-Descifrando TOPCon: Un diálogo entre JA Solar y la Universidad de Nueva Gales del Sur sobre el futuro de la energía fotovoltaica

PEKÍN, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la industria fotovoltaica global se adentra en 2026 en un contexto de presión de costes, cambios en las políticas y transiciones tecnológicas aceleradas, TOPCon se ha consolidado como la base de la fabricación solar actual, representando la mayor parte de la producción mundial de nuevos módulos. Con la expansión de su implementación, la industria se enfrenta ahora a nuevas preguntas: ¿cómo equilibrar las mejoras en la eficiencia con la fiabilidad a largo plazo? ¿Cómo gestionar la presión de costes y las limitaciones de materiales?

Decoding TOPCon: A JA Solar-University of New South Wales Dialogue on the Future of PV Speed Speed

Para explorar estas cuestiones, JA Solar acaba de publicar el último episodio de JA Solar Power Talk, su serie global de seminarios web basados en escenarios que reúne a expertos de toda la cadena de valor fotovoltaica para un diálogo profundo sobre tecnologías de vanguardia, estándares y aplicaciones prácticas. El nuevo episodio, "TOPCon y más allá: Perspectivas desde la frontera solar", presenta una conversación entre el doctor Zi Ouyang, presidente del Centro de I+D de Productos y Soluciones y director de tecnología de JA Solar, y el profesor Bram Hoex, subdirector de investigación de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

El debate analiza por qué TOPCon se convirtió rápidamente en la arquitectura de celdas predominante en la industria, destacando sus ventajas en eficiencia, facilidad de fabricación y rendimiento energético en entornos operativos. También aborda los desafíos críticos a los que se enfrenta TOPCon en la actualidad, incluyendo la presión sobre el coste de las materias primas, los riesgos de metalización y fiabilidad, y la necesidad de marcos de prueba más robustos a medida que la tecnología avanza hacia un despliegue a gran escala. De cara al futuro, la conversación explora vías más allá de TOPCon, incluyendo arquitecturas en tándem, reciclabilidad y economía circular, optimización a nivel de sistema y nuevas fronteras de aplicación.

"TOPCon ya no es una tecnología emergente, sino la base de la industria fotovoltaica actual", afirmó el doctor Ouyang. "La próxima fase de la competencia se definirá por nuestra capacidad para traducir las mejoras de eficiencia en un rendimiento fiable y viable en condiciones reales, al tiempo que nos preparamos responsablemente para las tecnologías que vendrán después".

El profesor Hoex señaló que, si bien TOPCon ofrece un equilibrio entre rendimiento y escalabilidad industrial, la fiabilidad a largo plazo será un factor diferenciador cada vez mayor para los fabricantes. Una colaboración más estrecha entre la industria y las instituciones de investigación es esencial para abordar los mecanismos de degradación, los estándares de prueba y los desafíos de sostenibilidad a medida que se introducen nuevas arquitecturas de células.

Basándose en episodios anteriores, JA Solar Power Talk reúne a expertos en fabricación, investigación, materiales y pruebas para fomentar el intercambio abierto de conocimientos sobre tecnologías de vanguardia y aplicaciones en múltiples escenarios. La serie tiene como objetivo respaldar decisiones tecnológicas más informadas y acelerar la transición de la industria hacia soluciones fotovoltaicas de alta eficiencia, resilientes y sostenibles, con una serie de conversaciones con expertos que se publicarán a finales de este año.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=hyZ-uBR7IJc