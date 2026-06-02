JA Solar lidera o mercado pós-ciclo de PV com avanços em dual tecnologia e soluções integradas

PEQUIM, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A JA Solar recentemente delineou seu roteiro estratégico para o mercado pós-ciclo fotovoltaico (PV), reafirmando sua liderança nas tecnologias TOPCon e BC, ao mesmo tempo em que avança rumo a um modelo totalmente integrado de soluções energéticas.

À medida que o setor global de PV se estabiliza após uma recessão cíclica, a JA Solar demonstrou clara recuperação operacional. No primeiro trimestre de 2026, a empresa reduziu significativamente os prejuízos ano a ano, sinalizando fundamentos fortalecidos e renovado impulso.

JA Solar, um parceiro global confiável em energia sustentável (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

No nível tecnológico, a JA Solar continua liderando tanto as vertentes de inovação tradicionais quanto as de última geração. Seu módulo principal TOPCon, DeepBlue 5.0, recentemente alcançou a maior eficiência de produção em massa globalmente, reforçando sua posição como referência para usinas bifaciais em escala utilitária onde o desempenho do LCOE é crítico. Paralelamente, a plataforma BC de próxima geração da empresa alcançou um marco importante com a célula HyperGen entregando uma eficiência de conversão de 28,2%, um novo recorde mundial certificado pela TÜV Rheinland

Construído sobre uma arquitetura avançada de contracomando, o HyperGen integra passivação aprimorada e coleta otimizada de correntes para desbloquear maior potencial de eficiência, mantendo uma forte potência frontal. Isso torna a tecnologia BC particularmente adequada para aplicações distribuídas de alto desempenho, onde a eficiência do espaço e a estética impulsionam o valor do cliente.

A JA Solar enfatiza que TOPCon e BC desempenham papéis distintos, porém complementares. O TOPCon continua sendo a escolha ideal para instalações bifaciais em grande escala que dominam a implantação global, enquanto a BC está posicionada para cenários residenciais, comerciais e industriais premium. Essa abordagem tecnológica dupla permite uma seleção precisa e orientada por cenários de produtos, além de ampliar o mercado endereçável da empresa tanto em segmentos de utilidade quanto distribuídos.

Além da tecnologia de módulos, a JA Solar está acelerando sua transição de fabricante de produtos para fornecedora de soluções energéticas integradas. A empresa está expandindo suas capacidades em módulos fotovoltaicos, armazenamento de energia, eletrônica de energia e operações inteligentes, entregando sistemas de ponta a ponta que combinam hardware, integração e gestão impulsionada por IA.

Esse modelo "módulo + armazenamento + O&M inteligente" já está implantado em vários mercados internacionais, direcionando as vendas tradicionais de equipamentos para acordos de serviço energético de longo prazo. Ao integrar plataformas de geração fotovoltaica, armazenamento e operações inteligentes, a JA Solar aprimora o desempenho, a confiabilidade e o valor do ciclo de vida do sistema para clientes globais.

À medida que o setor fotovoltaico entra em uma nova fase de competição estrutural, a liderança em dual tecnologia e a estratégia energética integrada da JA Solar posicionam a empresa para permanecer na vanguarda da inovação e apoiar a transição global para sistemas energéticos limpos e resilientes.

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FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.