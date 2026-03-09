DeepBlue 5.0 de JA Solar redefiniendo el futuro de la energía solar de alto valor

-DeepBlue 5.0 de JA Solar, foco de atención de los medios globales, redefiniendo el futuro de la energía solar de alto valor

BEIJING, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Casi treinta importantes medios de comunicación mundiales sobre energía y energía solar visitaron recientemente las instalaciones de fabricación y pruebas de JA Solar en Yangzhou para una presentación exclusiva y detallada de DeepBlue 5.0, el módulo fotovoltaico insignia de próxima generación de la compañía. La visita marcó la primera presentación pública a nivel de sistema de JA Solar sobre la lógica de I+D del producto, las innovaciones de fabricación y la validación del rendimiento en condiciones reales.

Global Media Spotlight JA Solars DeepBlue 5.0 Redefining the Future of High Value Solar

En su intervención en el evento, Sure Liu, presidente de Marca y Marketing de JA Solar, señaló que la industria fotovoltaica está pasando de la "expansión a gran escala" a la "creación de valor". Enfatizó que los nuevos productos convencionales deben ofrecer un mayor valor al cliente, no solo parámetros de rendimiento más altos, sino también mejoras integrales en la eficiencia del uso del suelo y la rentabilidad del proyecto. Liu señaló: "Los nuevos productos fotovoltaicos convencionales deben partir del valor. No solo una mayor eficiencia, sino una actualización completa de la capacidad del cliente".

Un avance a nivel de sistema en cuatro dimensiones

DeepBlue 5.0 ofrece una potencia máxima de 670 W y una eficiencia de conversión del 24,8 %, gracias a un conjunto integrado de innovaciones en obleas, celdas, módulos, materiales y procesos. DeepBlue 5.0 logra cuatro avances importantes:

Área: Un diseño de pantalla completa sin bisel aumenta el área de generación activa a la vez que ofrece una apariencia estética unificada.

Calidad: Un diseño de dispersión triangular, combinado con la mejora estructural CSE, mejora la resistencia a la carga, la fiabilidad frente a la humedad y el calor, y el rendimiento en puntos calientes.

Rendimiento: La respuesta mejorada a la luz débil, la reflexión trasera y el uso de la luz desde múltiples ángulos garantizan un mayor rendimiento energético en diversas condiciones.

Escenarios: Un marco con mitigación de polvo y soluciones de sistema para escenarios completos facilitan la creación de valor estable en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales.

De la tecnología central a la industrialización

Durante el diálogo con los medios, Ouyang Zi, presidente del Centro de I+D de Productos y Soluciones de JA Solar, detalló la tecnología subyacente que permite las mejoras de rendimiento de DeepBlue 5.0. El módulo integra avances como obleas de bajo oxígeno y larga vida útil; celdas de contacto pasivado tipo n Bycium+ 5.0 con una tensión de circuito abierto de ~749 mV; e innovaciones a nivel de módulo, como la interconexión PII, la encapsulación de alta densidad HDP, la optimización óptica UTG y el refuerzo estructural CSE.

Validación en condiciones reales en la base de pruebas de JA Solar en Yangzhou

Los medios también visitaron la base de pruebas al aire libre de JA Solar, que incluye sistemas de seguimiento, múltiples zonas de reflectividad del suelo y escenarios comerciales/en azoteas. Los datos en tiempo real del conjunto de pruebas de DeepBlue 5.0 mostraron importantes mejoras en el rendimiento energético por vatio en comparación con los sistemas de referencia, lo que confirma las ventajas del producto en condiciones reales de funcionamiento.

Ouyang Zi señaló: "Desde la innovación en I+D hasta los datos de campo, DeepBlue 5.0 demuestra un ciclo completo y transparente de innovación a valor. Con sus avances a nivel de sistema y su rendimiento de campo verificado, DeepBlue 5.0 establece un nuevo referente para la transición de la industria de la expansión al crecimiento impulsado por el valor".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928966/picture.jpg