Pleins phares des médias mondiaux sur DeepBlue 5.0 de JA Solar, qui redéfinit l'avenir de l'énergie solaire à haute valeur ajoutée

BEIJING, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- Près de trente grands médias mondiaux spécialisés dans le solaire et l'énergie ont récemment visité les installations de fabrication et d'essais de JA Solar à Yangzhou pour découvrir plus en détail et en exclusivité le module PV phare de nouvelle génération de la société, DeepBlue 5.0. Cette visite a permis à JA Solar de dévoiler pour la première fois au public la logique R&D du produit, les innovations en matière de fabrication et la validation des performances dans le monde réel.

Global Media Spotlight JA Solars DeepBlue 5.0 Redefining the Future of High Value Solar

Au cours de l'événement, Sure Liu, responsable de la marque et du marketing chez JA Solar, a souligné que l'industrie photovoltaïque passe de « l'expansion à grande échelle » à « la création de valeur ». Il a insisté sur le fait que les nouveaux produits grand public doivent assurer une plus grande valeur aux clients, non seulement au travers de paramètres de performance plus élevés, mais aussi de gains globaux en termes d'efficacité de l'utilisation des terres et de rentabilité des projets. Liu a expliqué que « les nouveaux produits photovoltaïques grand public doivent être fondés sur la valeur. Il ne s'agit pas seulement d'offrir davantage d'efficacité, mais aussi d'améliorer intégralement la capacité des clients. »

Une percée à l'échelle du système couvrant quatre dimensions

DeepBlue 5.0 offre une puissance maximale de 670 W et un taux de conversion de 24,8 %, grâce à un ensemble intégré d'innovations portant sur les plaquettes, les cellules, les modules, les matériaux et les processus. DeepBlue 5.0 réalise quatre avancées majeures :

Zone : La conception plein écran sans cadre augmente la zone de génération active tout en offrant une esthétique unifiée.

Qualité : Une configuration triangulaire de la dispersion s'ajoutant à l'amélioration structurelle du CSE augmente la résistance à la charge, la fiabilité face à l'humidité et à la chaleur, et la performance au niveau des points chauds.

Performance : L'amélioration de la réponse en situation de lumière faible, la réflexion à l'arrière et l'utilisation de la lumière sous plusieurs angles garantissent un rendement énergétique supérieur dans diverses conditions.

Scénarios : Un cadre d'atténuation des poussières et des solutions de système à scénario complet favorisent une création de valeur stable pour les applications commerciales, industrielles et résidentielles.

De la technologie de base à l'industrialisation

En dialoguant avec les médias, Ouyang Zi, président du Product & Solutions R&D Center de JA Solar, a fourni des détails concernant la pile technologique sous-jacente à l'origine des gains de performance de DeepBlue 5.0. Le module intègre des avancées telles que des plaquettes à faible teneur en oxygène et à longue durée de vie, des cellules à contact passivé de type n Bycium+ 5.0 présentant une tension en circuit ouvert d'environ 749 mV, et des innovations au niveau du module, notamment l'interconnexion PII, l'encapsulation HDP haute densité, l'optimisation optique UTG et le renforcement structurel CSE.

Validation en conditions réelles à la base d'essai de JA Solar à Yangzhou

Les médias ont également visité la base d'essai extérieure de JA Solar, qui comprend des systèmes de suivi, de multiples zones de réflectivité au sol et des scénarios commerciaux/sur toit. Les données en temps réel de la matrice d'essai DeepBlue 5.0 font état de gains significatifs au niveau du rendement énergétique par watt par rapport aux systèmes de référence, confirmant les avantages du produit dans des conditions d'exploitation réelles.

Ouyang Zi a déclaré : « De l'innovation en matière de R&D aux données sur le terrain, DeepBlue 5.0 présente un cycle complet et transparent de l'innovation à la création de valeur. Grâce à ses avancées au niveau du système et ses performances vérifiées sur le terrain, DeepBlue 5.0 établit une nouvelle référence pour la transition de l'industrie de l'expansion à la croissance axée sur la valeur ».

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2928966/picture.jpg