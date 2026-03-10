PEKÍN, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Casi treinta medios de comunicación líderes a nivel mundial del sector de la energía solar y la eficiencia energética visitaron recientemente las instalaciones de fabricación y pruebas de JA Solar en Yangzhou para conocer en exclusiva y en profundidad DeepBlue 5.0, el módulo fotovoltaico emblemático de última generación de la empresa. La visita supuso la primera presentación pública a nivel de sistema por parte de JA Solar de la lógica de investigación y desarrollo (I+D) del producto, las innovaciones en la fabricación y la validación del rendimiento en el mundo real.

Los medios de comunicación internacionales destacan a DeepBlue 5.0 de JA Solar, la tecnología que redefine el futuro de la energía solar de alto valor (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

En su intervención en el evento, Sure Liu, presidente de Marca y Marketing de JA Solar, señaló que la industria fotovoltaica está pasando de la "expansión a gran escala" a la "creación de valor". Liu hizo hincapié en que los nuevos productos convencionales deben ofrecer mayor valor al cliente, no solo parámetros de rendimiento más elevados, sino también mejoras integrales en la eficiencia del uso del suelo y la rentabilidad de los proyectos. Liu comentó: "Los nuevos productos fotovoltaicos convencionales deben partir del valor. No solo mayor eficiencia, sino una mejora completa en la capacidad del cliente".

Un avance a nivel de sistema en cuatro dimensiones

DeepBlue 5.0 ofrece una potencia máxima de 670 W y una eficiencia de conversión del 24,8 %, gracias a un conjunto integrado de innovaciones en obleas, celdas, módulos, materiales y procesos. DeepBlue 5.0 logra cuatro avances importantes:

Área: el diseño de pantalla completa sin bisel aumenta el área de generación activa y ofrece una apariencia estética y unificada.

Calidad: un diseño de dispersión triangular combinado con el refuerzo estructural CSE mejora la resistencia a la carga, la confiabilidad frente al calor húmedo y el rendimiento en puntos calientes.

Rendimiento: la respuesta mejorada ante condiciones de poca luz, la reflexión trasera y la utilización de luz multiángulo garantizan un mayor rendimiento energético en diversas condiciones.

Escenarios: un marco de mitigación del polvo y soluciones de sistema para escenarios integrales respaldan la generación de valor estable en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales.

De la tecnología central a la industrialización

Durante el diálogo con los medios, Ouyang Zi, presidente del Centro de Investigación y Desarrollo de Productos y Soluciones de JA Solar, detalló la tecnología subyacente que permite las mejoras de rendimiento de DeepBlue 5.0. El módulo integra avances como obleas de bajo consumo de oxígeno y larga vida útil; celdas de tipo n con contacto pasivado Bycium+ 5.0 con un voltaje de circuito abierto de ~749 mV; e innovaciones a nivel de módulo que incluyen la interconexión PII, encapsulado de alta densidad HDP, optimización óptica UTG y refuerzo estructural CSE.

Validación en el mundo real en la base de pruebas de JA Solar en Yangzhou

Además, los medios de comunicación visitaron la base de pruebas de exteriores de JA Solar, que incluye sistemas de seguimiento, múltiples zonas de reflectividad del suelo y escenarios comerciales y sobre tejados. Los datos en tiempo real de la matriz de pruebas DeepBlue 5.0 mostraron un aumento significativo del rendimiento energético por vatio en comparación con los sistemas de referencia, lo que confirma las ventajas del producto en condiciones reales de funcionamiento.

Ouyang Zi destacó: "Desde la innovación en I+D hasta los datos de trabajo de campo, DeepBlue 5.0 demuestra un ciclo completo y transparente de innovación a valor". Con sus avances a nivel de sistema y su rendimiento verificado en el campo, DeepBlue 5.0 establece un nuevo punto de referencia para la transición del sector desde la expansión hacia un crecimiento impulsado por el valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929102/picture.jpg

FUENTE JA Solar Technology Co., Ltd.