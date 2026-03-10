全球媒體聚焦晶澳科技DeepBlue 5.0重新定義高價值光伏未來

四大維度系統性突破

DeepBlue 5.0通過在硅片、電池、組件、材料及工藝上的一系列集成創新，實現最高輸出功率670W、轉換效率24.8%，並在四大方面取得重大突破：

突破面積：無痕全面屏設計，有效提升發電面積的同時，帶來統一、美觀的視覺效果；

突破質量：三角分散佈局融合CSE結構強化技術與多分片設計，抗載荷、抗濕熱、抗熱斑能力全面提升；

突破效能：弱光響應、背面反光、多角度光線利用能力再升級，讓每一縷光都轉化為更多收益；

突破場景：防積灰邊框結合全場景解決方案，將為客戶在工商業、戶用等更多場景下產生穩健價值。

從核心技術到產業化落地

在媒體交流環節，晶澳科技產品與解決方案研發中心總裁歐陽子詳細介紹了支撐DeepBlue 5.0性能提升的底層技術架構。該組件整合了多項先進技術，包括低氧長壽命硅片、開路電壓高達約749mV的Bycium+ 5.0 n型鈍化接觸電池以及組件端創新技術，如PII（精準原位互連）、HDP（高密度封裝）、UTG（超透材料優化）及CSE（組合結構增強）等。

實探晶澳科技揚州實證基地

媒體一行還參觀了晶澳科技揚州生產基地智能化工廠與戶外實證基地，基地配備跟蹤系統、多種反射率地面測試區及工商業及戶用區。DeepBlue 5.0實證專區的實時數據顯示，對比參考陣列，單瓦發電增益突出，性能優勢在實地驗證中得到有力印證。

歐陽子表示：「從研發創新到實證基地的真實數據，DeepBlue 5.0展現出完整、透明的創新到價值閉環。憑借系統性突破與實地驗證的優異表現，DeepBlue 5.0為行業從規模擴張向價值驅動增長轉型樹立了全新標桿。」

