBlue 5.0. O módulo integra avanços como lâminas de baixo teor de oxigênio e longa vida útil; células Bycium+ 5.0 tipo-n com contato passivado e tensão de circuito aberto de ~749 mV; além de inovações em nível de módulo, incluindo interconexão PII, encapsulamento de alta densidade HDP, otimização óptica UTG e reforço estrutural CSE.

Validação em cenário real na base de testes da JA Solar em Yangzhou

A imprensa também visitou a base de testes externa da JA Solar, que inclui sistemas de rastreamento, múltiplas zonas de refletividade do solo e cenários comerciais/de telhado. Os dados em tempo real da matriz de testes do DeepBlue 5.0 mostraram ganhos expressivos de geração de energia por watt em comparação com sistemas de referência, confirmando as vantagens do produto sob condições reais de operação.

Ouyang Zi observou: "Da inovação em P&D aos dados de campo, o DeepBlue 5.0 demonstra um ciclo completo e transparente de inovação para geração de valor. Com suas inovações em nível de sistema e desempenho comprovado em campo, o DeepBlue 5.0 estabelece um novo marco para a transição do setor da expansão para um crescimento orientado por valor."

