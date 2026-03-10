世界メディアが注目するJA SolarのDeepBlue 5.0、高付加価値太陽光発電の未来を再定義

北京、2026年3月10日 /PRNewswire/ -- 世界各国の主要な太陽光およびエネルギー関連メディア30社近くがこのほど、JA Solarの揚州（ようしゅう）製造・試験施設を訪れ、同社の次世代フラッグシップPVモジュールである「DeepBlue 5.0」を独占的かつ詳細に見学しました。今回の訪問は、製品のR&Dロジック、製造イノベーション、および実環境での性能検証について、JA Solarがシステムレベルで初めて一般公開した機会となりました。

本イベントで登壇したJA Solarのブランド＆マーケティング担当プレジデントであるSure Liu氏は、PV業界が「規模の拡大」から「価値の創造」へとシフトしていると指摘しました。同氏は、新しい主流製品は単に性能数値を高めるだけでなく、土地利用効率やプロジェクトの収益性における包括的な利益など、より大きな顧客価値を提供しなければならないと強調しました。Liu氏は次のように述べています。「新しい主流のPV製品は、価値から出発しなければなりません。それは単なる効率の向上ではなく、顧客の能力を全面的にアップグレードするものであるべきです。」

Global Media Spotlight JA Solars DeepBlue 5.0 Redefining the Future of High Value Solar (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

4つの次元にわたるシステムレベルのブレークスルー

DeepBlue 5.0は、ウェハー、セル、モジュール、材料、およびプロセスにわたる一連の統合された技術革新により、最大出力670W、変換効率24.8%を実現しています。DeepBlue 5.0は、以下の4つの大きなブレークスルーを達成しました。

面積：ベゼルレス・フルスクリーン設計により、有効発電面積を拡大しつつ、統一感のある美しい外観を提供します。

品質：三角形分散レイアウトとCSE構造強化の組み合わせにより、耐荷重性、高温高湿信頼性、およびホットスポット耐性が向上しています。

パフォーマンス：弱光応答性、裏面反射、および多角度光利用のアップグレードにより、多様な条件下でより高い発電量を確保します。

シナリオ：除塵フレームとフルシナリオ・システムソリューションが、商用、工業用、および住宅用のあらゆる用途において安定した価値創造をサポートします。

コア技術から産業化へ

メディアとの対話の中で、JA Solarのプロダクト＆ソリューションR&DセンタープレジデントであるOuyang Zi氏は、DeepBlue 5.0の性能向上を支える基盤技術スタックについて詳述しました。本モジュールには、低酸素・高寿命ウェハー、開放電圧約749mVを誇る「Bycium+ 5.0」n型パッシベーテッド・コンタクト・セル、さらにはモジュールレベルの革新であるPII相互接続、HDP高密度封止、UTG光学最適化、およびCSE構造補強などの高度な技術が統合されています。

JA Solarの 揚州試験基地における実環境検証

メディア一行は、追尾システム、複数の地上反射率ゾーン、および商用・屋上シナリオを備えたJA Solarの屋外試験基地も見学しました。DeepBlue 5.0の試験アレイからのリアルタイムデータは、リファレンスシステムと比較してワットあたりの発電量が大幅に向上していることを示し、実際の動作条件下における製品の優位性が確認されました。

Ouyang Zi氏は次のように述べています。「R&Dイノベーションからフィールドデータに至るまで、DeepBlue 5.0は『革新から価値へ』の完全かつ透明性の高いサイクルを体現しています。システムレベルのブレークスルーと検証済みの現場性能を備えたDeepBlue 5.0は、規模の拡大から価値主導の成長へと移行する業界の新たなベンチマークとなるでしょう。」

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.