Globale Medien rücken DeepBlue 5.0 von JA Solar ins Rampenlicht und definieren die Zukunft hochwertiger Solarenergie neu

PEKING, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Fast dreißig weltweit führende Solar- und Energiemedien besuchten kürzlich die Produktions- und Testeinrichtungen von JA Solar in Yangzhou und erhielten einen exklusiven und detaillierten Einblick in DeepBlue 5.0, das Photovoltaikmodul der nächsten Generation und Flaggschiffprodukt des Unternehmens. Der Besuch war die erste öffentliche Präsentation von JA Solar auf Systemebene, bei der das Forschungs- und Entwicklungskonzept, die Fertigungsinnovationen und die Validierung der Leistung unter realen Bedingungen vorgestellt wurden.

Sure Liu, President of Brand and Marketing bei JA Solar, betonte in seiner Rede im Rahmen der Veranstaltung, dass sich die Photovoltaikbranche von der „Expansion der Produktionskapazitäten" zur „Wertschöpfung" verlagere. „Produktneuheiten für Verbraucher sollten einen größeren Kundennutzen bieten, und zwar nicht nur höhere Leistungsparameter, sondern auch signifikante Gewinne bei der Flächennutzungseffizienz und der Projektrendite", so Liu weiter. „Neu entwickelte Mainstream-Photovoltaikprodukte müssen beim Wert ansetzen. Es geht nicht nur um höhere Effizienz, sondern ebenso um eine umfassende Aufwertung der Möglichkeiten des Kunden."

Ein Durchbruch auf Systemebene in vier Dimensionen

DeepBlue 5.0 bietet eine maximale Ausgangsleistung von 670 W und einen Wirkungsgrad von 24,8 %, der durch eine Reihe von integrierten Innovationen bei Wafern, Zellen, Modulen, Materialien und Prozessen ermöglicht wird. Mit DeepBlue 5.0 wurden vier wichtige Durchbrüche erzielt:

Gebiet: Das randlose Design des Vollbildschirms vergrößert den aktiven Generationsbereich und bietet zugleich ein einheitliches, ästhetisches Erscheinungsbild.

Qualität: Ein dreieckiges Dispersionslayout in Kombination mit einer CSE-Strukturverbesserung verbessert die Belastbarkeit, die Zuverlässigkeit bei feuchter Hitze und die Hot-Spot-Leistung.

Leistung: Verbesserte Schwachlichtreaktion, Rückseitenreflexion und Mehrwinkel-Lichtnutzung sorgen unter verschiedenen Bedingungen für eine höhere Energieausbeute.

Szenarien: Ein Rahmen zur Verringerung der Staubbelastung und umfassende Systemlösungen unterstützen eine stabile Wertschöpfung in gewerblichen, industriellen und privaten Anwendungen.

Von der Kerntechnologie zur Industrialisierung

Während des Mediendialogs erläuterte Ouyang Zi, President des Product & Solutions R&D Center von JA Solar, den zugrunde liegenden Technologie-Stack, der die Leistungssteigerung von DeepBlue 5.0 ermöglicht. Das Modul integriert Innovationen wie sauerstoffarme Wafer mit langer Lebensdauer, Bycium+ 5.0 n-Typ-Zellen mit passiviertem Kontakt und einer Leerlaufspannung von ~749 mV sowie Innovationen auf Modulebene wie PII-Verbindungen, HDP-Hochdichteverkapselung, UTG-Optikoptimierung und CSE-Strukturverstärkung.

Praxisnahe Validierung auf der Testbasis von JA Solar in Yangzhou

Die Medienvertreter besichtigten auch die Freiluft-Testbasis von JA Solar, die Nachführsysteme, mehrere Bodenreflexionszonen sowie kommerzielle Dachinstallationen umfasst. Die Echtzeitdaten des DeepBlue 5.0-Testarrays zeigten im Vergleich zu den Referenzsystemen signifikante Steigerungen der Energieausbeute pro Watt und bestätigten damit die Vorteile des Produkts unter realen Betriebsbedingungen.

Ouyang Zi merkt an: „Von der FuE-Innovation bis zu den Felddaten demonstriert DeepBlue 5.0 einen vollständigen, transparenten Innovations- und Wertschöpfungszyklus. Mit seinen bahnbrechenden Innovationen auf Systemebene und seiner geprüften Leistung in der Praxis setzt DeepBlue 5.0 neue Maßstäbe für den Übergang der Branche von der Expansion zum wertorientierten Wachstum."

