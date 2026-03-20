PEQUIM, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Á medida que a indústria fotovoltaica global entrou em 2026 enfrentando pressão de custos, mudanças nas políticas e transições tecnológicas cada vez mais rápidas, a tecnologia TOPCon passou a ser fundamental na fabricação de painéis solares da atualidade, sendo responsável pela maior parte da produção de novos módulos em todo o mundo. Com a expansão dos projetos, o setor enfrenta agora um novo conjunto de questões: como conciliar ganhos de eficiência com a confiabilidade a longo prazo? Como lidar com a pressão dos custos e as restrições de materiais?

Desvendando a TOPCon: Um diálogo entre a JA Solar e a Universidade de Nova Gales do Sul sobre o futuro da energia fotovoltaica Speed Speed

Para analisar essas questões, a JA Solar acaba de lançar o mais recente episódio do JA Solar Power Talk, sua série global de webinars baseada em cenários que reúne especialistas de toda a cadeia de valor fotovoltaica, promovendo um diálogo aprofundado sobre tecnologias de ponta, normas e aplicações práticas. O novo episódio, "TOPCon & Além: Perspectivas da Fronteira Solar", traz uma conversa entre o Dr. Zi Ouyang, presidente do Centro de P&D de Produtos e Soluções e diretor de tecnologia da JA Solar, e o professor Bram Hoex, vice-diretor (Pesquisa) da Universidade de Nova Gales do Sul.

A discussão analisa por que a TOPCon se tornou rapidamente a arquitetura de célula predominante no setor, ressaltando suas vantagens quanto a eficiência, facilidade de fabricação e rendimento energético em ambientes operacionais. A discussão também trata dos desafios críticos que a TOPCon enfrenta atualmente, incluindo a pressão sobre os custos das matérias-primas, os riscos relacionados à metalização e à confiabilidade, e a necessidade de estruturas de teste mais robustas à medida que a tecnologia avança para uma implantação em larga escala. Em uma perspectiva futura, a discussão explora caminhos além da TOPCon, incluindo arquiteturas em tandem, reciclabilidade e circularidade, otimização em nível de sistema e novas fronteiras de uso.

"A TOPCon já não é uma tecnologia emergente; hoje, ela é a base da indústria fotovoltaica", afirmou o Dr. Ouyang. "A próxima fase da competitividade será definida pela nossa capacidade de transformar ganhos de eficiência em desempenho confiável e viável em condições reais, ao mesmo tempo em que nos preparamos de forma responsável para as tecnologias que virão."

O professor Hoex observou que, embora a tecnologia TOPCon apresente um equilíbrio entre desempenho e escalabilidade industrial, a confiabilidade a longo prazo será cada vez mais o fator de diferenciação entre os fabricantes. Uma colaboração cada vez mais próxima entre a indústria e as instituições de pesquisa é essencial para abordar os mecanismos de degradação, as normas de teste e os desafios de sustentabilidade com a introdução de novas arquiteturas de células.

Dando continuidade aos episódios anteriores, o JA Solar Power Talk reúne representantes das áreas de fabricação, pesquisa, materiais e testes com o objetivo de promover uma troca aberta de conhecimentos sobre tecnologias de ponta e aplicações em diversos cenários. A série busca apoiar decisões tecnológicas mais bem fundamentadas e acelerar a transição do setor para soluções fotovoltaicas de alta eficiência, resilientes e sustentáveis, com uma série de outras conversas com especialistas a ser divulgada ainda este ano.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=hyZ-uBR7IJc

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.