Décoder le TOPCon : dialogue entre JA Solar et l'université de Nouvelle-Galles du Sud sur l'avenir du photovoltaïque

PÉKIN, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'industrie mondiale du photovoltaïque entame l'année 2026 sous la pression des coûts, des changements de politique et de l'accélération des transitions technologiques, le TOPCon est devenu le fleuron de la fabrication solaire d'aujourd'hui, représentant l'essentiel de la production de modules neufs dans le monde. L'ampleur du déploiement de cette technologie confronte désormais le secteur à une nouvelle série de questions : Comment concilier gains d'efficacité et fiabilité à long terme ? Comment gérer la pression sur les coûts et les contraintes matérielles ?

Decoding TOPCon: A JA Solar-University of New South Wales Dialogue on the Future of PV Speed Speed

Pour répondre à ces questions, JA Solar vient de publier le dernier épisode de « Power Talk », sa série de webinaires mondiaux adaptés à différents scénarios, qui invite des experts de la chaîne de valeur du photovoltaïque à prendre part à un dialogue approfondi sur les technologies, les normes et les applications pionnières dans le monde réel. Le nouvel épisode, intitulé « Au-delà du TOPCon : la nouvelle frontière solaire », montre une conversation entre Zi Ouyang, président du centre de R & D sur les produits et les solutions et directeur de la technologie chez JA Solar, et le professeur Bram Hoex, directeur adjoint (de la recherche) à l'université de Nouvelle-Galles du Sud.

La discussion, qui porte sur les raisons pour lesquelles la technologie TOPCon est rapidement devenue l'architecture cellulaire dominante du secteur, souligne ses avantages en matière d'efficacité, de facilité de fabrication et de rendement énergétique dans les environnements d'exploitation. La discussion aborde également les principaux défis auxquels le TOPCon est confronté aujourd'hui, notamment la pression sur les coûts des matières premières, les risques liés à la métallisation et à la fiabilité, et la nécessité de mettre en place des cadres d'essai plus robustes à mesure que la technologie progresse vers un déploiement à grande échelle. Dans une perspective d'avenir, la conversation explore différentes pistes au-delà du TOPCon, en particulier les architectures tandem, la recyclabilité et la circularité, l'optimisation au niveau du système et les nouvelles frontières des applications.

« Le TOPCon n'est plus une technologie émergente, c'est désormais le socle sur lequel repose le secteur moderne du photovoltaïque », a déclaré M. Ouyang. « Notre capacité à transformer les gains d'efficacité en performances fiables et rentables dans les conditions réelles, en nous préparant de façon responsable aux technologies à venir, sera un facteur déterminant pour la suite. »

Le professeur Hoex a fait remarquer que même si le TOPCon représentait le parfait équilibre entre performance et évolutivité industrielle, la fiabilité à long terme deviendrait de plus en plus l'élément de différentiation des fabricants. Une collaboration plus étroite entre l'industrie et les établissements de recherche est essentielle pour faire face aux mécanismes de dégradation, satisfaire aux normes d'essai et répondre aux défis de durabilité au fur et à mesure du lancement de nouvelles architectures cellulaires.

S'appuyant sur les épisodes précédents, le « Power Talk » de JA Solar fait entendre des voix issues des domaines de la fabrication, de la recherche, des matériaux et des essais, au profit d'un échange ouvert de connaissances sur les technologies de pointe et les applications multiscénarios. Cette série, qui devrait s'enrichir d'autres conversations avec des experts dans le courant de l'année, vise à favoriser des décisions technologiques plus éclairées et à accélérer la transition de l'industrie vers des solutions photovoltaïques à haut rendement, résilientes et durables.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=hyZ-uBR7IJc