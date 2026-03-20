BEIJING, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el sector fotovoltaico inicia el 2026 en un contexto de presiones sobre los costos, cambios en las políticas y las transiciones tecnológicas aceleradas, TOPCon surge como la base de la fabricación actual de productos solares, que representa la mayor parte de la producción de nuevos módulos a nivel mundial. A medida que aumenta su implementación, el sector se enfrenta ahora a nuevas interrogantes: ¿cómo conseguir un equilibrio entre las mejoras en la eficiencia y la fiabilidad a largo plazo? ¿Cómo gestionar la presión de los costos y las limitaciones de materiales?

Descifrando TOPCon: diálogo entre JA Solar y la Universidad de Nueva Gales del Sur sobre el futuro de la energía fotovoltaica Speed Speed

Para explorar estos asuntos, JA Solar acaba de publicar su más reciente episodio de JA Solar Power Talk, su serie de seminarios web internacionales impulsados por el contexto y que reúne a expertos de toda la cadena de valor del sector fotovoltaico para diálogos profundos sobre tecnologías de vanguardia, estándares y aplicaciones en el mundo real. El nuevo episodio, "TOPCon y más allá: perspectivas desde la frontera solar", presenta una conversación entre el Dr. Zi Ouyang, presidente del Centro de Investigación y Desarrollo de Productos y Soluciones y director de Tecnología de JA Solar, y el profesor Bram Hoex, subdirector de Investigación de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

El debate analiza por qué TOPCon se convirtió rápidamente en la principal arquitectura de celdas del sector, y destaca sus ventajas en relación con la eficiencia, la capacidad de fabricación y el rendimiento energético en entornos operativos. Este debate también aborda los desafíos cruciales a los que se enfrenta TOPCon en la actualidad, incluyendo la presión sobre los costos de las materias primas, los riesgos en la fiabilidad y de la metalización, y la necesidad de marcos de pruebas más sólidos a medida que la tecnología avanza cada vez más hacia la implementación a gran escala. De cara al futuro, la conversación explora vías más allá de TOPCon, incluyendo arquitecturas en tándem, la capacidad de reciclaje y la circularidad, la optimización a nivel de sistema y las nuevas fronteras de aplicación.

"TOPCon ya no es una tecnología emergente, ya es la base del sector fotovoltaico en la actualidad", afirmó el Dr. Ouyang. "La próxima fase de la competencia estará determinada por nuestra capacidad de traducir el aumento de la eficiencia en un rendimiento fiable y rentable en condiciones reales, y a la vez prepararnos de manera responsable para las tecnologías que vendrán después".

El profesor Hoex señaló que, si bien TOPCon ofrece un equilibrio entre el rendimiento y la capacidad de ampliación a nivel industrial, la fiabilidad a largo plazo será un elemento que diferencie cada vez más a los fabricantes. Una colaboración más estrecha entre la industria y las instituciones de investigación es vital para abordar los mecanismos de degradación, los estándares de pruebas y los desafíos de sostenibilidad a medida que se introduzcan las nuevas arquitecturas de celdas.

JA Solar Power Talk se apoya en episodios anteriores y reúne a expertos en fabricación, investigación, materiales y pruebas para promover el intercambio abierto de conocimientos sobre tecnologías de vanguardia y aplicaciones en múltiples contextos. La serie aspira a respaldar decisiones tecnológicas más informadas y acelerar la transición del sector hacia soluciones fotovoltaicas de alta eficiencia, resilientes y sostenibles, con una serie de conversaciones entre especialistas que se publicarán a finales de este año.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=hyZ-uBR7IJc

FUENTE JA Solar Technology Co., Ltd.